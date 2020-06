Trọng Hiếu hát cùng 17 nghệ sĩ quốc tế

16:11 04/06/2020 0 Như Ý

ANTD.VN - Trọng Hiếu vừa ra mắt ca khúc tiếng Anh mới do chính anh sáng tác có tựa đề “Under the same sky” (tạm dịch: “Dưới cùng một bầu trời”).