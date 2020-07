Quá tải ở các điểm nghỉ dưỡng, Tổng cục Du lịch yêu cầu đảm bảo chất lượng dịch vụ

Bắt đầu từ tháng 7, khi học sinh nghỉ hè, dịch bệnh đã ở trạng thái an toàn, khắp các điểm du lịch nghỉ dưỡng bắt đầu trở nên đông đúc. Cao điểm nhất là từ sau ngày 15/7, khắp các ngả đường dẫn đến các khu du lịch nổi tiếng ở phía Bắc như Tam Đảo, Sapa, Cát Bà, Hạ Long…đều tắc. Các dịch vụ hàng không cũng ở tình cảnh tương tự khi nhà nhà đi du lịch đều đổ dồn vào một thời điểm.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách du lịch, tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình kích cầu du lịch nội địa, Tổng cục Du lịch đề nghị Sở quản lý du lịch các địa phương rà soát các hoạt động cung ứng dịch vụ du lịch, lữ hành, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức kinh doanh du lịch trái phép, không đúng chức năng, cung cấp các dịch vụ kém chất lượng cho khách du lịch.

Tổng cục Du lịch cũng chỉ đạo các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, đơn vị vận chuyển khách du lịch, nhà hàng phục vụ khách du lịch và cơ sở vui chơi giải trí, dịch vụ du lịch trên địa bàn thực hiện tốt một số nội dung nhằm đảm bảo uy tín của ngành, quyền lợi của khách du lịch, quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp du lịch, thực hiện hiệu quả Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, kích cầu du lịch nội địa.

Tổng cục Du lịch yêu cầu siết lại các loại hình dịch vụ du lịch, đảm bảo chất lượng, tạo niềm tin cho du khách

Đặc biệt là các hoạt động tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ; tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất; kịp thời thay thế, sửa chữa trang thiết bị hỏng hóc, thay mới các vật dụng đã cũ, không đảm bảo chất lượng.

Nhanh chóng bổ sung nguồn nhân lực, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng ở tất cả các bộ phận, các khâu phục vụ nhằm đáp ứng quy trình chuẩn trong phục vụ khách.

Tăng cường việc đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống tại địa phương.

Tổng cục Du lịch cũng đề nghị các địa phương, khu, điểm du lịch đảm bảo thông suốt đường dây nóng, kịp thời cung cấp thông tin, trả lời và giải quyết khiếu nại của khách du lịch trên địa bàn.

Thời gian qua, Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do Bộ VHTT&DL phát động đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ, nhanh chóng của hầu hết các địa phương, các hiệp hội và doanh nghiệp du lịch trên phạm vi cả nước.

Các tỉnh/thành phố, nhất là các địa bàn du lịch trọng điểm đã tổ chức nhiều hoạt động kích cầu như tổ chức các chương trình phát động, giới thiệu điểm đến an toàn, thân thiện, kết nối doanh nghiệp, hợp tác du lịch, hàng không và các điểm tham quan, vui chơi giải trí để xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn với nhiều ưu đãi và mức giá hợp lý.

Chương trình bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định, thu hút nhiều khách du lịch nội địa, từng bước phục hồi hoạt động du lịch tại các địa phương. Song, bên cạnh đó đã xuất hiện tình trạng chất lượng chương trình du lịch, sản phẩm không đảm bảo, không đúng như cam kết với khách hàng; chưa đảm bảo chất lượng dịch vụ cơ sở lưu trú du lịch như hạng sao được công nhận; thu hút khách bằng việc giảm giá nhưng cắt bớt dịch vụ, làm giảm giá trị chương trình du lịch và ảnh hưởng đến tâm lý, niềm tin của du khách.