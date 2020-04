Thế giới hôn nhân: Phim 19+ ăn khách

ANTD.VN - Bộ phim truyền hình cáp Hàn Quốc ăn khách nhất hiện nay “Thế giới hôn nhân” (The World of the Married) của kênh JTBC kể từ tập 9 cho đến tập 16 (tập cuối cùng) đã xếp loại 19+ (người xem từ 19 tuổi trở lên) do nội dung phim “tăng nhiệt”.

Không phải yếu tố sex

Tập 9 và 10 “Thế giới hôn nhân” của kênh JTBC chiếu vào đêm thứ sáu và thứ bảy (24 và 25-4) cho thấy, việc các nhà làm phim xếp loại 19+ không phải vì yếu tố giường chiếu nóng bỏng mà là mức độ tình tiết phức tạp, xung đột leo thang giữa các nhân vật trong phim - cụ thể là 2 nhân vật chính Ji Sun Woo (do nữ diễn viên 53 tuổi Kim Hee-ae đóng) và Lee Tae Oh (Park Hae Joon). Vợ chồng Sun Woo và Tae Oh tan vỡ tình yêu vì sự phản bội, kéo theo cơn lốc yêu - ghét nối dài với những tình tiết gây sốc và không thể đoán trước. Trận chiến tâm lý giữa 2 vợ chồng sau khi ly dị ngày càng “tăng đô”. Sự thay đổi trong mối quan hệ của các nhân vật đan xen đầy mâu thuẫn mở ra nhiều hơn với những tình huống hoàn toàn khác trước.

Sau một tháng trình chiếu (từ ngày 27-3), “Thế giới hôn nhân” tạo sức hút lớn khi đạt chỉ số người xem (rating) 20% - thuộc loại cao hàng đầu qua mọi thời đại tại Hàn Quốc. Ngày 23-4, đội ngũ sản xuất phim tuyên bố: “Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những khán giả yêu mến “Thế giới hôn nhân” và mong mọi người tiếp tục ủng hộ theo dõi bộ phim”. “Thế giới hôn nhân” vốn là phim làm lại (remake) từ loạt phim truyền hình 10 tập “Doctor Foster” (BBC, Anh) ra mắt 2 đợt chiếu vào năm 2015 và 2017. Bộ phim thuộc thể loại tâm lý xã hội, đề cập đến nạn ngoại tình trong hôn nhân và những hậu quả của nó nên thu hút được phần đông khán giả.

Đạo diễn phim Mo Wan-il đã khai thác rất tốt chất liệu từ kịch bản gốc và bổ sung thêm nhiều gia vị, tình tiết Á đông, khiến câu chuyện tình yêu, hôn nhân gia đình trong phim thu hút hơn rất nhiều so với chủ đề ngoại tình. Nhịp phim nhanh, diễn biến kịch tính đến nghẹt thở, dàn diễn viên tuy không quá đình đám nhưng đóng tốt và thuyết phục. Vì thế đã giúp “Thế giới hôn nhân” thành công lớn trong thời điểm phim truyền hình tại gia được đông đảo người xem quan tâm giữa mùa dịch bệnh Covid-19.

Ngoại tình và thù hận

Nhân vật chính Sun Woo là một nữ bác sĩ vốn có cuộc sống dường như hoàn hảo với một sự nghiệp thành đạt, một gia đình yên bình, một cậu con trai tốt. Vết rạn nứt xảy ra khi cô phát hiện anh chồng phản bội mình để ngoại tình với nàng “tiểu tam” xinh đẹp mơn mởn Yeo Da Kyung (Han So Hee đóng). Cuộc sống của Sun Woo bắt đầu thay đổi với sự giằng xé, thù hận đến mức nhiều lúc đánh mất kiểm soát bản thân.

Cuộc khủng hoảng trong cuộc sống Sun Woo khi phát hiện người chồng ngoại tình khiến người xem đồng cảm bởi ngộ ra trên đời không ai hoàn hảo cả. Nhiều người xung quanh Sun Woo cũng đối xử không tốt với cô, và trong phút chốc vẻ bề ngoài thành đạt của người phụ nữ này đã sụp đổ một cách đáng thương. Những phương cách giải quyết tìm lối thoát trong tình trường lẫn cuộc sống của nữ nhân vật chính được khán giả chú ý. Bởi nó hoàn toàn có thể là những biến cố chẳng ngờ sẽ xảy ra trong đời thường với nhiều phụ nữ. Trong phim, Sun Woo gây tranh luận khi đi tìm bằng chứng ngoại tình của chồng để trả thù, thậm chí lên giường cùng người đàn ông khác và lạnh lùng tìm cách vượt qua bi kịch theo ý mình.

Trong khi đó, Tae Oh - vốn là người mơ ước trở thành đạo diễn phim nổi tiếng - đã phủi ơn và phản bội vợ để rơi vào mối quan hệ tình ái nguy hiểm với “tiểu tam” Da Kyung. Là một kẻ bất tài, dối trá và đểu giả, Tae Oh còn tiêu biểu cho sự tham lam, trơ trẽn khi đòi hỏi nhiều quyền lợi về mình sau khi ly hôn. Sự ngụy biện của Tae Oh khi nói rằng “Tôi cùng lúc yêu cả 2 người. Trái tim tôi chân thành với cả 2 người” khiến người xem phải bật cười khinh rẻ. Rõ ràng ở đời thường, có rất nhiều người đàn ông ngoại tình, có bồ nhí nhưng vẫn tham lam muốn giữ hạnh phúc gia đình với cô vợ cũ như Tae Oh.

Sau khi ly dị vợ, Tae Oh cưới Da Kyung. Nửa sau của phim trở nên dữ dội và kịch tính hơn khi Da Kyung dù đã “giật chồng” người khác và cưới được Tae Oh song lại bắt đầu lo lắng và ghen tuông. Trong khi đó gã đàn ông “phản diện” Tae Oh vẫn chưa buông tha người vợ cũ Sun Woo mà tiếp tục sử dụng những mưu đồ gian xảo để tra tấn tinh thần cô, trong đó có việc giành quyền nuôi con trai Lee Joon Young (Jeon Jin Seo). Anh ta muốn cô phải rời nơi ở và ghen tuông khi thấy Sun Woo hẹn hò người đàn ông khác.