Chưa đầy 2 tuần nữa, vòng tuyển sinh khu vực phía Nam cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2020" sẽ chính thức khép lại và nhiều gương mặt nổi bật đã bắt đầu lộ diện. Đa số các cô gái ứng tuyển đều là những gương mặt vừa xinh đẹp, tài năng và sở hữu nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, khán giả cũng vô cùng bất ngờ khi gặp lại những cái tên quen thuộc từng tham gia vào các sân chơi sắc đẹp trước đây.

Gương mặt thân quen đầu tiên là "Người đẹp Áo dài" Nguyễn Thị Bích Thuỳ. Cô từng được nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành chủ nhân của chiếc vương miện "Miss World Vietnam 2019", tuy nhiên lại gây tiếc nuối khi chỉ dừng chân ở Top 10 chung kết.

Tại cuộc thi "Miss World Vietnam 2019", Bích Thùy ghi điểm với lòng trắc ẩn khi thực hiện dự án nhân ái, Bích Thuỳ xuất sắc lọt vào Top 5 phần thi Người đẹp nhân ái.



Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 2000 còn thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang lớn nhỏ dưới vai trò người mẫu. Với kinh nghiệm và kỹ năng của mình, Bích Thuỳ chắc hẳn sẽ khiến nhiều thí sinh khác phải dè chừng.

Trong số những gương mặt quen thuộc đăng ký thi "Hoa hậu Việt Nam 2020" còn có Nông Thuý Hằng - cô gái người Tày từng ghi dấu ấn tại nhiều cuộc thi nhan sắc nhờ vẻ đẹp cuốn hút của mình.

Người đẹp sinh năm 1999 từng đạt thành tích Top 39 và Top 8 phần thi "Head to Head Challenge" tại cuộc thi "Miss World Vietnam 2019".

Sau gần 1 năm nghỉ ngơi, cô hoàn toàn “lột xác” với hình ảnh mới đầy quyến rũ để chinh phục vương miện "Hoa hậu Việt Nam 2020". Hiện Thuý Hằng là đang là sinh viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Trước đó cô từng có thành tích học tập rất tốt, đạt học sinh giỏi xuyên suốt 12 năm phổ thông, đạt giải Ba trong kỳ thi học sinh giỏi Văn Quốc gia và được tuyển thẳng vào Đại học. Bên cạnh đó người đẹp còn từng dự thi sinh viên thanh lịch ở trường và thử sức ở lĩnh vực MC.

Kim Trà My - một trong những gương mặt đến từ Hà Nội cũng từng là cựu thí sinh của "Miss World Vietnam 2019". Tại cuộc thi này, cô đã để lại dấu ấn mạnh mẽ khi được bình chọn vào Top 3 Người đẹp được yêu thích nhất. Thất bại khi chỉ dừng lại ở Top 39 chung cuộc, người đẹp một lần nữa quyết đem tài sắc đi thi khi đăng ký tham gia "Hoa hậu Việt Nam 2020.



Dù mới sinh năm 2000 nhưng Trà My cũng được dự đoán sẽ là một ứng cử viên "nặng ký" bởi kinh nghiệm của mình tại cuộc thi nhan sắc trước đây. Hiện tại cô đang theo học tại Đại học Công Đoàn. Qua chia sẻ, Trà My cho biết cô đã quyết tâm chinh phục cuộc thi lần này.

Một trong những gương mặt đang “làm mưa làm gió” trong cộng đồng nhan sắc những ngày qua không ai khác chính là Phạm Thị Minh Phương - Top 60 "Miss Universe Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019". Người đẹp sinh năm 2000 đến từ Nghệ An và hiện đang theo học chuyên ngành thiết kế đồ họa của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc.

Minh Phương gây ấn tượng khi sở hữu ngoại hình nổi trội: chiều cao 1m73 và số đo 3 vòng lần lượt là 82-62-92. Không những thế cô còn có nhiều kinh nghiệm làm người mẫu ảnh và biểu diễn tại các show thời trang lớn nhỏ. Đó cũng là lý do mà Minh Phương được nhiều người hy vọng sẽ làm nên chuyện tại "Hoa hậu Việt Nam" năm nay.

