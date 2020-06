Vai diễn cuối cùng của Huỳnh Anh trước khi lên đường đi du học

Đang được xem là gương mặt đắt giá nhất nhì màn ảnh Việt hiện nay nên việc Huỳnh Anh quyết định nghỉ diễn để đi du học khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Chia sẻ về quyết định này, Huỳnh Anh cho biết, anh nộp hồ sơ vào trường Toronto Film School từ đầu năm 2020 và nhận được thư báo trúng tuyển vào đầu tháng 5 vừa qua. Theo kế hoạch, khóa học của anh tại ngôi trường này sẽ kéo dài trong thời gian 18 tháng. Trong thời gian này, anh chỉ phải lo chi phí sinh hoạt, còn tiền học được miễn phí do giành học bổng.

Nói thêm về việc đi du học, Huỳnh Anh bộc bạch, anh muốn bồi dưỡng kỹ năng để theo đuổi con đường đạo diễn và mở rộng mối quan hệ với giới làm phim quốc tế. Để thực hiện được điều này, anh xác định sẽ phải nghỉ đóng phim trong vòng 3 năm. Sau khi quay trở lại, anh muốn có thể song hành cả công việc diễn viên lẫn làm đạo diễn. Cũng theo Huỳnh Anh, anh ấp ủ ước mơ trở thành đạo diễn chuyên nghiệp từ rất lâu rồi. Thế nên dù mọi người ít biết nhưng trên thực tế anh từng đạo diễn một số phim ngắn và cũng đã hoàn thành hai khóa học về đạo diễn. Trên cơ sở đó anh mới gửi hồ sơ xin học bổng du học ở trường Toronto Film School. Trước đó, anh đã tìm hiểu và được biết ngôi trường này là một trong những cơ sở đào tạo về phim ảnh và giải trí hàng đầu ở Canada.

Đầu năm 2020, Huỳnh Anh nhận lời tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình “Lựa chọn số phận” (tên kịch bản ban đầu là “Người nối nghiệp”) do NSƯT Mai Hồng Phong dàn dựng. Đây cũng là vị đạo diễn đứng sau thành công của hàng loạt phim “bom tấn” phát trên sóng màn ảnh nhỏ, trong đó có “Quỳnh búp bê”. Phim vừa bấm máy được một thời gian thì phải ngừng lại vài tháng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Do vậy, từ giờ đến khi lên đường sang Canada du học vào tháng 10 tới đây, Huỳnh Anh sẽ tập trung hoàn thành vai diễn trong bộ phim này. Nam diễn viên nói vui, anh đang tích cực kiếm tiền để lo cho cuộc sống sau khi sang nước ngoài du học.

Do bối cảnh chính của phim ở ngoài Hà Nội nên từ sau dịp Tết Nguyên đán, Huỳnh Anh đã chuyển từ TP.HCM ra ngoài này sống để thuận tiện cho việc ghi hình. Nam diễn viên cho biết, trong vài tháng qua kể từ khi chuyển ra sống ở Hà Nội, anh tự xoay sở cuộc sống, hàng ngày tự vào bếp nấu nướng, xem như đây là bước tập dượt để chuẩn bị cho cuộc sống xa nhà một mình sau khi đi du học.

Quay trở lại với vai diễn trong phim “Lựa chọn số phận”, Huỳnh Anh chia sẻ, trong phim anh vào vai Đức - cậu em trai của nhân vật Thiên Trang (do Phương Oanh đóng) – một cậu quý tử con nhà giàu với tính cách có màu sắc khá thú vị. Nhân vật này cũng là người nối nghiệp trong một gia đình giàu có, quyền lực, sống trong sự vô lo vô nghĩ. Theo đó, Đức là một người đàn ông có tính cách rất quyết liệt, rõ ràng và mạnh mẽ. Huỳnh Anh cho biết, anh từng thể hiện dạng vai này trong phim “Bản lĩnh công tử” song lần này dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Mai Hồng Phong, nhân vật do anh hóa thân trong “Lựa chọn số phận” sẽ xuất hiện đầy bất ngờ và mới mẻ. Kịch tính xảy đến trong phim khi Đức vô tình gây ra một vụ tai nạn giao thông và bắt đầu những tháng ngày sống trong sự lo âu, tính toán, cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Huỳnh Anh hài hước tiết lộ, nhân vật mà anh đóng lần này cũng thuộc dạng “bị cuộc đời đánh cho bầm dập, tơi tả”.

