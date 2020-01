Vĩnh biệt diễn viên Chánh Tín - linh hồn của "Ván bài lật ngửa"

Sáng sớm 4-1-2020, nam nghệ sĩ tài hoa đã đột ngột qua đời tại nhà riêng ở quận 7, TP.HCM, hưởng thọ 68 tuổi. Theo chia sẻ từ gia đình NSƯT Chánh Tín, ông có thói quen thức dậy hàng ngày vào lúc 6h30 sáng, tuy nhiên sáng 4-1 vào lúc 7h khi chưa thấy ông dậy, người nhà vào gọi thì phát hiện ông đã ra đi…



Người nghệ sỹ đa tài

NSƯT Chánh Tín sinh ngày 29-11-1952 trong một gia đình có 5 người con và cha là võ sư nổi tiếng Nguyễn Chánh Minh. Mẹ của ông cũng là hoa khôi có tiếng một thời của vùng Bạc Liêu - Cà Mau. Từ nhỏ, NSƯT Chánh Tín đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, hát rất hay và thường được chọn biểu diễn hát đơn ca ở trường trong các dịp lễ. Không chỉ vậy, ông còn có tài vẽ tranh, tạc tượng. Sau này lớn lên, ông chọn đi theo con đường nghệ thuật nhưng bén duyên đầu tiên với âm nhạc khi đi hát với vai trò ca sĩ. Bước ngoặt lớn đến với NSƯT Chánh Tín khi ông được chọn đóng trong bộ phim điện ảnh “Ván bài lật ngửa” và gây sốt với lối diễn xuất tự nhiên cùng ngoại hình đẹp trai, tài tử.

Đến bây giờ, đây vẫn là một bộ phim để đời trong sự nghiệp của Nguyễn Chánh Tín cũng như một trong những bộ phim tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam, đặc biệt là dòng phim tình báo chiến tranh. Tuy nhiên, ít người biết rằng Chánh Tín không phải là diễn viên đầu tiên được chọn cho vai Nguyễn Thành Luân bởi trước đó nhà biên kịch Trần Bạch Đằng đã chọn một diễn viên khác và phim cũng đã quay xong 1 tập. Nhưng khi xem lại, nhà biên kịch cảm thấy không hài lòng và quyết định mời Nguyễn Chánh Tín (lúc bấy giờ đang là danh ca của gánh hát và một diễn viên “tay ngang”) đến thử vai. Bằng lối diễn chân thật, tự nhiên, Nguyễn Chánh Tín đã lập tức được biên kịch Trần Bạch Đằng mời đảm nhiệm vai Nguyễn Thành Luân.

Cách đây không lâu, NSƯT Chánh Tín từng xuất hiện trong chương trình “Vang bóng một thời” với chủ đề “Nữ hoàng ảnh lịch và nam tài tử điện ảnh”. Góp mặt cùng ông trong chương trình còn có 3 nghệ sĩ khách mời là Hoa hậu Giáng My, diễn viên Kim Khánh và diễn viên Lý Hùng. Tại đây, NSƯT Chánh Tín hào hứng tham gia một tiểu phẩm gợi ý chủ đề để ban bình luận đoán các khách mời sẽ xuất hiện. Dù đã gần 70 tuổi nhưng nam tài tử “Ván bài lật ngửa” vẫn tích cực tập luyện và phối hợp ăn ý cùng các diễn viên trẻ.

Ngay khi NSƯT Chánh Tín tháo khăn che mặt, cả ban bình luận và khán giả vỡ òa khi thấy lại hình ảnh của Đại tá Nguyễn Thành Luân - vai diễn đỉnh cao đưa tên tuổi Chánh Tín trở nên lẫy lừng trong nền điện ảnh Việt Nam. Tiếp sau đó, ông còn tham gia một số loạt phim và gây được tiếng vang lớn. Nhớ nghề, nhớ về thời hoàng kim của mình, NSƯT Chánh Tín từng tâm sự: “Lịch sử đã qua, dòng đời đã qua, tuổi già đã tới và mình vẫn không trở lại được như ban đầu. Mỗi lần nhìn hình ảnh cũ trong những tập album mình nhớ lắm”.

