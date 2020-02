Phim "Ký sinh trùng" thắng giải Oscar 2020!

Lễ trao giải Oscar lần thứ 92 đã khép lại với giải thưởng “Phim truyện xuất sắc” thuộc về bộ phim Hàn Quốc – “Parasite”. Đây cũng là tác phẩm điện ảnh nước ngoài đầu tiên không sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính được vinh danh tại sân chơi Oscar.



Giải thưởng Osscar năm nay được xem là cuộc đua tranh khó đoán bởi có rất nhiều phim được đánh giá là hoàn hảo và xứng đáng được vinh danh khiến giới phê bình phim lẫn giám khảo phải “cân não” lựa chọn. Tuy nhiên với kịch bản xuất sắc cùng cách thể hiện chân thực, “Parasite” đã chạm tới giải cao nhất ở hạng mục dành cho phim truyện. Không chỉ vậy, bộ phim của đạo diễn Bong Joon-ho trước đó đã được vinh danh ở 4 giải thưởng quan trọng khác là: đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản gốc xuất sắc nhất, thiết kế xuất sắc nhất và phim quốc tế xuất sắc nhất.

“Parasite” có tựa đề tiếng Việt là “Ký sinh trùng” là bộ phim do đạo diễn được mệnh danh “phù thủy” phim ảnh xứ sở Kim chi – Bong Joon-ho dàn dựng lấy bối cảnh đất nước Hàn Quốc hiện đại. Những thước phim xoay quanh một gia đình nghèo gồm 4 người: ông bố Ki-taek và bà mẹ Choong-sook không có việc làm nên hàng ngày ở nhà nhận gấp hộp bánh pizza để có tiền trang trải cuộc sống, cậu con trai lớn Ki-woo sau 4 lần thi trượt Đại học thì ở nhà phụ giúp bố mẹ, còn cô em gái Ki-jung vì không có tiền đóng học phí nên cũng nghỉ học ở nhà.

Gia đình nghèo này sống trong một căn hộ tồi tàn ở dưới tầng hầm một khu nhà cho thuê, điện thì bị cắt, chật vật chạy ăn từng bữa. Cho tới một ngày, Ki-woo được giới thiệu làm gia sư tiếng Anh cho con gái của một gia đình giàu có. Choáng ngợp trước cơ ngơi của gia chủ, cậu bèn lên kế hoạch đưa cả gia đình mình thâm nhập vào ngôi nhà giàu có nhưng dễ tin người này. Rốt cuộc, từng thành viên trong gia đình nghèo cũng “chui” vào được gia đình giàu có dưới nhiều vai trò khác nhau, bắt đầu cuộc sống “ký sinh trùng” ăn bám cho tới khi hàng loạt biến cố xảy ra làm tất cả đảo lộn trong phút chốc.

Từ câu chuyện được khai thác trong phim, “Parasite” phản ánh bức tranh về sự chênh lệch giai cấp trong xã hội Hàn Quốc hiện đại một cách hài hước nhưng cũng không kém phần châm biếm sâu cay. Ở đó, gia đình nghèo khi có cơ hội sống giữa sự giàu có thì vẫn chỉ biết nghĩ ngắn ngày chứ không hề toan tính xa xôi.

Chiến thắng của “Parasite” được nhận định là hoàn toàn xứng đáng bởi đây là tác phẩm điện ảnh hòa quyện nhuần nhuyễn giữa yếu tố giải trí và nghệ thuật, dễ xem, không hề kén khán giả nhưng lại chứa đựng bức thông điệp ý nghĩa, giàu tính nhân văn về thực trạng đời sống xã hội, ảo tưởng xa hoa và lòng tự trong trong mỗi con người. Trước đó, phim từng chiến thắng giải “Cành cọ vàng 2019”.

Kết quả giải thưởng Oscar lần thứ 92

Phim truyện xuất sắc

Parasite - thắng

Nam diễn viên chính xuất sắc

Joaquin Phoenix trong Joker

Nữ diễn viên chính xuất sắc

Renée Zellweger trong Judy

Nam diễn viên phụ xuất sắc

Brad Pitt trong Once Upon a Time in Hollywood

Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Laura Dern trong Marriage Story

Đạo diễn xuất sắc

Bong Joon-ho với Parasite

Kịch bản gốc xuất sắc

Parasite, Bong Joon-ho, Jin Won Han

Kịch bản chuyển thể xuất sắc

Jojo Rabbit, Taika Waititi

Quay phim xuất sắc

1917, Roger Deakins

Dựng phim xuất sắc

Ford v Ferrari, Michael McCusker, Andrew Buckland

Dựng âm xuất sắc

Ford v Ferrari, Don Sylvester

Hòa âm xuất sắc

1917, Mark Taylor, Stuart Wilson

Thiết kế sản xuất xuất sắc

Once Upon a Time in Hollywood, Barbara Ling, Nancy Haigh

Nhạc nền xuất sắc

Joker, Hildur Guðnadóttir

Ca khúc chủ đề xuất sắc

(I’m Gonna) Love Me Again trong Rocketman

Hóa trang và làm tóc xuất sắc

Bombshell, Kazu Hiro, Anne Morgan, Vivian Baker

Thiết kế phục trang xuất sắc

Little Women, Jacqueline Durran

Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc

1917, Guillaume Rocheron, Greg Butler, Dominic Tuohy

Phim quốc tế xuất sắc

Parasite, Bong Joon-ho (Hàn Quốc)

Phim hoạt hình xuất sắc

Toy Story 4

Phim hoạt hình ngắn xuất sắc

Hair Love

Phim tài liệu xuất sắc

American Factory, Julia Rieichert, Steven Bognar

Phim tài liệu ngắn xuất sắc

Learning to Skateboard in a Warzone

Phim ngắn xuất sắc

The Neighbors’ Window, Marshall Curry