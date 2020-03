Nhóm nhảy Lyricist ra mắt dự án "Vui vận động, tăng cường thể chất" trong mùa dịch Covid-19

Trên nền nhạc thể dục rộn rã, các clip không chỉ là những động tác nhảy đơn giản, mà còn mô phỏng các hoạt động nâng cao ý thức bảo vệ bản thân cho mọi người, mọi độ tuổi, một cách dễ thương, dí dỏm, như: đeo khẩu trang, rửa tay, khử trùng, sử dụng vật dụng, giao tiếp xung quanh...

Dự án chủ trương biên đạo những động tác nhảy đơn giản, dễ nhớ, dễ tập, nhưng có tương tác, kết nối, nhằm khơi gợi năng lượng của mọi người xung quanh. Giai điệu vui tươi quen thuộc kết hợp những động tác nhảy lặp đi lặp lại, khơi gợi ý thích vận động của mọi người chính là một trong những điểm nhấn của dự án.

Chia sẻ về ý tưởng, ông Alexander Tú, người sáng lập nhóm nhảy Lyricst cho biết, không khó để sáng tạo ra một điệu nhảy hướng dẫn cách rửa tay, đặc biệt là khi vấn đề liên quan đến y tế cộng đồng hiện nay. Tuy nhiên, nhóm nhảy muốn đem vào từng động tác nhảy những khuyến nghị khác của WHO, Bộ Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ CDC (Centers for Disease Control and Prevention) như: việc giữ khoảng cách ở nơi đông người, sử dụng khẩu trang đúng cách, tầm quan trọng của việc tăng cường hệ miễn dịch cá nhân bằng dinh dưỡng cũng như duy trì vận động qua các hoạt động nhảy múa…

Nhóm nhảy Lyricst từng giành thứ hạng cao tại các cuộc thi quốc tế



“Chúng tôi hy vọng, dự án sẽ chia sẻ thông điệp “Vui vận động, tăng cường thể chất” đến mọi lứa tuổi, đặc biệt là giới trẻ. Bởi giới trẻ là nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối, khơi dậy hứng khởi yêu thích vận động trong cộng đồng theo cách vui nhộn, đồng thời tạo cảm hứng cho trẻ em tập theo, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe theo nhạc hàng ngày, tăng cường thể chất, ngăn chặn sự lây truyền của virus”, người sáng lập nhóm Lyricist mong muốn.

Nhóm nhảy Lyricist là nhóm nhảy hội tụ những tài năng trẻ được sáng lập vào năm 2015. Thành công đầu tiên của nhóm là vượt qua hàng ngàn thí sinh từ khắp nơi trên thế giới để trở thành một trong những đại diện của Việt Nam tham dự chương trình Dance Prom tại nhà hát Royal Albert Hall (London, Anh) vào tháng 10/2016. Đồng thời, nhóm đã trở thành Quán quân của cuộc thi BeU+ with Honda 2016 ở hạng mục vũ đạo. Tháng 08/2019, vượt qua 73 đội thi đấu trong khu vực Đông Nam Á, Lyricist xuất sắc trở thành Quán quân cuộc thi Super 24 tại Singapore.