Phim hài Tết "Giấc mộng quan trường" chưa ra mắt đã có 40 Đài Truyền hình mua phát sóng

Sau khi đạo diễn Đông Hồng - người được mệnh danh "vua hài Tết dân gian phía Bắc" - đột ngột qua đời vào tháng 9-2018, khán giả yêu thích dòng phim hài này không khỏi băn khoăn về việc ai sẽ nối tiếp ông thực hiện các sản phẩm hài Tết mang phong cách dân gian. Cho tới gần đây khi đạo diễn trẻ Linh Đồng chính thức chia sẻ về dự án mà anh cùng êkip âm thầm thực hiện, băn khoăn này dường như đã được giải đáp. Theo đó, bộ phim hài Tết dân gian của đạo diễn Linh Đồng có tên gọi "Giấc mộng quan trường" sẽ được ra mắt vào đúng dịp Tết Nguyên Đán 2020. Đây cũng là sản phẩm đầu tay của vị đạo diễn 8X này.

Điều thú vị ở chỗ, đạo diễn Linh Đồng được biết đến là học trò của cố đạo diễn Đông Hồng và anh đã theo ông làm phim hài Tết nhiều năm khi ông còn sống. Vì thế việc anh quyết định đi theo con đường hài Tết dân gian mà người thầy của mình từng dành cả đời đam mê và theo đuổi được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức sống bền bỉ của dòng phim này.

Đạo diễn Linh Đồng và NSƯT Thu Hạnh trên phim trường "Giấc mộng quan trường"

Nhắc đến vị cố đạo diễn tài ba, đạo diễn Linh Đồng chia sẻ, người thầy của mình có kiến thức vô tận về dân gian mà anh may mắn được theo chân ông làm phim nhiều năm và học hỏi được ít nhiều kinh nghiệm. Cũng theo đạo diễn Linh Đồng, anh sẽ phải cố gắng rất nhiều để có thể vượt qua cái bóng của ông, tạo ra nét riêng cho các sản phẩm của mình.

Nói về phim "Giấc mộng quan trường", đạo diễn Linh Đồng tiết lộ, phim lấy bối cảnh nông thôn Việt Nam thời phong kiến, mượn người xưa để nói chuyện nay. Tình huống phim xảy ra khi quan tri phủ khơi dậy cuộc đấu đá quyền lưc giữa hai bên lý trưởng và tri huyện với mục đích vơ vét của cải trước khi "về vườn". Cả hai nhân vật này đều vì ham mê quyền lực, chạy theo giấc mộng quyền lực mà bất chấp luật pháp, làm những điều đáng lên án. Đến cuối cùng, khi sự việc vở lỡ, họ buộc phải lựa chọn giữa quyền lực hư ảo và tình cảm gia đình, tiếp tục sai trái hay quay đầu là bờ. Kết phim theo như lời đạo diễn Linh Đồng thì sẽ mang lại bài học quý giá cho những nhân vật phản diện trong phim.

"Vì là sản phẩm đầu tay nên tôi cũng rất hồi hộp. Tôi đọc đi đọc lại, đắn đo xem làm thế nào cho hay, rồi phim nhiều diễn viên thế có nên cắt bớt hay không. Sau cùng tôi quyết định mình phải làm cái gì có màu sắc riêng, nên có tốn kém và đối diện với nhiều vấn đề khó khăn khác nhưng tôi vẫn cố gắng thực hiện cho sản phẩm như mình mong muốn." - đạo diễn Linh Đồng bộc bạch.

Vao vai vợ lý trưởng trong phim, nghệ sĩ Trà My kể, vì rất thích làm phim hài dân gian nên khi nhận được lời mời góp mặt trong bộ phim này, chị đồng ý ngay dù công việc cuối năm đang rất bận bịu. Nói thêm về vai diễn của mình, nghệ sĩ Trà My chia sẻ, trong phim có phân đoạn chị phải tát nhân vật ông Lý (do nghệ sĩ Trịnh Minh Dũng đóng). Khi quay cảnh này, trong lúc đang loay hoay không phải để tay ở góc nào để diễn chân thực nhất mà không phải tát bạn diễn thì nghệ sĩ Trịnh Minh Dũng mở lời đề nghị: "Chị cứ tát thật đi". Vậy là Trà My không ngần ngại diễn pha hành động này luôn bằng 3 cái tát mà chị hài hước gọi là "thẳng cánh cò bay".

Đặc biệt, nghệ sĩ Trà My hồ hởi tâm sự, trong phim chị có cơ hội làm việc cùng nghệ sĩ Trung Dân - một gương mặt quen thuộc với màn ảnh phía Nam và rất ngạc nhiên nam nghệ sĩ này hòa nhập với phong cách diễn ngoài Bắc rất nhanh. Cũng theo Trà My thì người bạn diễn miền Nam ngoài đời rất gần gũi và cởi mở.

"Giấc mộng quan trường" ghi nận sự tham gia của dàn diễn viên đình đám như: NSND Tiến Đạt, nghệ sĩ Trung Dân, NSƯT Hồng Giang (Giang còi), NSƯT Thu Hạnh, Trà My, NSƯT Hồ Phong, Thanh Hương, Trọng Lân, Trịnh Minh Dũng, MC Thuỳ Linh...Đạo diễn Linh Đồng tiết lộ, 180 phút phim sẽ đề cập đến nhiều vấn đề "nóng" trong một năm vừa qua, trong đó có cả vấn đề nước sinh hoạt, vụ cháy nhà máy Rạng Đông, các vụ việc sàm sỡ trong thang máy mà chưa có chế tài pháp luật phù hợp để xử lý...

Một số hình ảnh hậu trường phim "Giấc mộng quan trường":