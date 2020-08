Ra mắt kênh truyền hình về văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng

ANTD.VN - Ngày 8/8, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng VTVcab đã tổ chức lễ ký kết hợp tác phát triển kênh truyền hình An Viên (An Viên TV – B Channel), cung cấp các thông tin về các hoạt động của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam cũng như những trải nghiệm ý nghĩa về văn hóa, lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng và giá trị nhân văn, nhân đạo trong xã hội.

Ngày 31/12/2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (thông qua Công ty cổ phần Viễn thông, Truyền thông và Giáo dục Trúc Lâm do Giáo hội làm chủ sở hữu) cùng Công ty Cổ phần Viễn thông và Truyền thông An Viên hợp tác với Đài PT-TH Bình Dương tiếp tục phát triển nội dung, làm phong phú Kênh truyền hình An Viên (Văn hóa Phương Đông – BTV9) với diện mạo mới: An Viên TV - B Channel.

Ngày 8/8/2020 kênh truyền hình An Viên – B Channel phát sóng chính thức nội dung phong phú với sự hợp tác đa nền tảng.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết

Truyền hình An Viên là kênh thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, tôn giáo, cung cấp thông tin về các lĩnh vực văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, các giá trị nhân văn, nhân đạo trong đời sống…

Ra đời từ năm 2011, cho đến nay, truyền hình An viên đã được đổi mới từ nhận diện đến nội dung, với cách tiếp cận mới, hiện đại của truyền hình thực tế, sự trải nghiệm tâm linh và ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin.

Hàng loạt chương trình mới được đầu tư sản xuất bởi VTVcab tác nghiệp với công nghệ, thiết bị hiện đại, từ đó truyền dẫn phát sóng kênh và chùm nội dung của kênh trên các hạ tầng truyền hình và OTT uy tín tại Việt Nam: VTV Digital, AVG, HTV… Qua đó, kênh truyền tải thông điệp tốt đẹp của kênh, giá trị tư tưởng, giáo lý từ bi - trí tuệ của đạo Phật và nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc đến gần hơn với khán giả trong nước và cộng đồng Việt kiều trên khắp thế giới.

Các đại biểu cùng ấn nút khởi động nội dung chương trình mới của truyền hìn An Viên

Qua lễ ký kết hợp tác, Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong muốn, với nội dung được đầu tư sản xuất bài bản kỹ lưỡng từ định hướng của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với sự đồng thuận hợp tác truyền dẫn kênh trên đa nền tảng của các đơn vị, những thông điệp tốt đẹp của truyền hình An Viên sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ.

"Hãy đến và nhận: sức mạnh, sống lâu, trí tuệ" là slogan của An Viên TV. Với tôn chỉ mục đích An Viên TV - B Channel là không gian thanh tịnh, nơi hội tụ cuộc sống tươi đẹp đa sắc màu, những tấm lòng tốt, những sẻ chia và yêu thương… chuyển tải thông điệp rằng chúng ta có quyền tự hào về truyền thống văn hóa bao dung, tử tế, truyền từ đời này qua đời khác, vượt lên những tiếp biến trong thời hội nhập.

Đồng thời, những sắc màu văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo nằm trong dòng chảy thống nhất trong sự đa dạng thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc đã trở thành di sản vô giá, truyền thống quý báu của mỗi người Việt Nam trong hai tiếng đồng bào.

Tinh thần yêu nước, thương nòi, lòng khoan dung, trọng nhân, trọng nghĩa, chia sẻ lẫn nhau, lá lành đùm lá rách… đã thấm sâu trong tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của mỗi người Việt Nam là những nội dung chuyển tải của An Viên TV - B Channel.

“Những đường lối, chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo được thông tin đầy đủ tạo nên sức mạnh lạc quan, sự hiểu biết trí tuệ sẽ đem đến cuộc sống thanh bình, an lạc và hạnh phúc", Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chia sẻ thêm.

An Viên TV - B Channel chính thức phát sóng ngày 8/8, hứa hẹn hấp dẫn khán giả với nhiều nội dung phong phú, mới lạ về tôn giáo, tín ngưỡng...