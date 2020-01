Mỗi độ Tết đến xuân về chợ hoa Hàng Lược lại nhộn nhịp giữa sắc hoa hòa cùng tiếng cười nói của người bán, kẻ mua... Chợ tràn ngập sắc thắm của những cành đào Nhật Tân Mỗi người, mỗi nhà đều dành riêng cho mình chút thời gian du xuân, để sắm sửa, chuẩn bị những công việc cuối cùng trước thời khắc đón giao thừa, hướng đến một năm mới bình an và may mắn Đông đảo người dân Thủ đô đến chợ mua sắm và thưởng thức không khí ngày Tết Một người đàn ông chọn mua cành đào nhỏ để trang trí trong nhà Những cành đào Nhật Tân đang bung nở khoe sắc thắm trên tay một người nước ngoài Những ngày cận Tết, không khí mùa Xuân càng trở nên rõ rệt tại khu chợ cổ yên bình này Không chỉ có hoa đào, nơi đây còn có những loại hoa, cây cảnh khác Hoa, cây cảnh tết tại chợ năm nay được giá hơn so với những năm trước. Những cành đào đẹp đã được chọn lựa và đưa về đây có giá trung bình từ 150.000-500.000 đồng Những cây mai trắng bonsai cũng được bày bán Ai cũng hướng mắt tìm kiếm để mua được cành đào ưng ý Người dân lựa chọn cây đào ưng ý cho ngày Tết Sắc thắm của hoa đào luôn thu hút người dân Thủ đô Chợ hoa Hàng Lược cũng là một địa điểm được nhiều người yêu thích tìm đến để chụp ảnh Du khách nước ngoài nhẹ nhàng tản bộ tận hưởng không khí Tết tại Hà Nội Với người dân thủ đô Hà Nội, những ngày giáp Tết khó có thể bỏ qua phiên chợ Hàng Lược, phiên chợ chỉ họp một lần trong năm Chợ hoa chủ yếu phục vụ khách mua lẻ, đa số những loại cây, hoa được bày bán ở đây đều được tiểu thương chọn lựa kỹ trước khi mang tới bán Cách đó không xa, là không gian ngập tràn sắc xuân của Tết cổ truyền rực rỡ trên phố Hàng Mã

