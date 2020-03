Vì anh vẫn tin: Bản tình ca khắc khoải

Bản tình ca đẹp

Tiếp nối những bộ phim âm nhạc từng để lại dấu ấn trong lòng khán giả như “Vì sao vụt sáng” (A star is born), “Những kẻ khờ mộng mơ” (La La Land), “Ngày hôm qua” (Yesterday)…, “Vì anh vẫn tin” trước hết là một bộ phim mà những bản tình ca sẽ vang lên trong suốt bộ phim, làm nền tảng lãng mạn cho câu chuyện tình nhiều niềm vui lẫn nước mắt của hai nhân vật chính vốn lấy từ nguyên mẫu có thật ngoài đời. Bộ phim làm sống lại các ca khúc như Find Me In The River, I Still Believe, Walk by Faith... vốn gắn liền với ca sĩ Jeremy Thomas Camp (sinh năm 1978 ở Indiana, Mỹ) - một ca/nhạc sĩ dòng nhạc Christian đương đại từng được giải thưởng GMA Dove, được đề cử Giải thưởng Âm nhạc Mỹ lẫn đề cử giải Grammy.

Dựa trên hồi ký và câu chuyện tình ngoài đời của Jeremy Camp với người vợ đầu của anh Melissa Lynn Henning-Camp, “Vì anh vẫn tin” đưa người xem trở về bối cảnh năm 2000. Khi ấy Jeremy là một chàng trai mới vào đại học Nam California và bắt đầu bước vào con đường âm nhạc với cây đàn guitar trên vai. Anh gặp gỡ và đem lòng yêu Melissa Lynn Henning (sinh năm 1979). Melissa thật tuyệt vời - Jeremy nhớ lại - Cô ấy là một người trông rất hạnh phúc và rất vui vẻ.

Chuyện tình truyền cảm hứng

“Đôi khi tình yêu đích thực phải đi trên những con đường gồ ghề” là cảm nhận của khán giả khi xem “Vì anh vẫn tin” - bộ phim khiến cho nhiều người sẽ khóc lẫn cười khi xem. Định mệnh trớ trêu khiến cho Melissa xinh đẹp gặp hung tin ngay ở tuổi thanh xuân son trẻ nhất: cô bị chẩn đoán ung thư buồng trứng và dự báo không còn sống được bao lâu. Melissa chia tay Jeremy vì không muốn anh phải khổ. Nhưng chàng trai có tài năng âm nhạc và tâm hồn nhân hậu không lùi bước. Anh vẫn theo đuổi người yêu và quyết định kết hôn với Melissa vào năm 2000. Jeremy cùng người vợ trẻ chiến đấu với bệnh nan y.

Họ vượt qua bao ngày tháng gian lao trong bệnh viện, những đau đớn thể xác, những lúc tưởng như kiệt quệ tinh thần… Cuối cùng, Melissa qua đời 1 năm sau khi kết hôn (2001), khi cô chỉ mới ở tuổi 22. Ở ngoài đời, câu chuyện tình giữa Jeremy và Melissa truyền cảm hứng cho hàng triệu cặp đôi, khiến nhiều người thêm tin vào một tình yêu cổ tích nhiều cao thượng và trong sáng giữa thời hiện đại.

Khi làm phim “Vì anh vẫn tin”, bộ đôi anh em đạo diễn Jon và Andrew Erwin muốn lan truyền cảm xúc và tinh thần đó đến khán giả màn ảnh rộng thông qua diễn xuất của 2 diễn viên tuổi 9x là KJ Apa và Britt Robertson. Đây là lần đóng chung thứ nhì của KJ Apa và Britt Robertson sau khi từng là bạn diễn trong phim “Mục đích sống của một chú chó” (A Dog's Purpose, đạo diễn Lasse Hallström). Bên cạnh KJ Apa (trong vai Jeremy) và Britt Robertson (vai Melissa), phim còn có sự tham gia của Gary Sinise và đặc biệt là ca sĩ, nhà soạn nhạc, diễn viên nổi tiếng Shania Twain (45 tuổi, gốc Canada).

Nói về bộ phim, nhà sản xuất Tony Young khẳng định “Vì anh vẫn tin” sẽ chinh phục khán giả trẻ. “Đó là một câu chuyện chân thực, một câu chuyện tình yêu tuyệt vời, mà chúng ta không thể bỏ qua” - Tony Young nói.