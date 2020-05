Việc làm đầu tiên của NSND Công Lý khi lên "sếp"

Một tuần sau khi nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, NSND Công Lý đã có hoạt động đầu tiên trên cương vị mới. Anh đảm nhận vai trò trưởng ban giám khảo cuộc thi hát online “Kịch Hà Nội hát át dịch Covid”. Đây là sân chơi được Nhà hát Kịch Hà Nội phát động trong thời gian các nghệ sĩ của đơn vị này tạm nghỉ các hoạt động nghệ thuật, chủ yếu ở nhà và liên lạc trao đổi thông tin với nhau từ xa để thực hiện việc giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19.

NSND Trung Hiếu – Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội chia sẻ, trong thời gian vừa qua, hoạt động nghệ thuật của đơn vị này cũng bị “đóng băng” do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong bối cảnh này, anh đã bàn với NSND Công Lý cùng các anh em trong Nhà hát tổ chức một cuộc thi hát về chủ đề phòng chống dịch Covid-19 để mọi người có thể tự hát từ xa, tự thu ở nhà trong thời gian giãn cách xã hội và sau đó nộp bài dự thi theo hình thức online để “hâm nóng” tình yêu nghệ thuật.

Cũng theo NSND Trung Hiếu, điều này vừa giúp gắn kết các thành viên trong nhà hát, vừa nuôi dưỡng tình yêu và nhiệt huyết nghệ thuật của các nghệ sĩ, diễn viên, đồng thời qua đó lựa chọn ra những nghệ sĩ có khả năng ca hát. Đặc biệt, song song với việc tổ chức cuộc thi để động viên các lực lượng tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch bệnh, Nhà hát cùng kêu gọi các nghệ sĩ cùng nhau đóng góp ủng hộ những người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.



Về phần mình, NSND Công Lý cho biết, tuy không phải lần đầu tiên ngồi ở vị trí giám khảo một cuộc thi song sân chơi lần này có ý nghĩa đặc biệt với anh bởi là dịp để anh chấm chọn khả năng ca hát tay trái của những diễn viên vốn chỉ quen với việc diễn kịch, đóng phim. Đây cũng là việc làm thú vị và ý nghĩa đầu tiên của NSND Công Lý sau khi đảm nhận chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội.

Tiết mục hát của nghệ sĩ Trần Thanh đạt giải Nhất cuộc thi

Khép lại cuộc thi với sự tham gia của 23 tác phẩm đa dạng về màu sắc âm nhạc và cách thể hiện, Ban giám khảo do NSND Công Lý làm chủ khảo đã chọn ra các tác phẩm xuất sắc để trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba, trong đó giải Nhất đã được trao cho tiết mục “Tạm biệt Corona” do nam nghệ sĩ trẻ Trần Thanh thể hiện. 3 sản phẩm của NSƯT Quang Thắng, Thanh Hương và Tiến Minh nhận được giải “Cống hiến”. Cũng tại buổi lễ trao giải này, lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội đã đón nhận giấy khen của Công an Thành phố Hà Nội vì có nhiều đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019.

Nhà hát kịch Hà Nội đã kết hợp buổi trao giải cuộc thi hát “Kịch Hà Nội hát át dịch Covid” với công bố chính thức hai vị trí Phó Giám đốc Nhà hát.

Nhân dịp này, lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội cũng tiến hành trao quyết định bổ nhiệm chính thức NSND Công Lý giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát. Trước đó, lãnh đạo Sở VH&TT Hà Nội đã trao quyết định bổ nhiệm NSND Công Lý giữ chức vụ này, tuy nhiên, buổi trao chỉ gói gọn ở chi bộ của Nhà hát. Chia sẻ cảm xúc trên cương vị mới, “cô Đẩu” bày tỏ, người tiền nhiệm của anh ở Nhà hát có nói “làm lãnh đạo không phải để oai mà là để làm việc”, đến giờ anh đã dần cảm nhận được điều đó và sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ, đưa Nhà hát phát triển để không phụ lòng, phụ sự tin tưởng mà mọi người dành cho mình.

Một số hình ảnh các nghệ sĩ tại buổi trao giải cuộc thi hát online "Kịch Hà Nội hát át dịch Covid" :

Diễn viên Chí Nhân và Thanh Hương đảm nhận vai trò MC của sự kiện lần này

NSND Hoàng Dũng (nguyên Giám đốc nhà hát kịch Hà Nội) trao giải cho các nghệ sĩ có tiết mục đạt giải

Giải nhất cuộc thi “Kịch Hà Nội hát át dịch COVID” thuộc về diễn viên Trần Thanh với bài hát “Tạm biệt Corona”

Hai nghệ sĩ thân thiết trong series "Táo Quân" là Quốc Khánh và Xuân Bắc đã dành thời gian đến chúc mừng NSND Công Lý lên chức. Được biết, cách đây ít hôm, Xuân Bắc đã tặng cho người anh của mình là NSND Công Lý một chiếc đồng hồ nhân ngày anh nhận chức Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội.

NSND Thu Hà khoe nhan sắc rực rỡ, chị cũng đảm nhận vai trò thành viên giám khảo của cuộc thi “Kịch Hà Nội hát át dịch Covid"

Diễn viên Thanh Hương khoe vóc dáng thon gọn sau thời gian giảm cân