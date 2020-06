Quan hệ bí ẩn giữa Tye Sheridan và Ana de Armas trong "Kẻ trực đêm"

Nhân chứng tự kỷ trong án mạng

Hồi hộp ngay từ những giây đầu tiên rồi lại chậm rãi như trêu ngươi, bộ phim “Kẻ trực đêm” xoay quanh một vụ án mạng bí ẩn với một nhân chứng bất đắc dĩ và dị biệt. Bart - nhân vật chính của phim - là một chàng trai mắc chứng tự kỷ với nhiều biểu hiện khác thường. Vốn là nhân viên trực ca đêm tại khách sạn, Bart chứng kiến một vụ án mạng để rồi sau đó câu chuyện được diễn tiến theo tâm lý và cách nhìn của anh chàng này.

Bart phải chứng minh sự trong sạch của mình trong vụ án, đồng thời anh cũng né tránh việc tiết lộ những bí mật trong cuộc sống của mình. Đó là những bí mật mà nếu phơi bày thì sẽ khiến mọi người xung quanh “sốc” và lập tức có cái nhìn khác đi về cậu. Cảm xúc của Bart qua từng thời điểm trong vụ án thay đổi, thế nên nhân vật càng thu hút người xem tìm hiểu thật sự Bart là người như thế nào? Anh vô tội hay có tội?

Kiều nữ Ana de Armas (sinh ngày 30-4-1988) thủ vai cô gái xinh đẹp Andrea tỏa sáng từ mọi cảnh quay bằng sự quyến rũ và ngọt ngào. Ana de Armas đang nổi như cồn trong làng showbiz vì cô hiện là bạn gái của tài tử Ben Affleck. Sự nghiệp diễn xuất của Ana de Armas rất đáng nể với các vai diễn từ nhỏ ở Cuba rồi sang Tây Ban Nha ở tuổi vị thành niên và từ 2014 đến nay là Hollywood. Cô có các vai ấn tượng trong phim “Tội phạm nhân bản” (Blade Runner 2049 - chiếu rạp năm 2017) lẫn phim trinh thám “Kẻ đâm lén” (Knives Out - 2019). Đặc biệt Ana de Armas được kỳ vọng khi vào vai diễn đột phá “Bond Girl” mới trong “No Time To Die” - tức tập phim “Điệp viên 007” công chiếu vào tháng 11-2020 tới.

Đoạn đầu phim có nhiều chi tiết không rõ ràng khiến khán giả phải chăm chú theo dõi và dần hiểu được câu chuyện khi các bức màn được bóc tách một cách có chủ đích. Chàng trai mắc chứng tự kỷ phải hợp tác với cảnh sát để tìm ra sự thật.

Tâm lý của một nhân chứng có cử chỉ và hành tung kì lạ (bí mật đặt máy quay tại phòng khách sạn để theo dõi những vị khách trọ, thích nhại lại người khác…) như Bart quả là có quá nhiều dấu hỏi đặt ra.

Hình ảnh Bart ngồi trước một dàn máy tính với nhiều màn hình theo dõi “nhất cử nhất động” của nhiều người phụ nữ khác nhau khiến chúng ta chột dạ: Liệu mình có phải là nạn nhân bị quay lén? Liệu Bart có phạm pháp vì xâm phạm đời tư? Và Bart có lưu trữ hoặc phát tán những băng ghi hình? Anh chàng tự kỷ này dùng chúng vào mục đích gì?

Giữa lúc thanh tra Johnny nghi ngờ về chàng trai mắc chứng tự kỷ này và xem cậu là nghi can số một thì Bart lại gặp cô gái xinh đẹp Andrea tới khách sạn đặt phòng. Mối quan hệ giữa Bart và Andrea nhanh chóng được thiết lập một cách khó hiểu (trước lạ, sau thân mật) càng làm cho câu chuyện đi xa hơn khi cuộc sống của Bart thêm rối bời vì người đẹp này.

Ai là thủ phạm?

“Kẻ trực đêm” thuộc thể loại phim tâm lý tội phạm, có nhiều bí ẩn thách thức người xem. Đặc biệt là khi Bart liên quan đến vụ giết người tại chính khách sạn nơi cậu làm việc. Mọi thứ trở nên phức tạp khi dấu vân tay của Bart xuất hiện đầy ở căn phòng và những lời khai ban đầu có phần ấp úng của anh chàng không hề thuyết phục các điều tra viên.

Mạch phim càng về sau càng căng thẳng, kịch tính. Với nhạc nền lôi cuốn, các tình tiết mới tạo nên một vòng xoáy nội dung không dễ đoán. Rất nhiều đầu mối quan trọng khó phân định rõ ràng được tung ra như giăng bẫy người theo dõi phim và làm cho họ luôn trông đợi câu trả lời. Liệu Bart đã thấy toàn bộ vụ việc giết người qua camera theo dõi bí mật? Liệu những lời khai của cậu là gian dối để che đậy hành vi phạm tội? Nếu Bart không phải là hung thủ thì kẻ giết người là ai? Một bước ngoặc mới xảy ra khi hung thủ dấu mặt chọn cô gái xinh đẹp Andrea làm mục tiêu. Liệu Andrea sẽ là nạn nhân tiếp theo? Nhân chứng trong “Kẻ trực đêm” khó hiểu, tình tiết thì ly kỳ và những cú twist (bất ngờ) càng khó lường khiến bức màn bí mật của câu chuyện chỉ được vén lên vào phút cuối.

Màn tung hứng của Tye Sheridan và Ana de Armas

Điểm nhấn trong “Kẻ trực đêm” chính là 2 gương mặt trẻ sáng giá tại Hollywood: nam diễn viên Tye Sheridan (vai Bart) và kiều nữ gốc Cuba Ana de Armas (vai Andrea). Đạo diễn kiêm nhà biên kịch tài năng Michael Cristofer giúp cho Tye Sheridan và Ana de Armas có màn kết hợp đáng xem. Chính sự xuất hiện của Andrea đã tạo thành một mê cung bí ẩn hơn đối với nhân vật Bart (vốn đã khó hiểu ngay từ đầu). Nhan sắc của Andrea khiến những người gặp cô phải ngẩn ngơ và những ai đa nghi thì tự hỏi liệu đằng sau gương mặt gợi cảm này liệu có một bí mật nào không? Và vì sao Andrea lại dành tình cảm cho một chàng trai tự kỷ luôn khao khát được quan tâm và yêu thương như Bart? Những nụ hôn nóng bỏng giữa Ana de Armas và Tye Sheridan trong “Kẻ trực đêm” mang đến làn gió mát lành trong một bộ phim tội phạm phức tạp và căng não.

Nam diễn viên Tye Kayle Sheridan (sinh ngày 11- 11-1996) được biết đến qua vai diễn nhân vật Scott Summers thời trẻ trong loạt phim X-Men (2016 - 2019) và vai diễn trong “Đấu trường ảo” (Ready Player One - 2018) - phim bom tấn của đạo diễn gạo cội Steven Spielberg. Trước đó Sheridan có vai diễn trong phim điện ảnh đầu tay “Cây đời” (The Tree of Life - 2011) của đạo diễn lừng danh Terrence Malick và các ngôi sao Brad Pitt, Jessica Chastain và Sean Penn.