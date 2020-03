Xem tài tử cơ bắp Vin Diesel trổ tài

Eiza González - “nàng thơ” mới của Vin Diesel

Eiza González trong vai Katie (KT) là nhân vật nữ đóng cạnh người hùng Vin Diesel trong phim “Bloodshot”. Sinh ngày 30-1-1990 tại Mexico, Eiza González bắt đầu tham gia diễn xuất với vai Lola Valente trong vở nhạc kịch Lola. Sau đó là vai Clara Molina trong series phim truyền hình dành cho tuổi teen của Nickelodeon. Eiza sang Mỹ lập nghiệp và tham gia series phim kinh dị From Dusk till Dawn: The Series (2014-2016) và nổi tiếng hơn với vai Monica trong phim tội phạm Baby Driver (2017).

Năm 2019 Eiza đóng vai Nyssiana trong phim hành động Alita: Battle Angel và Madam M The Fast and the Furious ngoại truyện: Hobbs & Shaw. Eiza González trở thành một “đả nữ” mới của Hollywood với diện mạo quyến rũ và ngoại hình siêu nóng bỏng. Trong phim “Bloodshot”, Eiza có cơ hội thể hiện thế mạnh về sự quyến rũ cũng như những pha hành động. Vai diễn KT vốn là một nữ chiến binh của tổ chức công nghệ RPS. Tuy nhiên, KT đã quyết định nghiêng về phía Ray Garrison và giúp anh tìm lại con người thật của mình…

Nhận xét về vai diễn của cô trong “Bloodshot”, Eiza González nói: “Tôi nghĩ cái hay của bộ phim là bạn có thể hướng đến tương lai. KT là nhân vật trung thực, trái tim nhân ái và giống như nhiều người phụ nữ đương đại khác: bạn có thể cứng rắn, mạnh mẽ và độc lập và bạn không cần sự giúp đỡ từ bất cứ ai. Nhưng KT cũng là một nhân vật tình cảm. Và tôi nghĩ rằng mối quan hệ của cô ấy với Ray bắt đầu khi cô nhìn thấy anh ta không thể sống phiên bản tốt nhất của mình và có cơ hội thứ hai làm lại cuộc đời”.