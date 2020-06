"Thị Nở Chí Phèo" "lên đường" chinh phục khán giả phía Nam

Vở kịch mang tên "Thị nở và Chí Phèo" của NSND Lê Hùng dàn dựng trên sân khấu Lệ Ngọc không phải là vở kịch minh họa hay kể lại câu chuyện "Chí Phèo" theo như trong truyện ngắn của nhà văn Nam Cao mà ở đó sẽ có những phá cách trong dàn dựng và diễn xuất để đưa các nhân vật Thị Nở và Chí Phèo trở nên gần gũi, mang hơi thở của đời sống đương đại.

Câu chuyện được chính nhân vật Chí Phèo (NSND Tạ Tuấn Minh đảm nhận vai diễn) kể lại cho Thị Nở (NSND Lệ Ngọc đảm nhận vai diễn). Hai nhân vật cùng chứng kiến sự ra đời của Chí Phèo, một đứa trẻ bị bỏ rơi ở cái lò gạch cũ. Nhiều người phụ nữ nông thôn bắt gặp, nhưng không ai có thể đưa nó về nuôi bởi cái đói, cái nghèo khiến họ bất lực nhìn đứa trẻ bơ vơ.

Vở kịch nói "Thị Nở Chí Phèo"



Sự nghèo khó, áp bức bóc lột của bọn cường hào, ác bá đã đẩy một đứa trẻ thành bơ vơ không cha không mẹ trở thành một kẻ khốn cùng, bị đẩy đến chỗ tha hóa. Khát khao hoàn lương, được sống như một con người của Chí cũng bị cự tuyệt.

Khi mang vở diễn tới khán giả Sài Gòn, những người tổ chức cũng mang nhiều trăn trở, song vẫn mạnh dạn thực hiện bởi những lý do rất cụ thể. Ông Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc điều hành của sân khấu Lệ Ngọc chia sẻ, chinh phục khán giả phía Nam là một thách thức lớn đối với các đơn vị sân khấu phía Bắc. Bởi sân khấu nói chung, đặc biệt là sân khấu xã hội hóa ở phía Nam rất phát triển. Hơn nữa, thời gian qua, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, sân khấu hồi phục rất khó khăn, chưa thu hút được nhiều khán giả. Song với tâm huyết và sự tự tin về chất lượng, sức hấp dẫn của các vở diễn đã dàn dựng, sân khấu Lệ Ngọc vẫn quyết định mang 3 vở diễn đến với khán giả phía Nam.

Chuyến lưu diễn gồm 17 buổi với 3 vở diễn đang được khán giả Thủ đô yêu mến gồm: "Cây tre thần" (tác giả Lê Thế Song phóng tác từ truyện dân gian, Nghệ sĩ ưu tú Bùi Như Lai đạo diễn), "Thị Nở - Chí Phèo" (tác giả Lê Chí Trung viết kịch bản từ truyện ngắn "Chí Phèo" của nhà văn Nam Cao, Nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng đạo diễn), "Hoa sen lửa" (tác giả Chu Thơm, đạo diễn Thanh Lê) về đề tài người chiến sĩ Công an nhân dân.

Vở diễn "Cây tre thần" của sân khấu Lệ Ngọc



Tham gia chuyến lưu diễn từ ngày 25/6 đến 5/7 tại TP.HCM có các diễn viên: Nghệ sĩ nhân dân Lệ Ngọc, Văn Hải, Đào Anh, Thanh Bình, Lâm Cương, Hương Thủy, Diệu Linh, Huy Hoàng, Đức Tâm...

Bên cạnh kế hoạch lưu diễn, sân khấu Lệ Ngọc sẽ tiếp tục bắt tay vào dàn dựng vở "Tình bạn và công lý", cũng về đề tài hình tượng chiến sĩ Công an nhân dân. Vở diễn do tác giả Minh Nguyệt viết kịch bản, nghệ sĩ Hàn Quang Tú đạo diễn, kể về những người đồng đội xưa trên chiến trường, từng vào sinh ra tử cùng nhau, nhưng nay ở hai chiến tuyến: Người là công an, người là tội phạm.

Cùng "Hoa sen lửa", vở diễn "Tình bạn và công lý" sẽ tham gia Liên hoan sân khấu về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân năm 2020, diễn ra tháng 7/2020 tại Hà Nội.