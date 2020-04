Quốc Trường tiết lộ về cảnh quay "có một không hai" trong phim "Những ngày không quên"

“Những ngày không quên” được xem là phần tiếp theo của “Về nhà đi con” phiên bản Covid-19, có sư kết hợp thêm của tuyến nhân vật trong một bộ phim truyền hình ăn khách khác phát trên sóng VTV là “Cô gái nhà người ta”. Trong phim, khán giả tiếp tục bị hút theo câu chuyện về gia đình ông Sơn cùng ba cô con gái và hai chàng rể - Quốc (diễn viên Tuấn Tú) và Vũ (diễn viên Quốc Trường). Có điều lần này, vai diễn của Quốc Trường khá đặc biệt bởi anh không phải ra phim trường với mọi người mà quay từ xa rồi gửi hình ảnh qua cho êkip sản xuất.

Cụ thể, nhân vật Vũ do Quốc Trường đóng được đặt trong hoàn cảnh đang đi công tác nước ngoài và bị mắc kẹt ở châu Âu khi nơi này trở thành bùng phát dịch Covid-19. Do vậy, Vũ không thể bay về Việt Nam để đoàn tụ cùng gia đình, đành phải giữ liên lạc với vợ con qua điện thoại. Đó là lý do khán giả chỉ có thể nhìn thấy Vũ xuất hiện ngắn ngủi trong một vài phân đoạn khi anh gọi “Facetime” về nói chuyện với bà xã của mình – Thư (diễn viên Bảo Thanh).

Chia sẻ về lần vào vai được cho là “có một không hai” này, Quốc Trường tiết lộ, thật ra tất cả các cảnh quay trên đều được anh thực hiện ngay tại chính ngôi nhà của mình tại Cần Thơ. Trước đó, đoàn làm phim định thuê một khách sạn sang trọng để anh đến đó quay song Quốc Trường nhận thấy căn phòng ngủ của mình cũng khá tiện nghi, lên hình nhìn không kèm gì khách sạn bên trời Âu cả nên đã chủ động đề xuất đạo diễn lấy luôn bối cảnh quay tại nhà mình và được đồng ý.

Mặc dù các cảnh quay không đòi hỏi cầu kỳ, thậm chí không cả đứng lên đi lại nhưng Quốc Trường cũng đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ từ ánh sáng, máy quay, trang điểm, làm tóc, chọn lựa quần áo…rồi tự ghi lại đoạn diễn của mình để gửi cho đoàn phim qua mạng Internet. Nam diễn viên cho biết, anh kết nối với êkip sản xuất, đạo diễn và tập thoại với Bảo Thanh cũng đều qua hình thức “online”.

Nói về đoạn clip hậu trường phim, trong đó Quốc Trường có nhờ bạn diễn của mình – diễn viên Bảo Thanh nhắn với biên kịch viết thêm kịch bản để nhân vật Vũ được ra Hà Nội trực tiếp quay phim, nam diễn viên tâm sự, thật ra anh rất nhớ cảm giác được ra phim trường gặp gỡ và làm việc với mọi người trong đoàn làm phim nên đúng là anh nói vui với Bảo Thanh như vậy.

Tuy nhiên anh hiểu rất rõ tình hình dịch bệnh cũng là lý do khiến anh cần phải hạn chế di chuyển bằng máy bay lúc này. Bởi thế, anh hy vọng có thể bay ra Hà Nội để hội ngộ với đoàn phim sau khi dịch bệnh được kiểm soát và việc giãn cách, cách ly xã hội được tháo gỡ.

Cũng theo Quốc Trường, sau khi đóng “Về nhà đi con”, anh định trước mắt sẽ không tham gia bô phim truyền hình nào nữa vì thời gian quay phim thường khá lâu, kéo dài tới vài tháng, trong khi anh còn phải quản lý công việc kinh doanh riêng. Tuy nhiên với “Những ngày không quên”, anh sẵn sàng nhận lời quay trở lại dù vai diễn lần này rất nhỏ, thậm chí còn bị ví như vai quần chúng lướt qua màn ảnh. Sở dĩ vậy bởi với anh thì “Về nhà đi con” có ý nghĩa đặc biệt khi đưa tên tuổi của anh đến gần với khán giả. Thế nên khi có cơ hội gặp lại những người yêu mến bộ phim, yêu mến mình để xây dựng tiếp câu chuyện về gia đình “bố Sơn” là điều khiến anh cảm thấy rất vui và mong mỏi.

Trước thông tin đã chủ động nhắn tin với đơn vị sản xuất phim để “xin vai” trong “Những ngày không quên”, Quốc Trường thẳng thắn bày tỏ, việc anh ngỏ ý xin vai từ chính những người đã giúp đỡ mình là điều hết sức bình thường và khi làm việc này, anh hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề cát-sê. Nhất là khi “Những ngày không quên” được xem là “Về nhà đi con” phiên bản thời Covid, mang ý nghĩa tuyên truyền sâu rộng nên anh rất muốn được chung sức, góp tiếng nói trong việc chuyển tải những thông điệp ý nghĩa về phòng chống dịch đến người dân.

Tiết lộ thêm về dự định nghệ thuật trong thời gian sắp tới, Quốc Trường cho biết, anh nhận lời tham gia một bộ phim điện ảnh song do dịch bệnh nên dự án phim này đang phải hoãn lại thời gian bấm máy. Trong lần hiếm hoi lấn sân màn ảnh rộng, nam diễn viên chia sẻ, anh được giao đảm nhận một vai khá thú vị và đặc biệt song hiện tại chưa thể nói gì nhiều về vai diễn này.