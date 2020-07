Quang Hà sẵn sàng trở lại Cung Văn hóa làm show sau sự cố "cháy Cung"

Tháng 9-2019 Quang Hà quyết định tổ chức liveshow riêng “Không thể thay thế” tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Tuy nhiên trước đêm diễn quan trọng này, địa điểm tổ chức bất ngờ bốc cháy và liveshow của anh buộc phải hủy. Trước sự cố này, dù rất “sốc” song Quang Hà cùng êkip đã nhanh chóng “chữa cháy” bằng việc thuê một khách sạn có sức chứa gần 1000 người để biểu diễn. Sau đó, anh tiếp tục diễn bù hai đêm khác tại Hà Nội. Được biết thiệt hại từ vụ việc này với giọng ca “Trăm năm cô đơn” là con số không nhỏ.

9 tháng sau sự cố đáng tiếc trên, Quang Hà trở lại Hà Nội nhưng chưa phải để làm show mà để giới thiệu MV ca nhạc mới có tựa đề “Mệt rồi em ơi”. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên được anh trình làng trong năm 2020. Quang Hà chia sẻ, dù vừa trải qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 song anh cùng êkip vẫn quyết định chi nửa tỷ đồng để làm MV này, đồng thời quay trở lại Hà Nội để chia sẻ niềm vui với mọi người đầu tiên.

Nhắc lại sự việc không may xảy ra với mình vào cuối năm ngoái, Quang Hà cho biết, anh vẫn luôn tự nhủ năm nay sẽ cùng với êkip của mình thực hiện một liveshow khác để đền đáp một cách trọn vẹn cho người hâm mộ. Cách đây không lâu, anh có ý định làm một liveshow tại phố đi bộ Hà Nội, phát hành vé miễn phí phục vụ khoảng 10.000 khán giả. Anh cũng đã xin được giấy phép đê tổ chức liveshow đặc biệt này vào tháng 10 tới đây. Tuy nhiên do dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới nên việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật quy tụ đông người ở nơi công cộng như vậy khó có thể diễn ra.

Dù vậy, nam ca sĩ khẳng định, nếu như Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội sửa xong và có thể đưa vào hoạt động trong năm nay thì chắc chắn anh rất sẵn lòng quay trở lại nơi này để làm liveshow chứ không vì sự cố cháy Cung lần trước mà ngần ngại gì cả. Quang Hà cũng tin rằng phía Cung sẽ tạo điều kiện thuận lợi nếu như êkip của anh làm liveshow tại đây. Có điều, Quang Hà bày tỏ sự tiếc nuối vì anh được biết việc khắc phục và trả lại hiện trạng cho Cung như xưa khá khó khăn, đòi hỏi nguồn kinh phí lớn. Về phầm mình, nam ca sĩ cho biết, vượt qua biến cố này, anh đã dần lấy lại được tinh thần để phục vụ khán giả tốt hơn, càng trân trọng những gì mình đang có cũng như hết lòng với cuộc sống hiện tại.

"Cái gì đến nó cũng sẽ phải đến. Tôi không nghĩ rằng cuộc đời hay sự nghiệp mình nhẹ nhàng và trải đầy hoa hồng. Có vui cũng sẽ phải có buồn, có thịnh phải có suy và mình đón nhận nó với phong thái lạc quan.” – Quang Hà trải lòng.

Chia sẻ về quãng thời gian im ắng vừa qua, Quang Hà tâm sự, anh cũng như các nghệ sĩ khác đều phải chấp nhận việc các hoạt động nghệ thuật bị “đóng băng” trong suốt mấy tháng vừa qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Do tình hình dịch bệnh nên anh cũng phải hủy hàng chục show diễn lớn nhỏ ở cả trong nước lẫn hải ngoại. Quang Hà nói vui, sau thiệt hại từ sự cố cháy Cung rồi đến ảnh hưởng của dịch bệnh, cũng may là anh vẫn còn một số tiền dành dụm được từ việc đi diễn nên cuộc sống không đến mức bị xáo trộn trong thời gian qua. Bản thân anh cũng không thích ăn sơn hào hải vị ngoài hàng mà ăn uống cũng giản dị và hay ăn ở nhà nên vấn đề duy nhất anh gặp phải là nhớ nghề và nhớ khán giả. Vì thế anh thường xuyên “livestream” trên mạng xã hội để giải tỏa nỗi nhớ này. Nam ca sĩ tiết lộ, sau khi lệnh giãn cách xã hội được tháo gỡ, anh cũng đã nhận được một số lời mời đi diễn show ở các tỉnh thành và có cơ hội trở lại với khán giả.

Chia sẻ về việc ra mắt MV trong thời điểm này, Quang Hà tâm sự, trước khi ra MV anh đã mang ca khúc chủ đề đi trình diễn và nhận được hiệu ứng rất tốt từ khán giả. Vì vây anh quyết định bắt tay vào ghi hình và tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng một tháng. Quang Hà thẳng thắn chia sẻ, anh ý thức được việc người nghệ sĩ luôn phải có sự xuất hiện và hiện tại anh đang thấy mình sung sức và muốn được thỏa sức làm hết đam mê dành cho âm nhạc. Anh cũng cho rằng khán giả bây giờ có rất nhiều sự lựa chọn, nếu mình không ra sản phẩm thì họ sẽ nghe của người khác. Vì thế, anh không lo việc mình ra liên tiếp nhiều sản phẩm sẽ khiến người nghe cảm thấy nhàm chán.

Với MV “Mệt rồi em ơi”, đây cũng là lần đầu tiên Quang Hà giao hoàn toàn việc thực hiện nội dung cho những người cộng sự của mình mà không đụng tay vào. Nam ca sĩ bộc bạch, MV được quay giữa thời điểm tuy dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát ở Việt Nam song êkip vẫn tuân thủ nghiêm ngặt những biện pháp cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho mọi người, nhất là anh. Vì thế, việc của Quang Hà là chỉ quay các cảnh kể chuyện bằng âm nhạc, còn các diễn viên đóng trong MV quay ở bối cảnh khác. Do vậy mà cho đến khi MV hoàn tất xong xuôi, anh mới chỉ “gặp” các diễn viên đóng MV của mình qua mạng xã hội, nhắn tin hoặc gọi điện để trao đổi. MV được dàn dựng xoay quanh câu chuyện một người đàn ông bị người con gái mình yêu phụ bạc để đi theo một người khác giàu có hơn.

Bộc bạch về việc ra mắt MV trong thời điểm nhiều ca sĩ đình đám trở lại với showbiz, Quang Hà cho rằng mỗi một người đều có đối tượng khán giả riêng. Riêng anh vẫn giữ thế mạnh của mình là Pop Ballad và có thể sản phẩm lần này không gây “bão” hay đạt được cả trăm triệu “view” như MV của nhiều người khác song anh vẫn cảm thấy hài lòng. Cũng theo Quang Hà, chưa đầy 10 tiếng sau khi phát hành chính thức trên kênh Youtube cá nhân, MV mới của anh đã chạm mốc “triệu view” và đây là động lực lớn để anh cùng êkip thưc hiện các sản phẩm chất lượng tiếp theo gửi tặng khán giả trong thời gian tới.

MV "Mệt rồi em ơi" vừa được Quang Hà ra mắt và đang gây "bão" trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước: