Trọn bộ "Kính vạn hoa" bị làm giả bán công khai, NXB Kim Đồng kêu cứu

Sách lậu: Phát hiện dễ, xử lý khó?

Thời gian gần đây, NXB Kim Đồng liên tục phát hiện những cuốn sách mà mình đã ký bản quyền xuất bản với tác giả bị in lậu và làm giả với số lượng lớn. Đó là bộ sách văn học kinh điển Kính Vạn Hoa dành cho lứa tuổi học trò của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, sách “90% trẻ thông minh nhờ cách trò chuyện đúng đắn của cha mẹ” trong tủ sách Làm cha mẹ, hoặc là các bộ truyện tranh Doraemon, Thám tử lừng danh Conan…

Gáy sách nhăn nhúm, chữ, hình ảnh nhòe vỡ- bộ sách giả được bán với giá bằng 1/3 sách thật

Dạo quanh một vòng trên mạng xã hội, có rất nhiều các trang bán sách giảm giá siêu sốc, có những cuốn sách giảm giá tới 70%, lý do giảm giá sập sàn là “phá sản sau đại dịch”, “trả lại mặt bằng, thanh lý gỡ vốn”. Riêng bộ sách “Kính vạn hoa” gồm 18 cuốn được chào bán với giá 499 nghìn đồng, trong khi giá sách thật gần 1,5 triệu đồng. Trang bán sách giả này còn thêm chiêu trò khuyến mại, tức là mua sách thì được tặng thêm cả đèn đọc sách và người mua thì thoải mái nhận hàng, kiểm tra ưng thì mới thanh toán. Bất cứ ai có ý kiến gì về chuyện sách lậu, sách giả thì chủ trang đều ngay lập tức block (chặn). Nhiều bạn đọc trở thành nạn nhân của trò rao bán sách giảm giá trên mạng, nếu họ phản hồi lại người bán về chất lượng sản phẩm thì cũng sẽ bị block ngay lập tức.

Trao đổi cùng đại diện NXB Kim Đồng, được biết, bộ sách Kính vạn hoa được NXB ký độc quyền với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từ năm 2000 cho đến nay. Sách được in trên giấy đẹp, chống lóa và được bán trọn bộ giá 1.442.000 nghìn đồng, nếu là giá bán buôn, chỉ có thể chiết khấu cho nhà sách cao lắm là 30% chứ không thể đến 70% như các trang sách lậu, sách giả kia rao bán.

Trọn bộ sách 18 cuốn của Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được NXB Kim Đồng mua bản quyền từ năm 2000 nay được in lậu, bán công khai trên mạng

Đại diện NXB Kim Đồng cho biết thêm, ngoài nguồn tin có được từ độc giả, Nhà xuất bản cũng chủ động tìm hiểu và phát hiện, nếu trước kia việc sản xuất sách giả rất tinh vi để trà trộn với sách thật lừa bán cho người mua. Thế nhưng bây giờ, việc làm sách giả, bán sách giả công khai trên mạng. “Chuyện phát hiện các trang mạng bán sách giả không hề khó, nhưng để xử lý được triệt để và dứt điểm việc này cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng”- Đại diện NXB Kim Đồng nói.

Được biết, ngay sau khi phát hiện nhiều bộ sách mà mình đã ký độc quyền với tác giả bị in lậu, NXB Kim Đồng đã thu thập bằng chứng, gửi đến cơ quan chức năng, đề nghị xử lý.

Quyền của các tác giả cần phải được tôn trọng

Không chỉ có NXB Kim Đồng kêu cứu vì rất nhiều tựa sách ăn khách của NXB này bị in lậu trong một thời gian dài. Liên hệ với lãnh đạo của nhiều NXB, hầu hết lắc đầu ngán ngẩm. Thậm chí có công ty sách, hơn chục năm trước mật phục bắt quả tang sách mình mua bản quyền bị in lậu trong một cơ sở in gia công ở Hà Nội, vụ kiện ấy kéo dài cũng cả chục năm. “Được vạ thì má đã sưng” nên nhiều NXB biết đấy nhưng đành cay đắng ngậm ngùi mà nuốt cục tức vào trong chứ cũng chả đủ sức mà theo đến cùng.

Sự phát triển của internet và cùng với đó là môi trường thương mại điện tử khiến việc vi phạm bản quyền văn học, nghệ thuật càng trở nên nhức nhối. Trước đây, sách giả - sách lậu trà trộn với sách thật, bày bán tại các cửa hàng, sạp báo nhỏ lẻ hoặc xa trung tâm, vùng sâu, vùng xa thì hiện nay, sách giả, sách lậu được bán công khai, cung cấp trên toàn quốc qua hệ thống bán lẻ online.

Người bán sách lậu sử dụng tài khoản ảo trên các mạng xã hội để bán sách giả, sách in lậu với mức giá các nhà xuất bản chân chính, không thể cạnh tranh nổi. Họ ngang nhiên sử dụng hình ảnh sách thật của NXB để quảng cáo để lừa người mua. Trong khi người mua nhìn ảnh sách thật và bị hấp dẫn bởi chiết khấu quá cao, giá bán rẻ mà đăng kí mua để nhận được sản phẩm giả.

Một tài khoản mạng xã hội rao bán bộ sách Kính Vạn Hoa giảm giá đến 70%

Sách lậu đang làm tổn hại đến quyền lợi chính đáng của các tác giả chân chính – những người đã bằng tài năng, kiến thức, kinh nghiệm sống của mình cống hiến cho văn học nghệ thuật- thế nhưng lại không hề được hưởng nhuận bút. Khi một cuốn sách được xuất bản, các biên tập viên mất cả 10 năm theo đuổi, các họa sĩ lên phác thảo trình bày hoàn thiện hàng năm trời, được chế bản công phu, gia công in ấn cầu kỳ, bỗng biến thành một cuốn sách lậu – một sản phẩm thứ cấp bìa xộc xệch, màu phai lạt, được in chữ mờ chữ tỏ. Sách văn chương thì đứt mạch cảm xúc, sai chính tả; sách kiến thức, giáo dục thì mất chữ, mất dòng.

Đại nạn sách lậu đã tồn tại lâu đến nhức nhối trong lĩnh vực xuất bản nói riêng và văn hóa nói chung. Trong nhiều hội chợ sách quốc tế, việc sách lậu trong nước tràn lan cũng khiến các đối tác quốc tế ngần ngại khi ký thỏa thuận mua- bán bản quyền.

NXB Kim Đồng, “nạn nhân” của tình trạng sách lậu hiện đang thu thập các chứng cứ để có thể đưa sự việc ra ánh sáng. Song, trong khi chờ hoàn thiện các thủ tục theo đúng trình tự pháp luật thì cũng đã lên tiếng “tha thiết đề nghị các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý, báo chí, các NXB cùng lên tiếng chung tay đẩy lùi nạn sách giả, sách lậu, sách kém chất lượng, để bạn đọc phải được cầm trên tay và đọc những cuốn sách thật".