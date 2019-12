Pha Lê khoe ảnh quyến rũ mừng Noel sớm

ANTD.VN - Dù ở độ tuổi 33 nhưng nữ ca sĩ gốc Hải Phòng vẫn khiến người khác say đắm bởi thân hình quyến rũ, đôi môi gợi cảm cùng đôi mắt siêu cuốn hút.

Hòa chung không khí của mùa Giáng sinh 2019, nữ ca sĩ Pha Lê vừa tung ra bộ ảnh thời trang đầy ấn tượng để dành tặng cho fans hâm mộ của mình. Qua loạt hình có thể thấy, dù ở độ tuổi 33 nhưng cô vẫn khiến người khác say đắm bởi thân hình quyến rũ, đôi môi gợi cảm cùng đôi mắt siêu cuốn hút.

Tiết lộ về chủ đề của bộ ảnh Giáng sinh 2019, giọng ca gốc Hải Phòng cho biết: 'Tôi thích màu đỏ, đó là màu bản mệnh của bản thân mình. Ngoài ra, vào dịp Giáng sinh và năm mới thì lúc nào màu đỏ cũng lên ngôi, người Việt chúng ta luôn quan niệm đây là màu của sự may mắn. Vì thế, với loạt hình mới tôi hy vọng nó không chỉ lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp mà còn mang đến sự may mắn và bình an cho tôi trong năm mới'.

Ngoài ra, Pha Lê cũng cho biết, bộ hình được chụp theo concept sexy bởi đây là thương hiệu riêng đã làm nên tên tuổi của cô, chứ không nhằm mục đích gây sốc hay câu view. 'Tôi bây giờ không còn gây sốc hay tranh dành sexy với ai đâu, tôi chỉ là Pha Lê mà thôi!' - Pha Lê chia sẻ.

Bên cạnh việc chia sẻ về loạt hình mới, Pha Lê cũng bất ngờ tiết lộ thêm nhiều câu chuyện thú vị liên quan đến mùa Giáng sinh của bản thân. Đặc biệt, giọng ca xứ hoa phượng đỏ cho biết, nếu như vào những ngày Giáng sinh mọi người thường rất thích thú vì có cơ hội được ra đường đi chơi với bạn bè thì với cô nó lại hoàn toàn trái ngược.

'Tình cờ mẹ của Pha Lê sinh nhật vào ngày 25/12 đúng Noel nên thật lòng mà nói từ bé hầu như tôi không có cơ hội được đi chơi với bạn bè. Gia đình tôi khá là nghiêm khắc trong việc cho con gái đi chơi buổi tối nên hầu như tôi không mong đợi đến các dịp lễ lắm vì đằng nào cũng bị bắt ở nhà hoặc đi tới 9h là về, chẳng kịp chơi với ai! Còn bây giờ lớn thì dịp này lại cũng không muốn ra đường vì quá đông đúc chật chội... Nói chung với tôi bây giờ Giáng sinh được ở bên cạnh người mình yêu cùng ăn tối nói chuyện là hạnh phúc bình an nhất rồi'.

Hiện tại, Pha Lê đã gần như 'rút lui' về hậu trường và hiếm khi còn xuất hiện trong showbiz. Cô chỉ thi thoảng nhận lời tham gia một số chương trình mà bản thân có mối quan hệ thân thiết. Trong năm 2020, nữ ca sĩ tiết lộ cô sẽ tích cực F5 và làm mới bản thân hơn với một số dự án riêng.