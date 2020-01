Trần Bảo Sơn giấu kín "người tình" trong phim hành động kịch tính

ANTD.VN - Cuối năm 2019, nhà sản xuất kiêm diễn viên Trần Bảo Sơn cùng ekip sang Mỹ để thực hiện dự án phim điện ảnh mới mang tên “Con đường vô tận”. Bộ phim với kinh phí đầu “khủng” nhất trong sự nghiệp của Trần Bảo Sơn thuộc đề tài tình cảm, hành động và do chính anh sản xuất, đảm nhận vai nam chính.

“Con đường vô tận” là câu câu chuyện tình yêu, thù hận của Trung - người đàn ông đưa em gái đến thành phố xa hoa New York, Mỹ để thực hiện ước mơ của bản thân. Đến khi gia nhập một băng đản xã hội đen theo lời dụ dỗ của một người bạn, cuộc đời của Trung bắt đầu gặp hàng loạt sóng gió và bị đẩy vào những tình thế khó khăn.

Bộ phim được sử dụng dàn máy quay hiện đại nhất

Bám sát nội dung của bộ phim, những cảnh quay đầu tiên của “Con đường vô tận” đã được bấm máy ngay giữa trung tâm của thành phố New York, Mỹ. Trong loạt hình hậu trường, nhân vật Trung (Trần Bảo Sơn) lộ diện với hình ảnh cực kỳ bảnh bao khi ngồi xe sang nhưng lại gây tò mò với gương mặt đầy lạnh lùng, bí hiểm.

Trần Bảo Sơn bật mí, vai Trung sẽ mang một hình tượng, số phận hoàn toàn mới so những vai diễn trước đây anh từng tham gia.

Và cũng trong những khoảnh khắc mới nhất, Trần Bảo Sơn thể hiện rõ sự “chịu chơi” và chuyên nghiệp khi làm việc ngày đêm cùng 20 cộng sự trong nước và hơn 100 cộng sự thuộc ekip nước ngoài, đồng thời sử dụng dàn máy quay hiện đại nhất.

Trần Bảo Sơn xuất hiện lạnh lùng trên đường phố New York

Là một trong số bộ phim điện ảnh hiếm hoi của Việt Nam được bấm máy ở trung tâm thành phố New York, Mỹ, Trần Bảo Sơn tiết lộ khi quyết định thực hiện dự án này anh đã phải làm việc với một ekip của Mỹ để xin giấy phép và chuẩn bị mọi thứ chỉn chu nhất. Những cảnh quay được thực hiện trên đường phố luôn có sự hỗ trợ, theo sát của lực lượng an ninh của Mỹ để đảm bảo sự an toàn về mọi mặt.

Hiện tại, dàn diễn viên đảm nhận những vai diễn trên vẫn được Trần Bảo Sơn giấu kín. Anh chỉ cho biết vai người tình của anh trong “Con đường vô tận” là một mỹ nhân đặc biệt, sẽ gây nhiều bất ngờ và thích thú cho công chúng.

Phim “Con đường vô tận” do Trần Bảo Sơn đảm nhận vai trò nhà sản xuất và nam chính được bấm máy ở thành phố New York Mỹ & TP.HCM và dự kiến sẽ phát hành tại Việt Nam và nhiều quốc gia trong năm 2020.

Không chỉ là một dự án phim được đầu tư kinh phí lớn cùng những cảnh hành động kịch tính, “Con đường vô tận” còn mang nội dung cùng thông điệp đầy ý nghĩa và hứa hẹn là sản phẩm điện ảnh hấp dẫn, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả khác nhau.