Phim tài liệu của Sơn Tùng lập kỷ lục về doanh thu sau 3 ngày ra rạp

Theo đó chỉ sau 3 ngày đầu công chiếu, “Sky Tour Movie” – bộ phim tài liệu về tou diễn được Sơn Tùng thực hiện ở 3 thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM vào năm 2019 – đã đem về doanh thu 5,8 tỷ đồng. Đây cũng là con số doanh thu lớn nhất trong số các phim ra rạp suốt 6 tuần vừa qua.

Với doanh thu này, “Sky Tour Movie” cũng được ghi nhận là phim tài liệu âm nhạc có doanh thu cao nhất tại thị trường Việt Nam, cao hơn cả các phim nước ngoài cùng thể loại từng ra rạp Việt trước đây như: “Big bang the movie” (2016), “Burn the stage” (2018), Bring the soul” (2019).

Trong suốt 6 tuần qua, các cụm rạp đã thử nhiều cách để đưa khán giả về với nhịp sinh hoạt và giải trí thường ngày. Nhưng không một tác phẩm nào sở hữu đủ sức hút để kéo hàng nghìn khán giả đến rạp phim. Sự xuất hiện đột ngột nhưng cũng hết sức kịp thời của Sky Tour Movie dường như đã trở thành đòn bẩy cần thiết để "hồi sinh" ngành kinh doanh rạp chiếu.

Trước đó, chỉ sau 2 ngày mở bán vé, phim đã lập kỷ lục khi bán ra được hơn 10.000 vé đặt mua trước. Về phần mình, Sơn Tùng không tổ chức sự kiện ra mắt phim đình đám mà lặng lẽ "đột kích” một số rạp chiếu để gặp gỡ và giao lưu cùng khán giả. Sự xuất hiện của giọng ca gốc Thái Bình khiến khán giả vô cùng bất ngờ và phấn khích. Tại đây, Sơn Tùng tâm sự, “Sky tour movie” chứa đựng tất cả những khung hình chân thực nhất của một tập thể mang tên M-TP trong quá trình sản xuất chương trình “Sky tour 2019”.

“Sky Tour Movie” của Sơn Tùng cũng đồng thời là dự án phim tài liệu âm nhạc đầu tiên của nghệ sỹ Việt được công chiếu rộng rãi. Những thước phim ghi lại tour diễn đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Đây cũng là sự kiện âm nhạc đình đám nhất năm 2019, sau thành công của sản phẩm âm nhạc hợp tác cùng huyền thoại Snoop Dogg - Hãy trao cho anh.

Tại tour diễn này, Sơn Tùng đã trình diễn lại hàng loạt bản “hit” gắn liền với tên tuổi của mình như: Chạy ngay đi, Chúng ta không thuộc về nhau, Em của ngày hôm qua, Remember me, Lạc trôi, Hãy trao cho anh...với bản phối mới, không giống bất kỳ phiên bản nào trước đó. Tour diễn này còn được Sơn Tùng đầu tư chỉn chu với các góc máy phong phú và kỹ càng, ghi lại mọi khoảnh khắc đẹp nhất.

“Sky tour movie” đánh dấu sự trở lại của Sơn Tùng với đường đua nghệ thuật trong năm 2020. Tuy đây không phải một sản phẩm âm nhạc nhưng vẫn khiến những người hâm mộ anh sốt sắng đợi chờ. Phim ghi lại tour diễn của Sơn Tùng trong năm 2019 ở 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Chủ nhân của tour diễn được dựng thành phim này chia sẻ, anh muốn đem lên màn ảnh rộng những ký ức và hình ảnh đẹp mà mọi người đã trải qua cùng với mình trên sân khấu.

Với anh, đó là kỷ niệm minh chứng cho tình yêu, cho thời thanh xuân tươi đẹp của cả mình lẫn người hâm mộ. Đặc biệt, với những ai chưa xem tour diễn này thì bộ phim cũng là cơ hội để họ thưởng thức các tiết mục trình diễn của anh và thuyết phục họ đến với anh trong những tour diễn tiếp sau. Không chỉ mang đến những khoảnh khắc ấn tượng của Sơn Tùng và người hâm mộ, phim còn hé lộ nhiều cảnh quay phía sau ánh đèn sân khấu, một khía cạnh ngoài đời của Sơn Tùng mà khán giả chưa có dịp nhìn thấy.