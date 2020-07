Sau khi hoạt động trở lại, phố cổ Hội An đã thu hút khách du lịch tới tham quan ngày một đông đặc biệt là các ngày cuối tuần Trên các cung đường chính, dưới những rặng hoa giấy rực rỡ hình ảnh du khách trò chuyện tạo nên bầu không khí vui nhộn Khách du lịch thích thú check in trên các tuyến phố đặc trưng của Hội An Du khách thưởng thức những đặc sản vỉa hè Các hàng quán trong khu vực phố cổ luôn mở cửa phục vụ du khách Du khách ngồi đông nghịt bên các hàng quán vỉa hè bán đồ ăn vặt Những hàng quán đông khách hơn khi đêm xuống Bến thuyền trên sông Hoài lung linh trong đêm bởi chuỗi đèn lồng đủ màu sắc đẹp mắt Điểm hấp dẫn nơi đây là các con thuyền đều không sử dụng động cơ máy. Điều này khiến du khách được cảm nhận rõ rệt nhất về sự cổ kính và nét giản dị, gần gũi nơi đây Di tích Chùa Cầu là điểm đến không thể bỏ qua khi đặt chân tới Hội An Nhiều người tìm đến 2 bên bờ sông Hoài để check in Du khách thích thú tạo dáng chụp ảnh ở biển Cửa Đại Những điểm đến trong nước đông khách du lịch trở lại, đây là những tín hiệu khả quan hứa hẹn ngành du lịch sẽ nhanh chóng lấy lại "phong độ" sau dịch Covid-19

