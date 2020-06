Phim nước ngoài chú thích nhầm Hội An là địa danh của Trung Quốc đã bị rút khỏi Netflix Việt Nam ​

Theo đó, series phim kể trên do đài CBS của Mỹ sản xuất và phát hành, đã ra mắt mùa đầu tiên vào tháng 9-2014 và khép lại bằng mùa thứ 6 vào tháng 12-2019. Những thước phim xoay quanh công việc và cuộc sống hàng ngày của nhân vật hư cấu – một nữ Ngoại trưởng Mỹ tên Elizabeth McCord. Nhân vật này từng làm việc cho cơ quan tình báo CIA, sau đó tham gia vào chính trường và được bổ nhiệm giữ chức vụ Ngoại trưởng.

Bộ phim này được nền tảng xem phim trực tuyến lớn nhất thế giới – Netflix mua bản quyền phát sóng từ đơn vị sản xuất và mới đây mở phát sóng tại thị trường Việt Nam. Điều đáng nói ở chỗ, khán giả Việt Nam sau khi tiếp cận bộ phim này đã phát hiện ra trong tập 4 của mùa phim đầu tiên, cụ thể là ở phút thứ 17 trong phim đã mắc lỗi sai trầm trọng khi chú thích một cảnh quay tại phố cổ Hội An là “Fuling, China” (Phù Lăng, Trung Quốc). Hình ảnh này được đặt trong bối cảnh khắc họa một khu phố người Hoa, nơi diễn ra hoạt động “ngầm” của giới giang hồ. Sự việc sau đó được lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh Hội An xuất hiện trong phim "Madam Secretary" nhưng lại bị chú thích nhầm là Phù Lăng, Trung Quốc

Ngay khi nắm được thông tin, Phòng Văn hóa – Thông tin Hội An đã có văn bản kiến nghị lên Thành ủy, UBND Thành phố Hội An để đề nghị các cấp có thẩm quyền kiểm tra và xử lý sự việc. Đại diện Phòng Văn hóa – Thông tin Hội An cho biết, việc chú thích sai kể trên dù là sơ xuất cũng khó chấp nhận vì đã xâm phạm đến niềm tự hào, tự tôn về những giá trị nổi bật của lịch sử, văn hóa của vùng đất và con người Hội An – địa danh của Việt Nam đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới, đồng thời là địa chỉ du lịch được yêu thích trên toàn cầu. Cũng theo đại diện Phòng Văn hóa – Thông tin Hội An thì không riêng gì nhà sản xuất mà đơn vị mua bản quyền công chiếu phim cũng có trách nhiệm trước sai lầm đáng tiếc này.

Liên quan đến sự việc gây bức xúc dư luận, ông Vi Kiến Thành – Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ VHTT&DL cho biết, phim do một đơn vị ở Mỹ sản xuất, đơn vị mua bản quyền phát hành là dịch vụ xem phim trực tuyến ở nước ngoài, có hệ thống máy chủ đặt ở nước ngoài và khai thác thị trường người xem trên toàn thế giới. Do đó, Cục Điện ảnh không tham gia bất kỳ khâu nào từ cấp phép sản xuất, kiểm duyệt đến phát hành. Đây cũng chính là cái khó của cơ quan quản lý văn hóa Việt Nam trong việc nắm bắt thông tin, phát hiện các sai sót không đáng có và đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời. Tuy nhiên, ông Vi Kiến Thành khẳng định, cả đơn vị sản xuất lẫn đơn vị mua bản quyền phát hành bộ phim trên tại thị trường Việt Nam cần phải có động thái rõ ràng về việc này và có sự điều chỉnh kịp thời.

Nói thêm về việc này, Cục trưởng Cục Điện ảnh chia sẻ, trên thực tế rất khó để xác minh nhà làm phim đã ghi lại hình ảnh về Hội An lúc nào, bằng cách nào với mục đích đưa hình ảnh này vào trong phim. Bởi lẽ nếu như đoàn làm phim nước ngoài vào Việt Nam để ghi hình một cách chính thống thì cần được sự đồng ý cấp phép từ cơ quan chức năng, trong đó có Bộ VHTT&DL. Song theo xác minh từ Bộ VHTT&DL thì Bộ này không cấp phép cho đoàn phim nào làm bộ phim có tên như trên vào Hội An ghi hình cả.

Bên cạnh đó, ông Vi Kiến Thành cho rằng cũng không ngoại trừ khả năng nhóm làm phim “Madam Secretary” ghi lại những hình ảnh tại Hội An khi đến nơi này theo tư cách khách du lịch. Mà nếu như vậy thì càng khó cho cơ quan quản lý vì không thể nào quản lý được việc họ ghi hình để lưu giữ lại làm kỷ niệm hay đưa vào sử dụng trong phim.

Về phía đơn vị mua bản quyền chiếu “Madam Secretary” trên Netflix thị trường Việt Nam, được biết đến thời điểm này Netflix cho biết, họ chỉ là đơn vị mua bản quyền phát sóng, không phải đơn vị sản xuất. Cùng với đó, Netflix xác nhận phim được làm kịch bản hư cấu, sự trùng hợp với tình huống hoặc địa điểm có thật đều không phải chủ ý. Hiện bộ phim này cũng không còn xuất hiện trên nền tảng phát sóng tại Việt Nam.