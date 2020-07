Tập thơ "Ẩn số" được xuất bản tại Ý

Việc dịch văn thơ Việt Nam ra nước ngoài là đáng quý, nhằm giới thiệu với độc giả quốc tế vẻ đẹp đặc trưng văn hóa, tinh thần, tư tưởng của người Việt. Nhưng trong nhiều năm qua, việc dịch văn học Việt còn gặp rào cản về ngôn ngữ, về quan hệ và kinh phí nên tác phẩm văn học Việt Nam được “xuất khẩu” toàn cầu chưa nhiều.

Do đó việc nhà xuất bản iQdB Edizioni by Stefano Donno của Italia chọn tập thơ “Ẩn số” của tác giả Kiều Bích Hậu để in là điều đáng chú ý. Qua tập sách này, bạn đọc nước Ý biết thêm về một giọng thơ Việt, biết thêm về văn hóa Việt.

Đây là tập sách thứ hai của Việt Nam mà nhà xuất bản này chọn in. Trước đó là hợp tuyển thơ “Sông núi trên vai” của Việt Nam, đã phát hành đầu năm và được bạn đọc Ý đón nhận, các nhà phê bình đánh giá tốt.

Bìa của tập thơ "Ẩn số" được xuất bản ra tiếng Ý

“Ẩn số” là tập thơ đầu tay của tác giả Kiều Bích Hậu, viết bằng tiếng Anh, với 33 bài thơ tình giàu cảm xúc. Tập thơ này đã được nhà thơ Ý Laura Garavaglia dịch đầu năm 2020 và được nhà xuất bản iQdB Edizioni by Stefano Donno chọn in, phát hành tại Ý tháng 7/2020. Tập sách cũng đang được bán trên mạng Amazon.

Hầu hết các bài thơ trong tập thơ “Ẩn số” được tác giả Kiều Bích Hậu sáng tác trong thời gian chị ở châu Âu. Nhờ cảm nhận một tình yêu sâu sắc và tình tri kỷ hiếm có, đã đánh thức trong chị một tâm hồn thơ.

Dịch giả người Ý Laura Garavaglia nhận xét về tập thơ “Ẩn số” : “Đó là giọng nói của một người phụ nữ Việt, tìm kiếm trong tình yêu sự khẳng định bản thân, giải phóng khỏi các định kiến. Tôi rất vui khi được dịch những câu thơ của cô ấy từ nguyên bản tiếng Anh”.

Nhà thơ Kiều Bích Hậu

Minh họa bìa sách là họa sĩ Hoàng A Sáng với những bức tranh của anh, đã tăng thêm giá trị cho cuốn sách thơ. Cuốn sách này được in bốn màu, nên giá bán trên Amazon khá cao (21,28 Euro).

Kiều Bích Hậu được độc giả trong nước biết đến nhiều trong những năm qua là một cây bút văn xuôi, chuyên sáng tác truyện ngắn, tiểu thuyết. Chị đã xuất bản 12 đầu sách văn xuôi trong nước. “Ẩn số” là tập thơ đầu tiên chị viết bằng ngôn ngữ Anh.