"Tỏa 3" – Cuộc thử nghiệm táo bạo của nghệ thuật đương đại

Quỳnh Lâm

Nghệ sĩ Quỳnh Lâm (sinh năm 1988) tốt nghiệp Hội mỹ thuật TP. HCM và Đại học Kiến trúc. Các triển lãm tiểu biểu: “Hữu hạn – Vô hạn” (Việt Nam, 2016), Vietnam Artists’ Book Project (Đài Loan, Trung Quốc, 2016), "Back for Seconds" (Mỹ, 2019).

Phan Anh

Phan Anh (sinh năm 1990) tốt nghiệp Đại học mỹ thuật TP. HCM và Thạc sĩ Mỹ thuật tại trường Utrecht School of the Arts (Hà Lan). Các triển lãm tiêu biểu: “Bảo tàng tâm thức” (Việt Nam, 2018); “Prospects: Before You Ask Me To Stay” tại Venice Biennale lần thứ 56 (Ý, 2015)...

Nguyễn Đình Phương

Nguyễn Đình Phương (sinh năm 1989) tốt nghiệp Đại học mỹ thuật Việt Nam. Các triển lãm tiêu biểu: “Hữu hình – Vô hình (Việt Nam, 2016), Liên hoan nghệ thuật trình diễn IN:ACT tại Nhà sàn Collective (Việt Nam, 2018), Liên hoan nghệ thuật trình diễn NIPAF 2019 (Nhật Bản).

Nguyễn Văn Đủ

Nguyễn Văn Đủ (sinh năm 1986) tốt nghiệp trường Đại học mỹ thuật TP.HCM khoa Sơn dầu. Thực hành của anh tập trung vào hội họa với việc thử nghiệm kết hợp các chất liệu lạ để mở ra các hướng diễn giải mới cho những khái niệm và kỹ thuật vốn từ lâu vẫn định hình ‘tranh vẽ’ tại Việt Nam.

Nguyễn Văn Duy

Nguyễn Văn Duy (sinh năm 1989) tốt nghiệp Cử nhân Hội họa – trường Đại học nghệ thuật Huế. Anh từng tham gia nhiều triển lãm và dự án nghệ thuật tổ chức bởi Viện Goethe, Bảo tàng văn hóa Huế, Nhà sàn Collective…

Lương Trịnh

Nghệ sĩ Lương Văn Trịnh (sinh năm 1988), tốt nghiệp cử nhân và cao học Đại học mỹ thuật Việt Nam, chuyên ngành Điêu khắc. Các triển lãm tiêu biểu: “Khả thể”, Giải thưởng Dogma (2017), “Art in the air” tại Malaysia (2014)...

Tristan Jalleh

Tristan Jalleh (sinh năm 1979), nghệ sĩ video art đến từ Australia. Anh có tác phẩm trưng bày tại nhiều triển lãm và bảo tàng uy tín như Experimenta International Biennial of Media Art and Sydney Contemporary 2015, RMIT Gallery, Bảo tàng Powerhouse ISEA…

Caleb Stein & Andrea Orejarena