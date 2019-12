Cả ngàn bạn đọc và người hâm mộ tham dự Ngày hội lần 2 (lần 1 tổ chức vào tháng 8-2019) với rất nhiều sự kiện phong phú như giao lưu, thi hát, biểu diễn ca khúc “Có chàng trai viết lên cây”… và nhiều quà tặng Giáng sinh từ NXB Trẻ dành cho mọi người tham dự ngày hội. Ngày hội ghi dấu sự kiện NXB Trẻ ra mắt sách Mắt Biếc (tác giả Nguyễn Nhật Ánh) phiên bản theo phim nhân dịp bộ phim cùng tên vừa công chiếu toàn quốc. “Đây là lần tái bản thứ 45 sách Mắt Biếc và chúng tôi dành rất nhiều ưu đãi cho bạn đọc như tặng miễn phí sổ tay in hình ảnh tuyệt đẹp từ phim Mắt Biếc, trao những phần quà may mắn ngẫu nhiên là vé xem phim, voucher mua 1 vé tặng 1 vé cho khán giả đến cụm rạp Galaxy Cinema trên toàn quốc” - bà Phan Thị Thu Hà, Phó Giám đốc phụ trách NXB Trẻ báo tin vui tại ngày hội. Bàn tròn “Mắt Biếc từ sách đến phim” với các khách mời trò chuyện về chủ đề này: nữ diễn viên Đinh Ngọc Diệp, ca sĩ Phan Lê Ái Phương và nhà báo Trung Nghĩa - cây bút viết về điện ảnh và bình luận phim ảnh trong nhiều năm qua. Diễn viên Đinh Ngọc Diệp cho biết: “Tôi đã đọc Mắt Biếc từ thuở nhỏ và yêu tác phẩm này đến mức gần như thuộc lòng. Vì vậy Diệp rất hạnh phúc khi tác phẩm văn học này được chuyển thể thành phim và tái hiện câu chuyện qua ngôn ngữ điện ảnh”. Ca sĩ Phan Lê Ái Phương thì hết lời khen ngợi nhạc phim Mắt Biếc và các ca khúc trong phim, nổi bật là “Có chàng trai viết lên cây” mang giai điệu trữ tình, da diết rất hợp với chuyện phim. Đạo diễn bộ phim Mắt Biếc Victor Vũ và các diễn viên chính đóng trong bộ phim Trần Nghĩa, Trúc Anh, Trần Phong và Khánh Vân chiêm ngưỡng cuốn sách Mắt Biếc độc bản lớn nhất tại ngày hội. Một bất ngờ và hạnh phúc dành cho nữ diễn viên Khánh Vân (vai Trà Long) là cô nhận được Giải nhất cuộc thi ảnh qua mạng xã hội “Selfie cùng Mắt Biếc” do NXB Trẻ tổ chức trong gần nửa năm qua và nhận được rất nhiều ảnh đẹp từ mọi bạn đọc yêu sách. Đạo diễn Victor Vũ và diễn viên Trần Nghĩa (vai Ngạn) giao lưu trên sân khấu. Nhớ lại quá trình làm bộ phim, đạo diễn Victor Vũ thừa nhận anh gặp rất nhiều khó khăn và áp lực vì Mắt Biếc là tác phẩm quá nổi tiếng và được nhiều yêu thích. Bù lại, Victor Vũ cho rằng đoàn phim cũng gặp nhiều điều may mắn, nhất là trong quá trình quay phim thời tiết miền Trung rất thuận lợi cho các cảnh quay ngoài trời, các diễn viên trẻ thể hiện được vai diễn của họ một cách xuất sắc… Diễn viên Trúc Anh (vai Hà Lan) và Trần Phong (vai Dũng) đã bất ngờ “chiêu đãi” mọi người bằng một vũ điệu disco sôi động, tái hiện cảnh quay họ cùng đi vũ trường trong phim. Màn múa duyên dáng này nhận được sự tán thưởng và cổ vũ nồng nhiệt từ mọi người. Các nữ sinh trong tà áo dài và nón lá giới thiệu sách Mắt Biếc cùng các diễn viên phim.

