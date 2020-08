Tiếp cận nguyên tác tiểu thuyết "Số đỏ" của "ông vua phóng sự đất Bắc" Vũ Trọng Phụng

15:57 12/08/2020 0 Thanh Xuân

ANTD.VN - Nhà xuất bản Văn học và công ty Đông A vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách "Số đỏ", được in lại theo bản in của Lê Cường Editeur MCMXXXVIII (1938). Đây là bản nguyên tác đầu tiên được in đầy đủ và cũng là bản sách duy nhất được in khi tác giả Vũ Trọng Phụng còn sống.