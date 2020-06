NSND Minh Hoà: Hôn nhân tan vỡ chỉ là tin đồn

Chưa hề nghĩ mình đã nghỉ hưu

- Phóng viên: Chào NSND Minh Hòa, cuộc sống của chị có thay đổi hay xáo trộn gì nhiều không kể từ khi về hưu?

- NSND Minh Hòa: Thật ra tôi nghỉ làm công tác quản lý thôi chứ diễn viên làm gì có tuổi hưu (cười). Với nhiều người, nghỉ hưu là một điều gì đó rất hụt hẫng vì phải rời xa công việc thân quen mình gắn bó bao nhiêu năm, nhưng với tôi nghỉ hưu lại có điều thú vị để mình được làm nhiều việc khác. Tôi vẫn bận rộn với việc giảng dạy, chấm thi các cuộc thi nhan sắc và có vai diễn phù hợp thì nhận lời đóng phim. Trên trang cá nhân, tôi vẫn đăng tải hình ảnh một số nơi đến công tác. Vì lẽ đó, cho đến tận giờ phút này tôi vẫn chưa hề nghĩ mình đã nghỉ hưu. Thậm chí, tôi có nhiều thời gian hơn để làm những việc mình thích.

- Thời điểm còn nắm giữ cương vị quản lý ở Nhà hát Kịch Hà Nội, chị không có nhiều thời gian để làm những việc mình thích, có bao giờ chị nuối tiếc về điều đó không?

- Tôi chỉ muốn làm một nghệ sĩ đơn thuần để dành trọn cho công việc chuyên môn và có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Thế nên trước đây, khi Nhà hát Kịch Hà Nội đưa tôi vào danh sách quy hoạch cán bộ nguồn, tôi từng xin rút. Nhưng lãnh đạo đã làm công tác tư tưởng rất nhiều lần và cuối cùng tôi cũng đồng ý. Trong những năm tháng giữ cương vị quản lý, tôi bám sát mọi hoạt động của nhà hát nên cũng đánh mất nhiều cơ hội ở ngoài. Nhưng tôi không tiếc vì mình đã có những tháng ngày ý nghĩa ở “ngôi nhà” thứ hai này. Tôi cảm thấy mãn nguyện vì mình đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Tôi nghĩ cuộc đời vẫn còn dài. Những gì mình chưa làm được trước đây thì bây giờ mình tiếp tục làm. Tôi không cho phép mình nghỉ ngơi, chỉ khi nào sức khỏe của mình không cho phép thì tôi mới dừng lại.

- Ngoài diễn chính kịch, chị và nghệ sĩ Minh Vượng từng biết đến là nhóm hài nổi tiếng vào những năm 90. Khi nghỉ hưu có nhiều thời gian hơn, liệu chị có nhận đi show như trước đây?

- Nhắc lại thời vàng son đó tôi lại càng thấy nhớ (cười). Đúng là có thời nhóm hài của 2 chị em nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả trong và ngoài nước. Chúng tôi đã có những tiểu phẩm hài gây được chú ý như: “Hoa hậu xóm liều”, “Cơm bụi giá cao”… Nhờ có những năm tháng diễn hài đó cho tôi thêm nhiều kinh nghiệm để hóa thân nhiều dạng vai. Thời điểm còn “Gặp nhau cuối tuần”, tôi cũng từng được mời tham gia, nhưng tôi từ chối. Tôi nghĩ, mình đang tạo dấu ấn ở chính kịch với những vai chính luận nên muốn khán giả nhớ đến mình ở dạng vai ấy nhiều hơn. Tôi không muốn làm quá nhiều thứ để rồi khán giả không nhớ đến mình trong bất cứ vai nào.

- Gần đây khán giả cũng gặp lại chị trong bộ phim truyền hình “Tình yêu và tham vọng”. Là một diễn viên gạo cội của màn ảnh phía Bắc, chị cảm thấy thế nào khi làm việc với dàn diễn viên trẻ phía Nam ở bộ phim này?

- Trong phim “Tình yêu và tham vọng” có 2 diễn viên miền Nam là Nhan Phúc Vinh và Diễm My. Hai bạn này tôi rất thích vì xem các chương trình truyền hình thực tế và biết họ từ lâu. Bởi vậy, khi đóng mẹ của Vinh, tôi không lạ lẫm gì cả. Còn cộng tác với diễn viên miền Nam thì đây không phải là lần đầu vì thời làm phim “Ông cố vấn” tôi đã cộng tác với rất nhiều diễn viên miền Nam rồi. Diễm My và Nhan Phúc Vinh là 2 bạn rất dễ thương, lễ phép và gần gũi. Mỗi lần đến phim trường, mọi người đều rất vui vẻ và quý mến nhau. Diễm My từng nhắn vào trang cá nhân của tôi: “Cô ơi, ngoài đời cô rất xinh đẹp. Con học được rất nhiều ở cô qua vai diễn này”. Qua đây để thấy, các bạn ấy không chỉ tài năng mà còn sống rất khiêm nhường.

