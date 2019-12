Tiết lộ đặc biệt về cô gái Việt đăng quang "Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019"

"Miss World University – Hoa khôi Sinh viên thế giới" là sân chơi sắc đẹp dành cho các nữ sinh đang theo học tại các trường Đại học trên toàn thế giới. Sân chơi được tổ chức với mong muốn tìm ra gương mặt đại diện cho vẻ đẹp ngoại hình và trí tuệ của sinh viên quốc tế. Cuộc thi này được tổ chức thường niên tại Hàn Quốc và ước tính mỗi năm thu hút sự tham gia của khoảng 70 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới.

Tại đêm chung kết "Hoa khôi Sinh viên thế giới 2019" vừa khép lại tại Jeju, Hàn Quốc, đại diện nhan sắc Việt - người đẹp Nguyễn Thị Thanh Khoa đã xuất sắc vượt qua hơn 50 ứng viên đến từ khắp nơi trên thế giới và giành ngôi vị cao nhất. Trước đêm thi quan trọng này, Thanh Khoa cũng được chọn là một trong 5 thí sinh được biểu diễn ở phần tài năng trên sân khấu đêm chung kết.

Thanh Khoa trong giây phút đăng quang ngôi vị cao nhất

Trải qua các phần thi trình diễn, Thanh Khoa lọt vào Top thí sinh thi ứng xử và đã có phần thể hiện đầy bản lĩnh, tự tin trước giám khảo cùng hàng nghìn khán gỉa và chạm tay tới chiếc vương miện danh giá của cuộc thi. Trước đó trong 2 tuần tham gia các hoạt động bên lề đấu trường sắc đẹp này, Thanh Khoa luôn nổi bật với nụ cười rạng rỡ, chiều cao ấn tượng, khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát cùng sự thân thiện với các thí sinh.

Người đẹp sinh năm 1994 không ngần ngại chia sẻ, lúc trước mỗi lần thi thố sắc đẹp, cô từng cảm thấy tự ti về độ tuổi của mình khi so sánh với thí sinh khác. Tuy nhiên bây giờ thì chính điều đó lại trở thành điều khiến cô cảm thấy tự tin hơn bởi tuổi tác lại tỷ lệ thuận với kinh nghiệm mà cô tích lũy được theo thời gian. Đại diện Việt Nam cũng khẳng định, cô sẽ cố gắng hết mình để giúp nhan sắc Việt ghi dấu trên đấu trường quốc tế.

Thanh Khoa luôn nổi bật với nụ cười rạng rỡ và phong thái tự tin

Được biết sau khi đăng quang, Thanh Khoa sẽ ở lại xứ sở Kim chi để tham gia một số hoạt động đồng hành cùng Ban tổ chức cuộc thi. Đây làn lần đầu tiên đại diện Việt Nam đăng quang "Hoa hậu Sinh viên Quốc tế". Trước đó vào năm 1993, "Hoa hậu Việt Nam" Hà Kiều Anh cũng tham gia cuộc thi này song chỉ lọt vào Top 5 và giành giải thưởng phụ "Miss Taejoon".

Đến với cuộc thi "Hoa hậu Sinh viên quốc tế" năm nay, Thanh Khoa mang theo gần 80kg hành lý. Ngoài điểm mạnh về ngoại hình, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và kinh nghiệm thi thố tương đối dày dạn thì nét đẹp nhân ái cũng chính là điều mà Thanh Khoa tự tin nhất khi được chọn là đại diện Việt Nam tham gia sân chơi này. Đại diện Việt Nam cũng được biết đến với nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, trong đó có việc thường xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện từ năm 18 tuổi. Không những thế, cô còn cùng mọi người kêu gọi chung tay quyên góp để giúp đỡ cho những số phận có hoàn cảnh khó khăn khác như bệnh nhi ung thư, người già neo đơn...

Thanh Khoa từng theo học chuyên ngành ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Hutech, TP.HCM và đăng quang danh hiệu Hoa khôi của ngôi trường này vào đầu năm 2019. Người đẹp sở hữu gương mặt đậm chất Á Đông cùng hình thể chuẩn với số đo 82-64-92. Với chiều cao lý tưởng gần 1m8, chân dài hiện đang là người mẫu tự do và thường xuyên xuất hiện tại không ít những sàn diễn thời trang lớn nhỏ cả trong lẫn ngoài nước. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu khá nhiều thành tích nổi bật khác như giải "Gương mặt thời trang" tại cuộc thi "Elite Model Look 2014", Top 5 "Asian Top Fashion Model of the Year" trong khuôn khổ giải thưởng "Asian Fashion Award 2014" và gần đây nhất là Top 15 "Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019".

Năm 2016 khi tham dự cuộc thi "Hoa khôi Áo dài Việt Nam", Thanh Khoa từng xúc động khi chia sẻ về tuổi thơ khó khăn và sóng gió của mình. Người đẹp rơi lệ nhắc lại việc bố mẹ chia tay từ khi cô mới 5 tuổi, sau đó mẹ cô vì đi lập nghiệp ở xa nên đành để lại cô cho chồng nuôi. Khoảng thời gian bố của Thanh Khoa đi bước nữa và cô ở chung với mẹ kế từng khiến cô cảm thấy suy sụp vì nhớ mẹ ruột của mình. Sau này khi bà nội mất, cô tìm đến nhà người dì mà không hỏi ý kiến ai. Cô cũng buồn khi nhớ lại những lần họp phụ huynh, mẹ cô rất bận nên thường vắng mặt và cô chỉ mong có cha đi họp cho. Sau này khi trưởng thành, Thanh Khoa cố gắng kiếm tiền nuôi mẹ và em trai nên không thể trang trải chi phí đi học bộ môn mình yêu thích là thiết kế thời trang.

Giải thích về nguyên nhân kể lại câu chuyện buồn của cuộc đời mình, Thanh Khoa bày tỏ, cô muốn kể lại câu chuyện của mình để nhắc nhở các bạn trẻ nên trân trọng khoảng thời gian quý báu bên gia đình, coi đó như mục đích, lý tưởng sống, làm những việc có ý nghĩa và đừng lãng phí khoảng thời gian đó.

Thanh Khoa cũng chính là một trong những người học trò được siêu mẫu Hà Anh dìu dắt. Chia sẻ về nữ học trò của mình, siêu mẫu Hà Anh từng nhận xét, ở Thanh Khoa có nhiều điểm nổi bật để có thể tỏa sáng, không chỉ đạt những tiêu chuẩn về hình thể, gương mặt và còn rèn luyện được cho mình tác phong làm việc chuyên nghiệp và ý chí cầu tiến. Chân dài kỳ cựu vì thế rất tin tưởng vào sự phát triển của Thanh Khoa trong tương lai.