Cũng theo Huỳnh Anh, nhân vật Đức được xây dựng trong phim với hai giai đoạn rõ rệt nên anh cũng tạo cho nhân vật một chút khác biệt về ngoại hình ở từng giai đoạn. Cụ thể, ở giai đoạn đầu phim, khán giả sẽ thấy Huỳnh Anh sử dụng một phần tóc giả nhuộm màu sáng, cho thấy sự ăn chơi của một công tử con nhà giàu, đến giai đoạn sau thì nhân vật này để lại mái tóc đen tự nhiên. Huỳnh Anh chia sẻ, để có được tạo hình khác biệt trên, anh phải hóa trang tạo hình mất khoảng 30 phút trước mỗi lần quay.

Một cảnh trong phim "Lựa chọn số phận"

Theo đạo diễn Mai Hồng Phong, “Lựa chọn số phận” là bộ phim anh đặt rất nhiều tâm huyết và kỳ vọng, ở một khía cạnh nào đó, anh tin rằng bộ phim này còn hấp dẫn hơn “Quỳnh búp bê” – bộ phim từng gây “sốt” màn ảnh nhỏ cách đây 2 năm mà anh đồng dàn dựng.

Chia sẻ về kịch bản phim, nhà biên kịch Đặng Minh Châu cho hay, phim lấy chất liệu từ rất nhiều vụ án đã xét xử, được đông đảo công chúng quan tâm thời gian qua. Tuy nhiên, phim không phải là đời thực mà rất nhiều chi tiết, nội dung được hư cấu. Tuy nhiên để sát với thực tết và có tính thuyết phục, đúng với tính chất nghề thẩm phán, êkíp sản xuất đã phải nhờ đến một nhóm gồm 9 thành viên đã, đang gắn bó với ngành tòa án để tư vấn trong suốt quá trình xây dựng kịch bản và sản xuất phim.

"Lựa chọn số phận" là câu chuyện về Cường (Hà Việt Dũng) - một thanh niên thông minh, chính trực, quyết tâm theo đuổi nghề Thẩm phán - nối nghiệp người cha quá cố, cái nghề luôn phải đứng trước những sự lựa chọn và ra quyết định. Nghề Thẩm phán không chỉ là lựa chọn của nghề riêng mình, mà còn định đoạt cả số phận của người khác. Những uẩn khúc trong cái chết của bố Cường luôn là nỗi day dứt với mẹ anh, khiến bà dùng mọi cách để phản đối con trai theo đuổi công việc của cha. Sự ngăn cấm đó khiến Cường và mẹ luôn ở trạng thái căng thẳng.

Sự lựa chọn nghề thẩm phán khiến Cường gặp không ít rắc rối, đặc biệt trong mối quan hệ với Trang (Phương Oanh) - người yêu, con gái của ông trùm bất động sản. Mâu thuẫn lớn nhất được đẩy lên khi anh thụ lý vụ án của Đức - em trai Trang, có thể sẽ phải vào tù nếu Cường quyết tâm tìm ra sự thật. Cường đứng trước những lựa chọn lớn của cuộc đời mình: Sự nghiệp hay tình thân, công lý hay tình yêu…

Diễn viên Huỳnh Hồng Loan vào vai thưu ký tòa án trong phim

Dàn diễn viên trẻ trong phim ngoài sự góp mặt của Huỳnh Anh còn có Huỳnh Hồng Loan trong vai nữ thư ký tòa án tên Bích. Nhân vật Bích được khắc họa là cô gái dịu dàng, nữ tính, nhưng bên trong lại mạnh mẽ, dám yêu, dám đấu tranh giành hạnh phúc, nhưng cũng biết cách dừng lại đúng lúc. Những thước phim cũng ghi nhận sự góp mặt của những diễn viên kỳ cựu như: NSND Mạnh Cường, NSƯT Thanh Quý, NSƯT Hoa Thúy, NSƯT Phú Thăng, Khuất Quỳnh Hoa…

Phim dài 60 tập, phát sóng 21 giờ tối thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1, bắt đầu từ ngày 17-6-2020.