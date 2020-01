Những bài hát quốc tế được người Việt nghe nhiều dịp Tết

Happy new year - ABBA

Happy new year có lẽ là bài hát nổi tiếng nhất, được nghe nhiều nhất trong đêm giao thừa của các gia đình Việt. Nằm trong album Super Trouper ra đời từ năm 1980, Happy New Year mang phong cách Pop đặc trưng của ban nhạc đến từ Thụy Điển - ABBA.

Bài hát có giai điệu sâu lắng, tinh tế, và dường như không bao giờ lỗi thời. Có thể không nổi tiếng ở phương tây, nhưng với nhiều người Việt, cứ nghe Happy new year là thấy xuân đến Tết về, mặc dù nhiều người cũng không hiểu hết ý nghĩa của bài hát này.

Happy new year của ABBA xứng đáng là bài hát không thể thiếu trong “Tuyển tập những bài hát quốc tế hay nhất mọi thời đại” được vang lên những ngày đầu xuân.

Happy new year – China Dolls

Đầu những năm 2000, nhiều người Việt Nam thế hệ 8X chắc còn nhớ cơn sốt nghe nhạc của China Dolls vào các dịp lễ Tết. Mặc dù các bài hát của nhóm đều có lời tiếng Hoa, nhưng China Dolls lại là nhóm nhạc với 2 thành viên đến từ Thái Lan, gồm 2 cô gái xinh xắn Pailin "Hwa Hwa" Rattanasangsatian và Supachaya "Bell" Lattisophonkul.

Nhóm được thành lập vào năm 1999 và đã gặt hái được một số thành công nhất định với những bài hát nổi tiếng như Happy new year, Oh oh oh…

Daddy Cool – Boney M

Vào cuối thập niên 1980, khi đất nước bắt đầu bước sang thời kỳ đổi mới, người Việt Nam bắt đầu tiếp xúc với âm nhạc phương tây. Trong giai đoạn này, nhạc Disco châu Âu được coi là dòng nhạc "thời thượng" nhất và Boney M chính là một trong những cái tên tiêu biểu.

Các thành viên nhóm nhạc Boney M



Boney M là nhóm nhạc được thành lập vào năm 1976. Bốn thành viên gốc của ban nhạc là Liz Mitchell, Marcia Barrett, Maizie Williams và Bobby Farrell. Boney M thành công vào cuối thập niên 1970, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng với số lượng đĩa bán được rất lớn.

Ở Việt Nam, có lẽ nổi tiếng và được biết đến nhiều nhất trong số những ca khúc của Boney M là Daddy Cool – bản nhạc có giai điệu dễ nghe, dễ nhớ khiến ai nghe cũng phải nhún nhảy và hát theo.

You’re My Heart, You’re My Soul – Modern Talking

Việt Nam thời kỳ cuối thập niên 1980, cùng với Boney M, cái tên Modern Talking nổi lên với phong cách nhạc sôi động không kém cạnh cùng phong cách lãng tử. Ngoài You’re My Heart, You’re My Soul, Modern Talking còn sở hữu hàng loạt hit nổi bật và được người Việt yêu thích như You Can Win If You Want, Cheri, Cheri Lady, Brother Louie, Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love) và Geronimo's Cadillac.

Hai chàng trai với phong cách lãng tử của Modern Talking

Các ca khúc kể trên đều là những ca khúc gắn liền với thế hệ 6x, 7x và đầu 8x của Việt Nam. Mỗi mùa xuân về hay cả những ngày vui như đám cưới, đám hỏi, nhạc Modern Talking đều được bật vang.

Touch by Touch – Joy

Cùng dòng Disco thập niên 1980, 1990 với Boney M và Modern Talking còn nhóm nhạc Joy đến từ nước Áo. Joy có thể là một cái tên không quá quen thuộc với khán giả đại chúng Việt Nam, và cũng có thể nhiều người không biết đến tên bài hát Touch by Touch. Nhưng mỗi khi giai điệu của Touch by Touch vang lên, chắc chắn sẽ có nhiều người nhận ra và cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Tại Việt Nam những năm bước ra từ bao cấp, bài hát này len lỏi khắp nơi từ thành thị đến nông thôn. Hầu như ai yêu nhạc cũng thuộc làu giai điệu của nó. Theo lời những “dân chơi” nhạc thời ấy, nguồn băng cassette của nhóm Joy bao giờ cũng cháy hàng và thậm chí còn phải nhập thêm cả băng lậu của Thái Lan.

You’re a Woman – Bad Boys Blue

Từng có một thời gian, từ quảng cáo trên truyền hình, đài phát thanh cho đến những tiệc cưới, tiệc liên hoan… đều phải bật bài You’re a Woman của nhóm Bad Boys Blue thì mới “vui” đúng chất.

Bad Boys Blue là ban nhạc nổi tiếng của Đức

Bad Boys Blue là ban nhạc Đức hát nhạc Pop và Disco, họ nổi tiếng từ thập niên 80 của thế kỉ 20 với một loạt các bài hát thành công, gây tiếng vang lớn trên thế giới như You're A Woman, I Wanna Hear Your Heartbeat (Sunday Girl), Pretty young girl, Come Back And Stay, Blue Moon, Lady in Black...

Trong số đó, You're A Woman chính là ca khúc nổi tiếng nhất của Bad Boys Blue. You’re a Woman mang giai điệu tiêu biểu của âm nhạc châu Âu thập niên 80s.