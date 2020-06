Xem "Cơn mưa tình đầu": Hãy quên sầu đi

“Cơn mưa tình đầu” là tác phẩm remake (làm lại) của Thái Lan dựa trên bộ phim điện ảnh “Cổ điển” (The Classic) của Hàn Quốc. “Cổ điển” được thực hiện bởi đạo diễn Kwak Jae-yong, vốn là phim tình cảm nổi tiếng bậc nhất khi công chiếu vào năm 2003, từng làm khán giả thổn thức với câu chuyện tình lãng mạn và xúc động trong phim. Đồng thời bấy giờ, phim cũng đánh dấu sự thành công của các diễn viên Son Ye Jin (vai nữ chính trong “Hạ cánh nơi anh” năm 2019), Jo Seung Woo, Jo In Sung… Đặc biệt là Son Ye Jin đã tỏa sáng trong phim này và bắt đầu trở thành ngôi sao “ngọc ngà” trong làng điện ảnh Hàn Quốc cho đến tận hôm nay.

Dàn diễn viên tươi trẻ

Vì quá yêu thích nét cổ điển và lãng mạn trong “Cổ điển”, đạo diễn Thái Lan Arm Thatchaphong Suphasri đã ấp ủ thực hiện “Cơn mưa tình đầu” với nền cốt truyện từ phim Hàn Quốc. Nhằm mang đến những cảm xúc thật trong trẻo và tạo cơ hội cho những gương mặt mới, Suphasri đã chọn một dàn diễn viên rất trẻ trung, đa số lần đầu góp mặt trong phim điện ảnh. Đó là Mint Ranchrawee, New Thitipoom Techaapaikhun, Gee Sutthirak Subvijitra, Tong Samitpong…

“Có những kỷ niệm không thể nào lãng quên, có những nỗi niềm không thể nào chôn giấu”.

Nữ diễn viên trẻ Mint Ranchrawee (sinh năm 1998) cùng lúc đảm nhận 2 vai chính trong phim là Bota và Dalah. Mint Ranchrawee tuy không mang đúng vẻ đẹp cổ điển như “chị đẹp” Son Ye Jin của bộ phim Hàn Quốc trước đây, song bù lại ngôi sao trẻ của Thái Lan có đôi mắt trong veo, gương mặt hiền lành thánh thiện, giọng nói dịu dàng… và hoàn thành được 2 vai diễn quan trọng của mình trong “Cơn mưa tình đầu”.

Tương tự, New Thitipoom Techaapaikhun và Gee Sutthirak Subvijitra là 2 anh chàng lần đầu đóng phim điện ảnh, mang đến vẻ hồn nhiên, ít nhiều rụt rè của các chàng trai thiếu niên “mặt búng ra sữa” gây được cảm tình của người xem. Họ bộc lộ bao cảm xúc rung động tình đầu, cũng như sự lựa chọn những ngã rẽ cuộc đời. Nếu như New Thitipoom vào vai “anh chàng nhà quê” mới lớn Kajorn hiền lành, ấm áp, bỡ ngỡ trước tình yêu đầu thì Gee Sutthirak vào vai chàng sinh viên “soái ca” điển trai, được nhiều cô gái trong trường để ý - trong đó có đôi bạn thân Bota và Poppy.

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở?

Cũng như kịch bản gốc “The Classic”, phiên bản Thái Lan được làm lại sau 17 năm. “Cơn mưa tình đầu” có 2 câu chuyện tình yêu cách nhau 3 thập kỷ, diễn tiến song song với nhau. Cô thiếu nữ xinh đẹp, trong sáng Bota tình cờ tìm thấy những lá thư tình lãng mạn, ẩn chứa kỷ niệm về mối tình đầu của người mẹ Dalah của mình trong một chiếc hộp lưu giữ. Bota thắc mắc liệu đây có phải là chuyện tình yêu dẫn tới kết quả “đơm hoa kết trái” chính là sự ra đời của cô?

