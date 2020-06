"Tình bạn và công lý": Vở kịch đề cao sự hy sinh của những người chiến sĩ CAND

ANTD.VN - 3 người lính cùng vào sinh ra tử trong chiến tranh và vẹn nguyên lý tưởng. Trong thời bình, họ là những người bạn nhưng lý tưởng đã phôi phai. Để bảo vệ lẽ phải, người lính năm xưa nay là cán bộ công an có chức quyền đã phải lựa chọn giữa tình bạn và công lý, đồng thời vén bức màn sự thật về những việc làm sai trái của bạn mình.

Sau vở kịch nói "Hoa sen lửa", sân khấu Lệ Ngọc vừa ra mắt vở kịch thứ 2 về các chiến sĩ CAND mang tên "Tình bạn và công lý", tác giả kịch bản Minh Nguyệt, đạo diễn Hán Quang Tú.

"Tình bạn và công lý" kể về câu chuyện ba người lính bom đạn chiến tranh không giết nổi họ, nhưng cuộc chiến giữa thời bình lại khiến con thuyền lý tưởng chẳng thể chung đường. Chiến tranh lùi xa, một người trở thành Cục Phó Cục Điều tra, một người đi theo con đường kinh doanh, công thành danh toại, còn một người trở về bên đồng ruộng. Họ vẫn luôn giữ trong tâm cái tình của người lính tưởng như bom đạn cũng không thể làm đứt lìa.

Thế nhưng, trước những cám dỗ của vật chất, người lính sau này trở thành doanh nhân đã sa ngã. Vở kịch là cuộc hành trình đi tìm công lý của các nhân vật với nhiều tình tiết kịch tính, đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Nút thắt kịch tính của vở đã được tháo gỡ bằng các hình ảnh từ quá khứ nơi chiến trường dội về, về những năm tháng nằm gai nếm mật cứ trở đi trở lại trong tâm trí người lính công an. Người đã cứu mạng sống cho anh nay lại là người phạm pháp. Giữa một bên là lý, một bên là tình, và sức ép của gia đình, bạn bè đã tạo ra cuộc đấu trí cam go và buộc anh phải lựa chọn.

Đồng thời, những cảnh diễn của vở cũng rất đời với các chi tiết như người lính làm nông dân cứ được mùa cam thì lại rớt giá nên mang lên cho 2 người bạn, mỗi người 1 tải cam chỉ để... ăn dần. Hay chi tiết, người lính trở thành doanh nhân cho rằng, có thể dùng tiền ném "rách giấy" để chạy tội nhưng tuyệt nhiên không dám đưa tiền cho bạn.

Tác phẩm khắc họa đậm nét và đề cao sự hi sinh của những chiến sĩ công an nhân dân. Họ buộc phải hi sinh những cái riêng mà nhiều khi những cái riêng ấy rất thiêng liêng, để bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải.

Vở diễn có sự tham gia của NSND Lệ Ngọc, Văn Hải, Quang Tú, Diệu Linh... sẽ tham dự Liên hoan sân khấu về Hình tượng người chiến sĩ CAND năm 2020 diễn ra vào tháng 7/2020.