Không có thời điểm nào tốt hơn để chụp ảnh toàn cảnh Cầu Cảng Sydney (Australia) hơn bình minh, nhưng bạn cũng có thể chiêm ngưỡng bình minh từ đỉnh cầu trong một chuyến tham quan đặc biệt vào thứ bảy đầu tiên và thứ ba của tháng từ tháng 10 đến tháng 5. Từ đây, bạn sẽ nhìn thấy quang cảnh toàn thành phố cũng như Nhà hát Opera Sydney.

(Ảnh: Shutterstock) Thung lũng Monument của Mỹ là bối cảnh cho nhiều bộ phim Stagecoach và The Lone Ranger. Nó được nhìn thấy rõ nhất trong đời thực vào lúc mặt trời mọc, đó cũng là lúc sa mạc cát đỏ nổi bật.

(Ảnh: Shutterstock)

ĐềnAngkor Wat là một phần của quần thể đền đài rộng lớn ở Campuchia, có từ thế kỷ 12. Ban đầu được xây dựng như một ngôi đền Hindu, nó dần dần chuyển thành một ngôi đền Phật giáo, dẫn đến sự kết hợp tuyệt vời giữa những ảnh hưởng kiến trúc. Bình minh ở đây là một trong những cảnh đẹp tuyệt vời nhất ở Đông Nam Á.

(Ảnh: Shutterstock) Một chuyến đi bộ đặc biệt lên Snowdon dành cho những ai muốn đón bình minh từ đỉnh núi cao nhất xứ Wale (Anh) cao 1.085m. Hành trình có thể kéo dài từ năm đến bảy giờ.

(Ảnh: Shutterstock) Đồng bằng Okavango của Bostswana được ví như vườn địa đàng cuối cùng của châu Phi. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng nhiều vẻ đẹp hoang sơ (Ảnh: Shutterstock) Theo Love Exploring, Vịnh Hạ Long của Việt Nam có vẻ đẹp mê hồn . Nơi đây có cảnh đẹp ngoạn mục và là một trong những kỳ quan lớn của Châu Á. Với các thành tạo núi đá vôi cao chót vót, bao phủ bởi rừng rậm, vịnh đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới trong hơn 20 năm. Thông thường du khách đến đây có thể ngồi lại và ngắm bình minh vào khoảng 5h sáng mùa hè từ Bãi biển Bàn Chân, hoặc từ một chiếc thuyền trên mặt nước.

(Ảnh: Shutterstock) Khác với những không khí sôi động bình thường của thành phố New York, ngắm bình minh trên cầu Brooklyn cho chúng ta cảm nhận khác, một cảnh bình minh tuyệt đẹp giữa những ồn ào.

(Ảnh: Shutterstock) Vùng đất Nam Phi không thiếu những nơi lý tưởng để ngắm bình minh, nhưng nhìn thấy mặt trời ló lên từ núi Bàn là một trong những trải nghiệm tuyệt nhất. Bạn có thể ngắm bình minh từ bờ sông Cape Town.

(Ảnh: Shutterstock) Chứng kiến London thức giấc từ Cầu Tháp (Tower Bridge), người xem sẽ thấy ánh mặt trời buổi sáng sớm tạo vệt sáng từ phía đông với các sắc màu cam và vàng rực rỡ. Đó là khoảnh khắc yên bình hiếm hoi ở thành phố náo nhiệt này.

(Ảnh: Shutterstock) Quần đảo Shetland của Scotland hứa hẹn cảnh ngắm bình minh yên tĩnh. Mặt trời mọc ở các hòn đảo phía bắc của Vương quốc Anh được nhìn thấy tốt nhất vào đầu mùa xuân hoặc cuối mùa thu.

(Ảnh: Shutterstock) Mạng lưới các bức tường đá khô và ruộng bậc thang của Machu Picchu (Peru) nổi bật trên đỉnh núi, được bao quanh bởi các đỉnh núi Andean và khiến nơi đây trở thành một địa điểm đáng kinh ngạc để đắm mình trong ánh bình minh, cảnh quan được phủ màu sắc rực rỡ.

(Ảnh: Shutterstock) Vườn quốc gia Yosemite (Mỹ) nổi tiếng với khung cảnh tuyệt đẹp, những vách đá và dãy núi Sierra Nevada xung quanh. Du khách nên đến điểm quan sát Tunnel Viewtrước 5h15 sáng vào mùa hè để xem mặt trời mọc qua Thung lũng Yosemite.

(Ảnh: Shutterstock) Bãi biển Wainui của New Zealand chào đón du khách với cảnh bình minh nhẹ nhàng, tự nhiên và đầy ấn tượng.

(Ảnh: Shutterstock)