Những lá thư đưa Bota quay ngược quá khứ trở về ngày xa xưa, tìm hiểu chuyện tình cảm đầu đời giữa mẹ cô và Kajorn - một chàng trai nhà nghèo hiền lành. Bota bỗng nhận ra chuyện tình cảm năm xưa của mẹ và Kajorn cũng giống như cảm xúc hiện tại của cô (có tình cảm với anh bạn Non cùng trường nhưng phải giấu đi cảm xúc thật của mình vì biết cô bạn thân Poppy cũng “say nắng” với Non). Câu chuyện tình dở dang của người mẹ Dalah sẽ tác động đến Bota như thế nào? Liệu cô cũng để tình cảm của mình trôi qua trong tiếc nuối hay dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình? “Cơn mưa tình đầu” nhẹ nhàng đưa người xem theo dõi và lý giải, đồng thời mang đến các cảm xúc như những nhân vật trong phim lần lượt trải qua: lãng mạn, hạnh phúc, thương nhớ rồi day dứt, dở dang… Một lần nữa, “Cơn mưa tình đầu” minh chứng những cơn mưa thường khiến con người ta hoài niệm về thời thanh xuân tươi đẹp và những tình cảm, kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời. Cho dù những kỉ niệm đó thật buồn hay đầy luyến tiếc đi chăng nữa thì cũng là những giây phút đẹp đẽ, tinh khiết nhất. Vì vậy mà lời dẫn trong phim mới là: “Có những kỷ niệm không thể nào lãng quên, có những nỗi niềm không thể nào chôn giấu”.

Tình yêu cao thượng

Phim không thiếu những ngày nắng và cũng nhiều cảnh quay trong làn mưa. Phim chứa cả những nụ cười và nước mắt. Thế nhưng dù cơn mưa có “ướt đôi bờ vai” hay lạnh lẽo thì những gì đẹp đẽ và ấm nồng nhất cũng diễn ra trong làn mưa đó. Những cảnh quay các nhân vật cùng chạy bên nhau trong mưa được thể hiện bằng kỹ thuật chuyển động chậm (slow motion) làm điểm nhấn tăng thêm sự đắt giá. Âm nhạc (với ca khúc “One Memory” do Mean hát lời Thái chính là phiên bản mới của bài kinh điển “Me to you, you to me”) cũng trỗi lên thật ngọt ngào, lãng mạn dưới những giọt mưa dù đôi chỗ có phần khiến nhịp phim trùng xuống và kéo dài.

Bộ phim không chỉ giúp khán giả hiểu hơn về chuyện tình của những người thế hệ trước, thời “ông bà ta yêu nhau”, mà còn dẫn dụ khán giả nghĩ về những chuyện tình thời nay: liệu chúng ta đã yêu hết mình, đã vượt qua mọi thử thách, rào cản để sống thật với lòng mình và bày tỏ tình yêu một cách chân thành, không vụ lợi nhất hay chưa? Và rằng, dù bất cứ giai đoạn thời gian, thế hệ nào đi chăng nữa, thì phải chăng sự dũng cảm luôn là điều cần thiết cho mọi tình yêu? Hay trong khi yêu, chúng ta sẽ làm mọi thứ, kể cả hi sinh mong muốn của cá nhân mình miễn sao người mình yêu được hạnh phúc?

“Cơn mưa tình đầu” với ưu thế về cảnh quay đẹp, dàn diễn viên trẻ vào vai rất tự nhiên, đáng yêu, còn mang đến màu sắc tươi sáng giúp khán giả sau giây phút lắng đọng nhẹ nhàng là sự nhìn ngắm lại chính bản thân mình, quá khứ của mình. Từ đó có thể thấu hiểu hơn nữa bản chất tình yêu cao thượng, trân trọng giá trị của người mình yêu và người yêu mình.