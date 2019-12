Phim chuyển thể từ vở nhạc kịch thành công nhất lịch sử ra rạp vào đúng Giáng Sinh 2019

Chuyển thể từ một trong những vở Broadway thành công nhất lịch sử

Bộ phim được xây dựng dựa trên một trong những vở nhạc kịch nổi tiếng nhất lịch sử sân khấu Broadway, đó là vở kịch “Cats” do tác giả Andrew Lloyd Webber sáng tác từ năm 1977, công diễn lần đầu tại London, vương quốc Anh vào năm 1981, dựa trên tập thơ "Old Possum's Book of Practical Cats" của thi hào T. S. Eliot (từng nhận Nobel văn học năm 1948).

Tác phẩm này từng được trình diễn tại hàng chục quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và giành nhiều giải thưởng uy tín trong lĩnh vực sân khấu. Tại sân khấu Broadway, "Cats" lập kỷ lục thời gian công diễn dài tới 20 năm với gần 7.500 đêm diễn. Tính đến nay, doanh thu của vở nhạc kịch này rơi vào khoảng 3,3 tỷ USD trên toàn cầu. Nhiều chuyên gia nghiên cứu cho rằng thành công của tác phẩm mở ra xu thế “siêu nhạc kịch” tại Mỹ, khiến Broadway chuyển hướng làm những vở có ngân sách lớn, quy mô hoành tráng và tập trung vào đối tượng khán giả phổ thông, khách du lịch.

Đem vở kịch kinh điển này chuyển thể lên màn ảnh Hollywood là đạo diễn Tom Hooper – người từng nhận 8 đề cử Oscar và thắng ba hạng mục. "Cha đẻ" vở kịch – Andrew Lloyd Webbercũng tham gia bộ phim với vai trò giám sát sản xuất. Bộ phim "Cats - Những chú mèo" quy tụ dàn diễn viên tài năng như: Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Rebel Wilson, James Corden ... và đặc biệt là Taylor Swift – người mới được Billboard vinh danh là “Nữ nghệ sĩ của thập kỷ”.

"Bữa tiệc" âm nhạc đỉnh cao

Giống nhiều phim âm nhạc khác, điểm mạnh của phim "Cats - Những chú mèo" chính là phần nhạc phim được sản xuất bởi chính Andrew Lloyd Webber – "cha đẻ" vở nhạc kịch. Phối hợp cùng ông là kỹ sư âm thanh Greg Wells – từng hợp tác cùng nhiều ngôi sao Hollywood hàng đầu như: Adele, Pharrell Williams và từng đoạt giải Grammy.

Cả hai muốn đem những cảm giác chân thực nhất tới khán giả bằng việc thu âm trực tiếp phần hát ngay trên trường quay. Các diễn viên được đeo tai nghe giấu kín khi đóng phim để nghe nhạc và hát.

"Họ toàn quyền quyết định khi nào hát mà không cần theo kịch bản. Khi cảm thấy thời điểm phù hợp, diễn viễn chỉ cần cất giọng và các nhạc công sẽ bắt đầu đệm cho họ", đại diện êkip sản xuất cho biết.

Dựa trên vở nhạc kịch kinh điển, các bài hát trong phim như "Memory" luôn được đánh giá là bất hủ tại sân khấu kịch Broadway. Âm nhạc của phim là sự tổng hòa của dàn giao hưởng, những đoạn lên giọng cao vút theo phong cách Opera. Đặc biệt, Taylor Swift được đặt hàng một sáng tác riêng với nhan đề "Beautiful ghosts". Mới đây, ca khúc được đề cử giải "Quả Cầu vàng" cho hạng mục “Bài hát trong phim hay nhất”.

Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc

Cùng những giai điệu bay bổng, khán giả có cơ hội chứng kiến những màn vũ đạo hoành tráng, được lấy cảm hứng từ chính các vở trên sân khấu Broadway. Biên đạo múa nổi tiếng Andy Blankenbuehler chịu trách nhiệm dàn dựng các màn vũ đạo trong phim. Ông cho biết muốn đem nhiều loại hình mới như: Hip hop, dance, ballet.

Trước ngày bấm máy, dàn diễn viên phải tham gia một khóa đào tạo cách đi và hành xử giống mèo. Nữ diễn viên Francesca Hayward (đóng vai Victoria) hiện là thành viên của Đoàn Ballet Hoàng gia Anh quốc và được kỳ vọng là vũ công nổi bật nhất của phim.

"Cats - Những chú mèo" xoay quanh bộ tộc mèo tên Jellicle - những chú mèo sống trong bóng tối của nơi đô thị. Tại bữa tiệc của bộ tộc, một thành viên sẽ được lựa chọn để lên “thiên đường”: hưởng thêm một kiếp sống nữa bên cạnh 9 kiếp đã có.

Phim được khởi chiếu bắt đầu từ hôm nay 24-12, đúng vào dịp Giáng Sinh 2019.