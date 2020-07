Tạm giữ hàng nghìn đầu sách đang được gia công

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện sai phạm ở cơ sở in tại quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Hà Nội vừa kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động in tại cơ sở gia công của ông Vũ Anh Tú (địa chỉ số 44 ngõ 441 đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở gia công của ông Vũ Anh Tú đang thực hiện gia công xuất bản phẩm. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu ông Vũ Anh Tú xuất trình giấy tờ liên quan đến điều kiện hoạt động, gia công sau in xuất bản phẩm và hồ sơ, tài liệu liên quan đến 12 đầu sách đang gia công tại xưởng.

Ông Vũ Anh Tú không xuất trình được hồ sơ, tài liệu liên quan đến các xuất bản phẩm này. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ 12 đầu sách với tổng cộng 2.717 cuốn sách và gần 6 tấn tờ rơi xuất bản phẩm chưa thành phẩm.

Làm việc với lực lượng chức năng sau đó, ông Vũ Anh Tú thừa nhận thực hiện gia công sau in xuất bản phẩm nhưng không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, văn bản xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in và hợp đồng hợp tác gia công sau in đối với 12 đầu sách.

Ông Vũ Anh Tú cũng cung cấp cho đoàn kiểm tra thông tin 4 khách hàng đặt gia công tại cơ sở này, tuy nhiên lực lượng chức năng chỉ liên hệ làm việc được với 2 đối tượng. Cả hai không thừa nhận là chủ sở hữu số xuất bản phẩm bị tạm giữ và không đặt gia công tại cơ sở này; 2 đối tượng còn lại chưa xác minh được thông tin.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, ông Vũ Anh Tú đã có hành vi vi phạm "Hoạt động gia công sau in nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh" và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Hiện nay, số tang vật vi phạm đang bị giữ đã được Thanh tra Sở TT-TT thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết thông báo tại trụ sở cơ quan. Trường hợp sau 30 ngày đăng thông báo mà không xác định được tổ chức, cá nhân liên quan, Thanh tra Sở TT-TT sẽ ban hành quyết định tịch thu theo quy trình để thành lập hội đồng tiêu hủy.