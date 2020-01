Tìm ra nhan sắc Việt dự thi "Miss Global - Hoa hậu Toàn cầu 2020"

“Miss Global” là cuộc thi sắc đẹp uy tín trên thế giới diễn ra hàng năm dành cho phụ nữ độc thân trong độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi. Miss Global được tổ chức từ năm 2011 với mong muốn kết nối các nền văn hóa, tôn vinh những nét đẹp khác biệt, những nét đẹp mang phong cách riêng của mỗi nền văn hóa. Không chỉ tôn vinh nét đẹp hình thể, sân chơi còn khuyến khích các thí sinh thể hiện được cá tính bằng sự thông minh và duyên dáng của mình.



Người chiến thắng của cuộc thi sẽ tham gia các hoạt động tình nguyện trên khắp thế giới, đồng thời quảng bá vẻ đẹp, sự thông minh và sự quyến rũ của người phụ nữ trong thời đại hôm nay. Với Slogan “Empowering women, Embracing cultures, and Emboding the beauty within - Trao quyền cho phụ nữ, tôn vinh các nền văn hóa và thể hiện vẻ đẹp từ bên trong”, cuộc thi đã thu hút được đông đảo các người đẹp từ hàng trăm quốc gia trên thế giới. Năm ngoái, Sophia Ng - đại diện đến từ Hồng Kông đã giành chiếc vương miện danh giá.

Chia sẻ về việc lần đầu “đấm chuông xứ người”, Mỹ Duyên cho biết, cô đã mơ ước được tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế từ lâu và nhận thấy đây là thời điểm chín muồi để thực hiện ước mơ đó. Người đẹp Bến Tre tự tin bày tỏ hoài bão chinh phục ngôi vị cao nhất tại “Miss Global 2020” với khao khát trở thành người có đủ tầm ảnh hưởng với xã hội, mang đến những đóng góp tích cực cho quê hương đất nước mình, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước với thế giới.

Cũng theo Mỹ Duyên, cô đã luyện tập kỹ lưỡng từ hơn 1 năm qua để chuẩn bị cho việc tham dự cuộc thi này. Cụ thể, năm ngoái cô từng tham gia huấn luyện tại “lò” đào tạo Kagandahang Flores, một trong những trung tâm đào tạo nổi tiếng nhất Philippines cùng với “Miss Earth 2018” Nguyễn Phương Khánh. Tháng 11-2019 vừa qua, cô cũng tham gia chương trình “Global Asian Model 2019” được tổ chức ở Philippines và xuất sắc giành giải Á quân. Global Asian Model 2019 là cuộc thi dành cho những người mẫu trên khắp thế giới được huấn luyện và đào tạo bởi những chuyên gia nổi tiếng tại Philippines.

Nhân dịp này, Mỹ Duyên cũng thông báo về việc đổi nghệ danh thành Keva Nguyễn trước giờ lên đường với hy vọng sẽ may mắn trên con đường sự nghiệp. Người đẹp tiết lộ thêm, cô sẽ mang theo bộ trang phục có tên gọi “Gánh quê hương” để trình diễn ở phần thi trang phục dân tộc. Bộ trang phục này do nhà thiết kế Huỳnh Huấn thực hiện là một bức tranh mang đậm màu sắc làng quê Việt Nam, từ cánh đồng lúa với những cánh cò, lũy tre làng, áo bà ba của các bà các mẹ và đặc biệt là hình ảnh đôi quang gánh gắn liền với lịch sử, nét đẹp văn hóa dân gian của con người Việt Nam.