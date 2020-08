Ra mắt cuốn sách "Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?"

ANTD.VN - “Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?” là cuốn sách thứ 2 nằm trong series sách hướng nghiệp “Người trong muôn nghề”, vừa ra mắt bạn đọc.

Là sản phẩm của hơn 4 tháng liên tục nghiên cứu và hoàn thiện nội dung, cuốn sách đem đến bức tranh toàn cảnh về ngành CNTT cũng như lộ trình phát triển của các vị trí nghề nghiệp phổ biến trong lĩnh vực này.

Cuốn sách là tập hợp 20 bài viết chứa đựng những chia sẻ chân thành của các tác giả - những người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Họ ở đủ mọi độ tuổi, vị trí công việc, địa lý, giới tính: Từ bạn trẻ đang là sinh viên, những người mới vào nghề vài năm tới các đàn anh cỡ 20 năm trong nghề; Từ người học tập và sinh sống tại nước ngoài cho đến bạn xuất thân từ làng quê; Từ bậc tiền bối đặt nền móng cho nền CNTT Việt Nam trong lịch sử tới các doanh nhân thời hiện đại gây dựng những công ty công nghệ trị giá hàng triệu, hàng tỷ USD...

Buổi nói chuyện trực tiếp về ngành IT đã thực hiện trực tuyến

Cuốn sách sẽ giúp bạn gạt bớt những hoang mang, rối ren khi chọn ngành, chọn nghề thông qua việc nắm bắt tổng quan về lĩnh vực IT cũng như thấu hiểu chính bản thân.

Nhân dịp ra mắt cuốn sách, buổi nói chuyện trực tuyến “Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?” đã diễn ra với sự tham gia và dõi theo của nhiều bạn trẻ và các vị phụ huynh quan tâm đến lĩnh vực IT.

Ngoài ra, các khách mời tham gia chương trình đều là những người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành như: Bùi Văn Nguyện, YouTuber lập trình viên TV; tác giả tham gia đóng góp nội dung cuốn sách Hiển Nguyễn, Giang Lê...

Cuốn sách do NXB Thế giới phát hành

Tại đây, nhiều chia sẻ hữu ích cũng như thông tin tổng quan về ngành IT, tiềm năng phát triển trong tương lai và cơ hội việc làm dành cho các bạn trẻ, đã được cung cấp tới người tham dự. Bên cạnh đó, các khách mời còn trò chuyện về các vị trí công việc trong ngành IT, cách thức định hướng nghề nghiệp, phương pháp học tập, thu nhận kiến thức cũng như kỹ năng mềm, tư duy cần có để thành công trong lĩnh vực IT.