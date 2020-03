Siêu mẫu Võ Hoàng Yến đi cách ly tập trung sau khi trở về từ Mỹ

Cuối năm 2019, Võ Hoàng Yến sang Mỹ để đón Tết cùng bạn trai. Được biết “một nửa” của cô là người Việt hiện đang sinh sống và làm việc ở xứ sở cờ hoa. Võ Hoàng Yến cũng từng tâm sự khó khăn duy nhất mà cả hai gặp phải chỉ là khoảng cách về địa lý. Tuy nhiên mới đây, chân dài sinh năm 1988 quyết định trở về Việt Nam giữa lúc tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn thế giới.

Võ Hoàng Yến tâm sự, trước khi trở về, cô đã tìm hiểu về việc sẽ phải thực hiện lệnh cách ly tập trung đối với mọi hành khách từ nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam. Chuyến bay của Hoàng Yến từ Mỹ về nước cũng quá cảnh tại một sân bay ở Hồng Kông.

Võ Hoàng Yến chia sẻ hình ảnh khi quá cảnh tại sân bay Hồng Kông

Tại Hồng Kông, cô đã điền sẵn những thông tin cần thiết vào tờ khai y tế điện tử và cũng lên danh sách những vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết để gia đình có thể chuyển vào khu cách ly tập trung cho mình.Trong đó, cô có nhờ người thân mua giúp một chiếc nệm nhỏ. Võ Hoàng Yến chia sẻ, khi quá cảnh tại Hồng Kông để chờ nối chuyến về Việt Nam, cô phải chờ ở sân bay suốt 12 tiếng đồng hồ do chuyến bay không đủ khách nên buộc phải hủy.

Trên trang mạng xã hội cá nhân, trả lời một người thân, Võ Hoàng Yến cho biết, chuyến bay từ Hồng Kông về tới Việt Nam có 20 hành khách tất cả, trong đó chỉ có duy nhất cô là người Việt Nam bay từ Mỹ về, số hành khách còn lại có thể đến từ nhiều nước khác và cũng quá cảnh tại Hồng Kông. Khi về tới sân bay tại Việt Nam, Võ Hoàng Yến bày tỏ sự lo lắng bởi trong lúc đợi làm các thủ tục để chuyển về khu cách ly tập trung, người ngồi kế bên cô bị ho.

Nói thêm về quyết định về nước giữa tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và lan rộng, Võ Hoàng Yến bộc bạch, lẽ ra cô dự định ở lại Mỹ cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát. Bản thân cô cũng hiểu nguy cơ bị lây nhiễm khi di chuyển cả một chặng đường dài để về, nhất là ở khu vực sân bay. Tuy nhiên vì cô đã đổi vé máy bay một lần rồi và không muốn đổi lần nữa nên vẫn quyết định về mặc cho bạn trai có khuyên ở lại.

Hình ảnh được Võ Hoàng Yến chia sẻ từ khu cách ly tập trung

Sau khi hoàn tất các thủ tục về an ninh và y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất ( TP.HCM), cô không có triệu chứng ho, khó thở hay sốt và được chuyển đến cách ly tập trung tại khu trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trước đó, cô được các nhân viên y tế khử trùng toàn bộ vali, hành lý, nhận khẩu trang và đồ ăn nhẹ. Á hậu 1 “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2009” khẳng định, cô đã sẵn sàng cho quá trình cách ly 2 tuần tại đây.

Chia sẻ trên một trang tin, Võ Hoàng Yến cho biết, khu phòng nơi cô được bố trí cách ly tập trung có một người ho khá nhiều trong khi khoảng cách giữa các giường lại khá gần nhau. Vì thế, cô hy vọng sau khi tiến hành đo thân nhiệt và lấy mẫu xét nghiệm thì sẽ được sàng lọc để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo. Võ Hoàng Yến cũng bày tỏ trước khi về nước, cô đã xác định sẽ phải cách ly tập trung nhưng qua thông tin trên mạng xã hội và các kênh truyền thông, cô rất ấn tượng, cảm kích trước nỗ lực hy sinh và sự chăm sóc chu đáo tận tình của đội ngũ cán bộ y tế, điều dưỡng cũng như các tình nguyện viên ở các khu cách ly. Buổi sáng đầu tiên ở khu cách ly, cô đã dậy sớm tập thể dục cùng những người bạn mới.