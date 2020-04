"Quỷ lùn tinh nghịch 2": Cú đột phá thời Covid-19

Phát hành theo xu thế lẫn thời sự

“Quỷ lùn tinh nghịch” phần 2 - tức phần tiếp theo của bộ phim hoạt hình nhạc kịch “Trolls” (2016) - do Dreamworks Picture sản xuất, Universal phát hành đã chọn cách ra mắt thẳng trên mạng hoàn toàn ngược truyền thống (chiếu rạp trước, 3 tháng sau mới sang DVD hoặc đưa lên mạng) do nhiều lý do, cả về xu hướng lẫn tính thời sự. Đầu tiên là xu thế các dịch vụ xem phim trực tuyến trên mạng (streaming) đang hết sức nở rộ, ăn nên làm ra từ Netflix đến Amazon Prime Video, Apple TV hay kênh trực tuyến Disney+.

Bối cảnh thời sự đại dịch Covid-19 khiến toàn cầu đóng cửa rạp chiếu truyền thống đã tác động nặng nề đến ngành công nghiệp và thị trường kinh doanh phim ảnh. Nó khiến các nhà sản xuất và phát hành Hollywood phải đau đầu tìm lối thoát chẳng đặng chẳng đừng. Và “Quỷ lùn tinh nghịch” phần 2 đã chọn cách đột phá táo bạo nhất như một mở lối trong thời khó khăn, đồng thời đáp ứng được nhu cầu xem phim mới tại gia của hàng triệu triệu hộ gia đình toàn cầu đang “stayhome” (ở nhà) trong thời phong tỏa nhằm ngăn ngừa Covid-19 lây lan.

Ai xem phim trên các nền tảng trực tuyến Amazon, Comcast, Apple, Vudu, Google/ YouTube, DirecTV và FandangoNOW chỉ trả 19,99 USD (khoảng 470.000 đồng) là tha hồ xem trên tivi ở nhà cùng các phương tiện nối mạng khác (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh) trong vòng 48 tiếng đồng hồ.

Doanh thu từ ngày công chiếu 10-4 đến nay của phim chưa được Universal tiết lộ chính thức, nhưng “Quỷ lùn tinh nghịch 2” dễ dàng đứng đầu các nền tảng chiếu trực tuyến có phép và là phim “mang về doanh thu tốt nhất lịch sử các nền tảng chiếu phim trực tuyến” là điều dễ hiểu. Theo Universal, bộ phim “đã có màn ra mắt thành công nhất mọi thời đại trên các nền tảng trực tuyến trong tuần lễ Phục sinh”.

Box Office Mojo ngày 18-4 ghi nhận doanh thu chiếu rạp thông thường của phim tại một số rạp ít ỏi còn được phép mở cửa trên thế giới vỏn vẹn gần 2 triệu USD. Xem ra số phận bộ phim này phụ thuộc hoàn toàn vào doanh thu trực tuyến. Cần nhắc lại, ở phần 1 “Trolls” đã thắng lớn khi thu về 347 triệu USD toàn cầu trong khi kinh phí làm phim chỉ 130 triệu USD.

Từ “Trolls” đến “Chuyến lưu diễn thế giới”

“Quỷ lùn tinh nghịch” là phim hoạt hình gia đình 3D dựa trên ý tưởng từ sản phẩm búp bê Troll của Thomas Dam. Phim chứa chất liệu phiêu lưu, lãng mạn, hài hước, thông qua chất xúc tác là nhạc kịch của Mỹ năm 2016. Nội dung phim xoay quanh hành trình của 2 quỷ lùn khoái ca hát, nhảy múa phải đi giải cứu những người bạn đang bị bắt giữ bởi Bergen - đám sinh vật khổng lồ muốn ăn thịt quỷ lùn để... hạnh phúc.



Đây là sản phẩm điện ảnh hoạt hình thứ 33 của DreamWorks Animation, khi ra mắt tại Liên hoan phim London 2016 và công chiếu toàn cầu cuối năm đó đã nhận được nhiều khen ngợi từ giới chuyên môn cũng như thành công lớn về doanh thu. Phim có sự tham gia lồng tiếng của Anna Kendrick (công chúa Poppy), Justin Timberlake, Zooey Deschanel, Russell Brand, James Corden và Gwen Stefani.