Những vai diễn để đời

Khi còn trẻ và trong thời kỳ đỉnh cao, Chánh Tín đã chinh phục mọi tầng lớp khán giả bởi ngoại hình lịch lãm, diễn xuất ấn tượng, và khối tài sản vô giá là các vai diễn. Năm 1974, khi đang là ca sĩ trẻ được công chúng yêu mến, Chánh Tín được đạo diễn Lê Mộng Hoàng chọn vào vai chính trong bộ phim “Vĩnh biệt tình hè” đóng cặp với diễn viên Băng Châu. Dù bộ phim mang mô típ ngôn tình sướt mướt thịnh hành của điện ảnh Sài Gòn trước 1975 không có nhiều nổi bật về mặt nội dung, nhưng vẻ đẹp lãng tử của Chánh Tín khiến nhiều khán giả nữ si mê, đưa ông rẽ hướng từ âm nhạc sang điện ảnh. Ca khúc chủ đề cùng tên với phim cũng được ông thể hiện thành công.

Dù nhận phản hồi tốt với “Vĩnh biệt tình hè”, cũng phải 4 năm sau Chánh Tín mới trở lại điện ảnh qua phim “Tình đất Củ Chi”. Bộ phim được bấm máy vào năm 1978 do Lê Văn Duy chấp bút và Mai Lộc đạo diễn. Cùng với Chánh Tín, phim có sự góp mặt của các diễn viên: Thùy Liên, Thiên Trang, Lê Minh Hoàng, Hùng Minh... Nội dung phim nói về quân đội Mỹ quyết tâm đánh vào miền đất Củ Chi và dùng mọi cách để tiêu diệt cách mạng. Chánh Tín vào vai Trung úy Thiện đi theo quân đội Mỹ nhưng tấm lòng vẫn hướng về Tổ quốc, về nhân dân và lựa chọn hy sinh để trừ khử những tên lính tàn bạo. Đây là vai diễn có nội tâm phức tạp, khai thác toàn diện diễn xuất của Chánh Tín. Cũng sau phim này, ông gắn bó với điện ảnh như máu thịt, song song với sân khấu ca nhạc.

“Ván bài lật ngửa” là loạt phim nhựa đen trắng kéo dài 8 tập do Xí nghiệp phim Tổng hợp TP.HCM (tiền thân của Hãng phim Giải Phóng) sản xuất trong khoảng thời gian 1982-1987. Lấy đề tài tình báo, tác phẩm mô tả quãng thời gian hoạt động của nhiều nhân vật có thật thuộc Đảng Lao động Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Do đạo diễn Lê Hoàng Hoa thực hiện dựa trên kịch bản của Trần Bạch Đằng, phim quy tụ các diễn viên Chánh Tín, Thanh Lan, Thúy An... Trong đó, nam diễn viên Nguyễn Chánh Tín trong vai Nguyễn Thành Luân được đánh giá là có màn trình diễn xuất thần. Với vai diễn này, Nguyễn Chánh Tín đã toàn tâm toàn ý như chưa từng như thế trong đời. Và trời đã không phụ công ông, khi bộ phim được công chiếu, “Ván bài lật ngửa” trở thành hiện tượng trong cả nước.

NSƯT Chánh Tín góp mặt trong chương trình truyền hình “Vang bóng một thời”

Cái tên Nguyễn Chánh Tín kể từ đó cũng nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất. Vai diễn Nguyễn Thành Luân đã mang lại vinh quang cho ông, nhưng chính Chánh Tín cũng đã làm cho vai diễn đó có sức sống mãnh liệt trong lòng khán giả điện ảnh cho đến tận bây giờ.

Ngoài vai trò ca sĩ, diễn viên, NSƯT Nguyễn Chánh Tín còn là nhà sản xuất phim. Ông lập hãng phim Chánh Phương năm 2007 và tác phẩm nổi bật nhất từng sản xuất là “Dòng máu anh hùng” có sự góp sức của các người cháu như: Charlie Nguyễn, Johnny Trí Nguyễn... “Dòng máu anh hùng” thành công về mặt chuyên môn nhưng nạn băng đĩa lậu tràn lan khiến nhà sản xuất thua lỗ nặng. Hãng phim rơi vào cảnh nợ nần và NSƯT Nguyễn Chánh Tín lao đao. Ông từng chia sẻ cùng báo chí là đã trải qua 3 lần phá sản.



Sau những khó khăn ở tuổi xế chiều, NSƯT Nguyễn Chánh Tín dần ổn định cuộc sống và tham gia một số chương trình truyền hình cũng như điện ảnh. Sự ra đi đột ngột của ông khiến rất nhiều người xót thương, bởi trong trái tim nhiều khán giả 7X, 8X, ông chính là thần tượng trong suốt tuổi thanh xuân của họ.