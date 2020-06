Trong trang phục áo tấc, hay còn gọi là áo ngũ thân thiếu nữ Hà Nội như đưa người xem trở về với những năm đầu của thế kỷ 20 Áo tấc, hay còn gọi là áo ngũ thân có tay thụng là một trang phục truyền thống của Việt Nam. Áo mặc cùng với quần dài, che thân từ cổ đến quá đầu gối với cổ đứng cài cúc bên phải, tà áo chắp từ năm mảnh vải Đây là loại lễ phục trang trọng thời Nguyễn, cái tên áo tấc xuất phát từ phần viền áo rộng đúng 1 tấc (4cm) Áo ngũ thân được cấu tạo với năm thân áo may ráp lại với nhau theo chiều dọc, hai thân trước và sau được may liền lại theo đường sống áo ở chính giữa, phía trước phần bên phải là thân kép, bên trong có một “thân con”, được tính là thân áo thứ năm Dễ nhận ra nhất là áo ngũ thân có phần thân áo rất rộng, không chiết eo và thân áo càng lượn xuống thì càng rộng... khi trải chiếc áo ngũ thân ra, tà áo tạo ra một đường cong Tay áo ngũ thân không được ráp trực tiếp vào bả vai như thường thấy mà được may nhờ vào phần vải dùng để làm thân áo, kéo dài tới nửa cánh tay, sau đó mới dùng một phần vải khác nối vào làm ống tay áo Còn một điểm đáng lưu ý nữa, đã mặc áo dài ngũ thân bao giờ cũng phải dùng khăn vấn hoặc quấn rối trên đầu Chất liệu và màu sắc trên áo ngũ thân được phân biệt dựa theo tầng lớp trong xã hội xưa. Đối với tầng lớp bình dân, chất liệu may áo chủ yếu là đũi, màu sắc đi theo tông trầm như nâu, đen Ngược lại, với tầng lớp cao trong xã hội thì chất liệu được sử dụng là các loại vải cao cấp như gấm, sa, đoạn, lụa với các họa tiết thêu, dệt tinh tế, màu sắc đa dạng Chất liệu áo ngày nay thường sang trọng, màu sắc đẹp và tao nhã; đường kim mũi chỉ tinh tế, tạo nên một vẻ thẩm mỹ đài cát, kiêu sa mà vẫn khiêm cung, kín đáo Trong bộ trang phục cổ mang đậm nét văn hóa của người Việt, nhiều bạn trẻ đã tìm đến những đình chùa cổ kính khung cảnh có nét xưa cũ ở Hà Nội để tạo hình Những địa điểm có thể khiến chúng ta đi ngược lại thời gian cùng với trang phục áo dài ngũ thân có thể kể đến như: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, đền Voi Phục, đình làng So... Mang đến một cái nhìn sâu sắc về trang phục cổ Việt Nam, áo dài ngũ thân là bộ trang phục giúp tôn lên vẻ đẹp của người con gái, nó mang trong mình nét kiêu sa nhưng cũng không làm giảm đi sự duyên dáng, quyến rũ của người phụ nữ Việt Trang phục như lột tả được nét cổ xưa của thiếu nữ Việt Nam Với xu hướng giới trẻ yêu thích những trang phục truyền thống cổ của Việt Nam cũng như giúp chúng ta bảo tồn được những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc

