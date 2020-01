Vườn cộng đồng Tân Mai-Hà Nội được vinh danh ở giải thưởng Ashui Awards 2019

Theo đó, Danh hiệu "Dự án Chung tay của Năm" thuộc về Sân chơi – Vườn cộng đồng Tân Mai do nhóm ThinkPlaygrounds, BlockByBlock cùng nhiều đối tác thực hiện. Dự án thiết kế sân chơi và vườn cộng đồng tại Khu 2 phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sau khi tổng hợp hiện trạng, ý kiến và thiết kế của cộng đồng, nhóm thiết kế đưa ra ý tưởng: cải tạo dải đất bỏ hoang thành vườn cộng đồng và sân chơi khu 2 Tân Mai cạnh hồ nước; cải tạo không gian công cộng sẵn có ở ven sông Sét khu 2 Tân Mai thành không gian sân chơi hòa nhập với trẻ em khuyết tật; cải tạo sân tập thể nhà A2 Tân Mai thành không gian nghệ thuật cộng đồng.

Sân tập thể Tân Mai được cải tạo thành không gian công cộng

Tiếp đến, danh hiệu "Kiến trúc sư của Năm" thuộc về Văn phòng kiến trúc HML-architecture. Ngoài việc đáp ứng những nhu cầu chức năng và thẩm mỹ cho các công trình, HML-architecture luôn mong muốn truyền tải những thông điệp về văn hóa, xã hội đem lại giá trị cốt lõi cho mỗi dự án. Một trong những hướng đi của HML là mang tính nhân văn trong thiết kế kiến trúc đang là hướng đi cho mỗi dự án.

Danh hiệu "Công trình của Năm" thuộc về Sky House do MIA Design Studio thiết kế. Công trình cũng nằm lọt thỏm giữa “thung lũng” các tòa nhà cao tầng san sát nhau, đưa ra một đề bài khó cho việc thiết kế với mục tiêu tạo nên một công trình ”mở” và “thở”. Các KTS đã đưa ra một định hướng kiến trúc rõ ràng, tạo sự kết nối cao giữa con người với con người và giữa con người với thiên nhiên theo phương ngang và phương đứng. Giải pháp là tạo những khoảng trống lớn thông với nhau, để từ đó thiên nhiên có thể luồn lách vào tận từng ngóc ngách của không gian sống.

Khu Làng Mít thuộc thôn Trại Láng, xã Cổ Đông, Cổ Lạc, Sơn Tây

Danh hiệu "Xây dựng Xanh của Năm" thuộc về Làng Mít do Văn phòng kiến trúc 1+1>2 thiết kế. Dự án đang được xây dựng tại thôn Trại Láng, xã Cổ Đông, Cổ Lạc, thị xã Sơn Tây, diện tích 1,7ha với hồ nước. Toàn bộ vật liệu bao che công trình sử dụng gạch đất không nung, mái lá cọ xòe rộng, đây là những vật liệu địa phương, thân thiện, tạo nhiều bóng đổ bản thân và giảm tối đa bức xạ nhiệt. Hệ thống xử lý nước thải kỹ thuật đặt cuối hướng gió. Các hộ gia đình đều có bể phốt sinh thái 5 khoang. Áp dụng mô hình nông nghiệp với vườn rau, cây ăn quả, nuôi cá lồng, cung cấp thực phẩm sạch hằng ngày. Dự án mong muốn kiến tạo một không gian sống bình dị, thân thiện, một hình ảnh nông thôn mới cho làng quê Việt Nam.

Nhà mái đỏ ở Quảng Ngãi đạt danh hiệu Nhà ở của năm 2019

Danh hiệu "Nhà ở của Năm" thuộc về Nhà Mái Đỏ do TAA Design thiết kế. Thay vì có một khoảng sân lớn như những ngôi nhà trong làng ở Quảng Ngãi, TAA Design đã tạo ra rất đa dạng khoảng sân ở các cao độ khác nhau, phù hợp với cấu trúc nhà phát triển theo chiều cao, ở tầng lửng một khoảng sân được tạo ra để kết nối với sân giữa nhà. Không gian vườn nông nghiệp trên mái chuyển tiếp cho khoảng sân ở tầng lửng, tạo nên một hệ sân chơi – vườn rau kết nối từ mái xuống tầng trệt, cung cấp đa dạng các loại thực phẩm sạch, là nguồn lương thực chính của gia đình, dư thì tặng hàng xóm, tạo nên mối quan hệ cộng đồng trong làng.

Giải Ashui Awards 2019 còn vinh danh các hạng mục như: Nhà thầu của năm- Công ty cổ phần Ecoba Việt Nam. Danh hiệu "Chủ đầu tư của Năm" thuộc về Công ty CP Tập đoàn Ecopark. Danh hiệu "Hãng Kỹ thuật của Năm" thuộc về USG Boral Việt Nam. Danh hiệu "Dự án Tương lai của Năm" thuộc về Công viên 23/9 ở Quận 1, TPHCM do Công ty TNHH LAVA (Laboratory for Visionary Architecture / Úc) liên danh cùng ASPECT Studio thiết kế. Danh hiệu "Nội thất của Năm" thuộc về Weplay Exhibition Pavilion do HML-architecture (đồng thời là Văn phòng Kiến trúc sư của Năm)

Lễ trao giải Ashui Awards 2019 sẽ diễn ra ngày 11/01/2020 (thứ Bảy, từ 17:00 – 21:00) tại Apricot Hotel – 136 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Triển lãm các đề cử chính thức và kết quả Ashui Awards 2019 sẽ khai mạc tại Không gian đi bộ Hồ Gươm (đoạn trước Lục Thủy), phố Lê Thái Tổ.

Hệ thống giải thưởng Ashui Awards được ví như “Oscars của ngành Xây dựng”được thành lập từ năm 2012, nhằm mục đích tôn vinh các kiến trúc sư có những tác phẩm xuất sắc, là tấm gương hành nghề của giới kiến trúc sư, khẳng định vai trò của kiến trúc sư trong xã hội; tôn vinh những công trình kiến trúc mới có giá trị; tôn vinh những nhà thầu uy tín, các hãng kỹ thuật xây dựng có chất lượng chuyên môn cao, và các chủ đầu tư, nhà phát triển bất động sản có nhiều đóng góp nổi bật cho xã hội; góp phần định hướng phát triển bền vững ngành Xây dựng tại Việt Nam.