Tộc quỷ lùn, dưới sự lãnh đạo của vua Peppy, đã chạy trốn trước khi bữa tiệc ăn thịt quỷ lùn được tổ chức bởi nhà vua Bergen là Gristle Lớn. Hai mươi năm sau, con gái của vua Peppy là công chúa Poppy (Anna Kendrick lồng tiếng) vui vẻ và lạc quan tổ chức một bữa tiệc để kỷ niệm ngày tộc quỷ lùn đào thoát thành công, bất chấp sự cảnh báo của Branch (Justin Timberlake) - một chú quỷ lùn xám hay cau có. Bữa tiệc với màn pháo hoa tưng bừng đã khiến phe Bergen tìm ra chỗ đám quỷ lùn trú ẩn và bắt đi một số để đem về nộp cho hoàng tử Gristle nhỏ, nay đã lên làm vua Gristle. Poppy phải tự mình đi đến thị trấn của Bergen để giải cứu các bạn bè với sự hỗ trợ của Branch.

“Quỷ lùn tinh nghịch” đã tạo ra một thế giới phiêu lưu vui nhộn với những con búp bê tạo hình độc đáo, hấp dẫn. Các nhân vật đa số vui vẻ và hạnh phúc với những lời ca tiếng hát không ngừng. Phần 2 của phim, đạo diễn Walt Dohrn tiếp tục thể hiện sự dễ thương, nhiều màu sắc và giai điệu bắt tai. Bộ đôi Anna Kendrick và Justin Timberlake tái hợp, lặp lại vai trò của một Poppy vui tính và Branch luôn lo xa. Bất chấp sự khác biệt về tính cách của họ, cả 2 cùng bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới để “cứu thế giới” với lòng quả cảm và sức mạnh của âm nhạc.

Thật vậy, phần 2 tràn ngập giai điệu không chỉ Pop mà có nhạc Funk, Country, Techno, Classical và Rock, đưa người xem vào một “chuỗi ma thuật” bằng các bài hát ngân nga không ngớt. Âm nhạc là nhịp đập mạnh mẽ của bộ phim theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Vì vậy, “Chuyến lưu diễn thế giới” mang đậm tính giải trí, chứa một loạt các bài hát quen thuộc, bao gồm “One more time” của Daft Punk, “Crazy Train” của Ozzy Ostern và cả “Wannabe” của Spice Girls.

Một số bài hát lấp lánh hơn bởi những người thể hiện như Kendrick, Timberlake và Bloom. Nhiều tài năng âm nhạc vào các vai khách mời lần này bao gồm ngôi sao Anthony Ramos, ca sĩ nhạc đồng quê Kelly Clarkson, diva R&B Mary J.Blige, biểu tượng dòng funk George Clinton, tay rapper Anderson Paak và Ozzy Osborne - người thể hiện một phiên bản về chính mình. Các nhân vật mới và cũ khác, từ James Corden, Ron Funches và Kunal Nayyar trở lại để mang đến nhiều tiếng cười và tỏa sáng bên cạnh Kenan Thompson, Sam Rockwell, Karan Soni (từng đóng Deadpool) cho đến Jamie Dornan (từng đóng loạt phim “Năm mươi sắc thái” đình đám).

“Quỷ lùn tinh nghịch” là một bộ phim dành cho trẻ em dễ thương, vui vẻ và phim hoàn toàn thành công với mục đích này, bất chấp cốt truyện cũng có vài lỗ hổng không đáng kể. Phim cũng là một bữa tiệc thị giác tràn ngập màu sắc (thậm chí quá mức) với những kỹ xảo lấp lánh. Với những nhà phê bình chuyên môn khắt khe, họ chỉ đặt câu hỏi tại sao một bộ phim hoạt hình có quá nhiều tài năng tham gia như “Quỷ lùn tinh nghịch” mà không cố gắng vượt hơn mục tiêu ban đầu là “dễ thương dành cho trẻ em”? Dù gì đi nữa, khán giả có thể nhún nhảy theo bộ phim âm nhạc này cùng các nhân vật yêu thích. Điều này hẳn rất tốt trong thời buổi ở nhà chồn chân suốt mùa Covid-19.