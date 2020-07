Ra mắt cuốn sách lý giải bản chất tình yêu

ANTD.VN - Cuốn sách "Nghệ thuật yêu" (tên tiếng anh là The Art of Loving) được nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Ở thời điểm đó, ông đã trở thành học giả đầu tiên nghiên cứu về tình yêu và năng lực yêu như một đề tài nghiêm túc để nêu ra trước công luận. Đáng nói hơn, hơn 25 năm sau khi ông mất, cuốn sách đã được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in.