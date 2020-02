Thực hư tin đồn Tóc Tiên bí mật kết hôn

Theo như thông tin đang được cư dân mạng “rỉ” tai nhau thì Tóc Tiên và bạn trai của cô – nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver đang âm thầm sửa soạn cho bữa tiệc cưới tại căn biệt thự riêng mà Tóc Tiên xây tại đây. Một tài khoản mạng xã hội còn tiết lộ cả hai đã đăng ký kết hôn và tổ chức lễ ăn hỏi từ lâu rồi. Cùng thời điểm tin đồn này rộ lên, Tóc Tiên cũng đang ở Đà Lạt và liên tục chia sẻ hình ảnh về căn biệt thự riêng. Không chỉ vậy, nhiều người bạn thân của cô cũng đều có mặt tại đây. Trùng hợp hơn, bố của nữ ca sĩ cũng từ nước ngoài trở về Việt Nam và lần về nước hiếm hoi của ông được cho là để dự tiệc cưới của con gái.

Đáng chú ý, trên trang Fanpage cá nhân, Tóc Tiên mới đây chia sẻ đoạn clip giới thiệu về MV ca nhạc mới có tên gọi “Ngày tận thế” sẽ ra mắt vào tối 21-2 tới, trong đó lời bài hát có nội dung vô cùng ngọt ngào và lãng mạn: “Dù ngay mai có là tận thế, dù thời gian đứng yên lúc này thì em vẫn chẳng hề đổi thay, đôi tay vẫn ôm tình yêu anh…”. Nhiều người tin rằng MV này chính là món quà đánh dấu mốc sự kiện có ý nghĩa trong đại trong chuyện tình yêu giữa cô và Hoàng Touliver. Về phía Hoàng Touliver lại càng kín tiếng hơn. Bạn trai lâu năm của Tóc Tiên không chia sẻ bất cứ điều gì cho thấy đang sửa soạn cho việc “rước nàng về dinh”. Trên trang Fanpage của anh chỉ nhắc đến MV mới mà Tóc Tiên sắp ra mắt.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver im lặng trước tin đồn sắp sửa tổ chức tiệc cưới tại Đà Lạt

Liên quan đến tin đồn gây “sốt” trên, trong khi người trong cuộc – Tóc Tiên và Hoàng Touliver chọn cách im lặng không lên tiếng xác nhận hay đính chính, thì người quản lý của nữ ca sĩ sinh năm 1989 cũng từ chối nói về điều này vì cho rằng nó thuộc về thông tin đời tư của nghệ sĩ.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver bắt đầu vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2015 sau khi cùng tham gia sân chơi “The Remix”. Khi đó, Tóc Tiên vừa từ Mỹ trở về với mong muốn thay đổi hình ảnh lẫn phong cách âm nhạc, gây dựng sự nghiệp ca hát ở quê nhà. Tuy lần đó không giành được ngôi vị Quán quân song bước ra từ chương trình này, tên tuổi của Tóc Tiên “nổi như cồn”. Cô được cho là biểu tượng của nữ ca sĩ không chỉ hát hay mà còn có cá tính âm nhạc rõ rệt, cộng thêm phong cách trẻ trung và vũ đạo vô cùng điêu luyện.

Thành công của Tóc Tiên khi ấy được cho là có sự đóng góp không nhỏ từ Hoàng Touliver khi anh lặng lẽ đứng phía sau giúp cô định hình con đường âm nhạc và “lột xác” một cách ngoạn mục trong thị trường nhạc trẻ đang có xu thế bão hòa. Cả hai sau đó trở thành cặp đôi ăn ý trong âm nhạc và gắn bó với nhau như hình với bóng ở ngoài đời. Mặc dù vậy, Tóc Tiên và Hoàng Touliver không xác nhận chuyện có mối quan hệ tình cảm trên mức tình bạn, tình đồng nghiệp dành cho nhau.

Bức ảnh được cho là Hoàng Touliver cầu hôn Tóc Tiên vào năm 2018

Trong quãng thời gian nhiều năm gắn bó với nhau, Tóc Tiên và Hoàng Touliver không ít lần trải qua sóng gió và vướng phải tin đồn “đường ai nấy đi”. Song vượt qua tất cả, cặp đôi vẫn xuất hiện thân thiết với nhau và tái hợp trong các dự án âm nhạc mới. Cho tới tháng 9-2019, Tóc Tiên mới chính thức lên tiếng thừa nhận cô và Hoàng Touliver đã hẹn hò nhau nhiều năm qua. Hoàng Touliver cũng lần đầu đăng tải hình ảnh tình cảm bên bạn gái. Anh viết "with my homie" (người chí cốt của tôi). Được biết lý do cả hai giữ kín mối quan hệ này vì đều có chung quan điểm không thích đem chuyện đời tư ra phơi bày mà chỉ muốn mọi người quan tâm đến sự nghiệp nghệ thuật của mình.

Trước đó vào tháng 10-2018, trên mạng xã hội râm ran thông tin về việc Tóc Tiên và Hoàng Touliver đã âm thầm tổ chức lễ đính hôn. Theo thông tin này, lễ đính hôn của cặp trai tài – gái sắc đã diễn ra tại nhà của Hoàng Touliver tại Hà Nội. Cả hai quyết định giữ kín về buổi lễ trọng đại này nên ngay cả đồng nghiệp trong giới showbiz cũng rất ít người biết. Cũng theo nguồn tin này, mặc dù kết hôn song Tóc Tiên không có ý định “theo chồng bỏ cuộc chơi” mà vẫn ấp ủ nhiều kế hoạch và dự định trong âm nhạc sẽ được cô thực hiện trong thời gian sắp tới.

Thời gian đó, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận xác nhận về lễ đính hôn của Tóc Tiên và Hoàng Touliver. Cụ thể, một tài khoản mạng xã hội còn khẳng định, do công ty ở gần nhà Hoàng Touliver nên cô có nhìn thấy cặp đôi trong buổi lễ quan trọng này. Người này cho biết, buổi lễ được tổ chức khá đơn giản, không rềnh rang và làm rất kín đáo, chỉ có gia đình hai bên, không có bạn bè hay nghệ sĩ. Hôm đó, Tóc Tiên mặc áo dài màu trắng.

Đến cuối tháng 12-2018 khi mẹ của Hoàng Touliver đột ngột qua đời, Tóc Tiên cũng xuất hiện và đeo khăn tang, cùng với Hoàng Touliver và gia đình anh lo việc hậu sự cho mẹ anh. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải dòng trạng thái buồn bã: "Trên dòng người hỗn loạn tại sân bay đi Hà Nội trưa nay, có lẽ mình thuộc số ít không thể hòa chung niềm vui đó. Đợi con, M nhé".