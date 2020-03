TripAdvisor bình chọn Đà Nẵng thuộc top 7 điểm đến hàng đầu thế giới

Đứng thứ 7 trong danh sách 25 điểm đến thịnh hành thế giới, Đà Nẵng thu hút du khách bởi ẩm thực đặc sắc, danh thắng tự nhiên nổi bật và lòng hiếu khách, thân thiện của người dân địa phương.

TripAdvisor mô tả Đà Nẵng là thành phố thân thiện có lẽ vì du khách gặp gỡ tất cả mọi người vừa kết thúc một bữa ăn tuyệt vời. “Chuyến tham quan ẩm thực là cách phổ biến để trải nghiệm hương vị địa phương theo đúng nghĩa đen. Sau khi bạn no căng với món mì mặn và thức ăn đường phố ngon lành, dạo chơi cho tiêu thức ăn bằng cách khám phá các hang động đá vôi và hang động Phật giáo của Ngũ Hành Sơn”.

Đứng đầu danh sách Điểm đến thịnh hành nhất thế giới do TripAdvisor bình chọn là thành phố Cochin (Ấn Độ), nổi tiếng với bờ biển đẹp và sự pha trộn của văn hóa Âu – Á.

Một số thành phố du lịch quốc tế nổi tiếng cũng nằm trong danh sách này, như: Porto (Bồ Đào Nha), Krakow (Ba Lan), Malta, Buenos Aires (Argentina), Vienna (Áo), Mexico City (Mexico), Chiang Mai (Thái Lan), Budapest (Hungary), Moscow (Nga)… TP. HCM (Việt Nam) cũng được bình chọn và đứng thứ 12 trong danh sách.

TripAdvisor là trang web du lịch lớn nhất thế giới với hơn 60 triệu thành viên và hơn 170 triệu đánh giá và ý kiến về khách sạn, nhà hàng, điểm tham quan và dịch vụ du lịch.

Trước đó, Đà Nẵng đã nhiều lần được vinh danh bởi những gì thành phố này đang sở hữu. Năm 2019, Đà Nẵng lọt vào Top 52 địa điểm hot nhất năm do The New York Times bình chọn và xếp ở vị trí 15/52 điểm hot du lịch này.

Tháng 6/2019, danh sách "Thành phố đẹp và có mức chi tiêu hợp lý nhất cho người nước ngoài" do Forbes bình chọn cũng có tên Đà Nẵng. Gần đây nhất, Đà Nẵng được Google xếp hạng nhất về "Top điểm đến năm 2020". Nơi đây cũng từng được nhiều trang mạng nổi tiếng đăng tải, đặc biệt là Instagram.