NSND Minh Hòa và diễn viên Nhan Phúc Vinh trong phim “ Tình yêu và tham vọng”

Tận hưởng cuộc sống an nhiên

- Nhìn hình thức và giọng nói của Minh Hoà, nhiều người sẽ cho rằng chị là người nhẹ nhàng, còn thực tế ở ngoài đời thì sao, chị tự thấy mình thuộc tuýp người nào?

- Nếu không phải người thân thiết sẽ luôn cho rằng tôi là một người dịu dàng, nhẹ nhàng. Nhưng kỳ thực bên trong của tôi lại là một người rất đam mê, nghị lực, ưa sự năng động. Tôi luôn đặt cho mình những đích đến trong cuộc đời và rất ít khi quay đầu nhìn lại. Nếu quay đầu nhìn lại thì có thể mình sẽ thỏa mãn với chính mình. Chỉ có những lúc rảnh rỗi, mình ngồi chiêm nghiệm lại bản thân xem đã làm được những gì, chưa làm được những gì. Và những điều chưa làm được ấy thì tùy vào sức khỏe sẽ cố làm cho bằng được trong tương lai.

- Dù rất kín tiếng về cuộc sống riêng tư nhưng chị vẫn không tránh khỏi tin đồn ly hôn?

- Tôi chưa bao giờ tan vỡ hôn nhân, đó chỉ là tin đồn. Cuộc sống của tôi vẫn bình lặng. Chỉ có điều, 2 vợ chồng làm 2 công việc khác nhau nên đòi hỏi nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười thì rất khó. Còn chuyện giận nhau, có lúc không hiểu nhau nhà nào cũng có, tránh sao được.

- Thỉnh thoảng người ta vẫn thấy chị tâm sự cô đơn và trống trải, vì sao thế?

- Thời điểm con trai đi Úc du học, những lúc nhớ con tôi hay buồn, hay trống trải. Tôi sinh ít con vì thời xưa cuộc sống rất khó khăn. Nghĩ lại trước kia, tôi sợ sinh nhiều con rồi không biết mình có nuôi dạy tốt được không, có cho các con một cuộc sống đầy đủ không. Năm 1991 tôi sinh con đầu lòng. Thời đó cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nên chủ động sinh ít con chứ không phải không sinh được. Sau này cuộc sống sung túc hơn thì lại vướng vào guồng quay của công việc, và đến khi muốn sinh thêm thì mình lớn tuổi mất rồi. Giờ những lúc nhớ con vẫn thấy cô đơn.

- Ngoài lịch quay, đi dạy… một ngày của chị diễn ra thế nào?

- Ở thời điểm hiện tại, tôi đã không đặt cho mình những nấc thang phải bước tới nữa. Tôi chủ yếu tìm niềm vui trong công việc. Công việc, vai diễn nào cảm thấy thích, phù hợp với sức khỏe thì sẽ làm. Tôi không đặt nặng chuyện kinh tế. Những lúc rảnh rỗi, tôi đi tập thể thao, cà phê với bạn bè và tận hưởng cuộc sống an nhiên.

- Chị thường xuyên làm Ban Giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp, chị nhận xét và nhắn nhủ gì với các bạn trẻ khi đến đấu trường sắc đẹp?

- Hiện nay, các cuộc thi sắc đẹp tổ chức khá nhiều và số lượng thí sinh tham gia cũng rất đông. Tiêu chí mỗi cuộc thi đều khác nhau. Tôi đã tham gia chấm thi các cuộc thi sắc đẹp cách đây hàng chục năm và thấy ngày nay các em đã biết cách làm đẹp, tự tin trước ống kính hơn. Tuy nhiên, vì nhiều em lạm dụng trang điểm nên đã khiến mình già đi và làm khó cho ban giám khảo “đãi ngọc tìm vàng”. Tôi chỉ khuyên các em nếu đến với cuộc thi sắc đẹp thì hãy diện bộ cánh thật đẹp, nhưng nên trang điểm nhẹ nhàng, mộc mạc. Quan trọng nhất, đó chính là nền tảng kiến thức để khi đăng quang, các em vừa đẹp về hình thức, lẫn tâm hồn và trí tuệ. Đấy chính là điều các em nên hướng đến để đại diện cho sắc đẹp phụ nữ Việt Nam.

- Cảm ơn NSND Minh Hoà về những chia sẻ!