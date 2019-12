Trao tặng 25.000 cuốn sách "Hạt giống tâm hồn" tới các trại giam, các thư viện trên toàn quốc

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 25 thành lập, First News - Trí Việt sẽ phối hợp cùng Vụ Thư Viện (Bộ VHTT&DL) trực tiếp trao tặng 25.000 cuốn sách "Hạt giống tâm hồn" cho toàn bộ các hệ thống thư viện 63 tỉnh thành trên cả nước, các trung tâm người khuyết tật và các trại giam Việt Nam.

Tủ sách "Hạt giống tâm hồn" đã ra mắt bạn đọc với hơn 300 tựa sách, là tập hợp những câu chuyện ý nghĩa, cảm động về tình yêu thương vô bờ bến, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, đức hy sinh cao cả.

Đây không chỉ là tủ sách truyền cảm hứng, ý chí, nghị lực sống, làm say mê, thay đổi tâm thức của nhiều thế hệ bạn đọc, mà còn là tên những chương trình cộng đồng mang tính nhân văn do First News khởi xướng.

Bà Vũ Dương Thuý Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư Viện đại diện lên nhận bản quyền tủ sách “Hạt giống tâm hồn” do Firs News-Trí Việt trao tặng

Đó là chương trình“Gieo niềm tin cuộc sống” tặng sách nói chuyện, chia sẻ với các phạm nhân trong các trại giam; chương trình “Sống cho điều ý nghĩa hơn”,“ Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng” của anh chàng không tay không chân Nick Vujicic; chương trình “Vượt lên cái chết” của chị Tâm Si-đa, chương trình “Không gục ngã” của dịch giả đặc biệt Bích Lan, Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký...

Một tác phẩm trong tủ sách "Hạt giống tâm hồn"

Tủ sách đã trở thành một biểu tượng tinh thần tích cực và thân quen với nhiều thế hệ bạn đọc với hàng trăm blog, website, facebook, Youtube …nâng đỡ tinh thần, gieo niềm tin cuộc sống với hàng chục triệu lượt người theo dõi, quan tâm và chia sẻ mỗi ngày, nhất là các bạn trẻ, sinh viên học sinh. Nhiều bài viết, clip, audio được các bạn đọc say mê sáng tạo trên internet làm rung động và thức tỉnh hàng trăm nghìn người đang gặp khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

"Hạt giống tâm hồn" là một trong những từ khóa phổ biến nhất về giáo dục tại Việt Nam với trên 5.000.000 kết quả hiển thị chỉ trong vòng 0,36 giây. Ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc First News - Trí Việt chia sẻ: “Hành trình lan tỏa tri thức có một ý nghĩa rất đặc biệt. Chúng tôi mong muốn rằng những việc First News đã làm sẽ nhận được sự chia sẻ và chung tay của các đơn vị khác trong hành trình đó.”