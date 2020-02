Trang phục của nhà thiết kế Việt Nam được vinh danh đẹp nhất lễ trao giải BAFTA 2020

Tại lễ trao giải diễn ra mới đây, người giữ vai trò dẫn dắt quan trọng tại khu vực thảm đỏ - Vick Hope đã có một sự lựa chọn bất ngờ và mới mẻ đối với giới thời trang quốc tế khi chọn một thiết kế đến từ bộ sưu tập Xuân Hè 2020 của nhà thiết kế Trần Hùng. Chiếc váy đỏ mà Vick Hope chọn mặc được cắt may cầu kỳ với với phần chân váy được đính tỉ mỉ bằng lông vũ. Bộ váy mà cô mặc đã giúp giới thiệu đến bạn bè quốc tế một mẫu trang phục của nhà thiết kế Việt Nam. Ngay lập tức, thiết kế này đã có mặt trên gần 20 kênh thông tin lớn đăng tải về giải BAFTA như: Hello!, Mirror UK, The Sun, Dailymail, Glamour UK, Popsugar UK, Variety, InStyle Tây Ban Nha… và được bầu chọn là một trong những bộ váy đẹp nhất của lễ trao giải năm nay. Vick Hope là người dẫn chương trình truyền hình và đài phát thanh nổi tiếng của Anh. Cô đã làm việc tại các chương trình truyền hình lớn như: Disney Channel UK, MTV, Vevo, The Voice UK…

Trong danh sách bình chọn giải thưởng dành cho trang phục "Best dressed BAFTA 2020", thiết kế của Trần Hùng vinh dự được đứng cạnh trang phục của Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton cùng nhiều "ngôi sao" điện ảnh hàng đầu thế giới như: Charlize Theron, Renée Zellweger, Rooney Mara, Saoirse Ronan, Margot Robbie...

Từ khi ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè 2020 đến nay, nhà thiết kế Trần Hùng đã nhận được rất nhiều lời khen và lời đề nghị hợp tác từ giới tạo mẫu hàng đầu tại Anh và một số nước khác. Chia sẻ về bộ trang phục được người dẫn chương trình Vick Hope chọn mặc tại lễ trao giải BAFTA 2020, nhà thiết kế Trần Hùng cho biết, "stylist" riêng của cô đã liên lạc với anh qua thư điện tử, bày tỏ sự thích thú với các mẫu thiết kế trong bộ sưu tập Xuân Hè 2020 mà anh thực hiện, vì vậy rất muốn chọn một trong số các mẫu này để mặc tại lễ trao giải BAFTA 2020. Có thể nói cho đến nay, lễ trao giải BAFTA 2020 là sự kiện lớn nhất mà thiết kế của Trần Hùng vinh dự có mặt và được vinh danh trong danh sách trang phục đẹp nhất do các trang báo uy tín nước Anh và quốc tế bình chọn.