Nhóm nhạc The Wings ra mắt MV ca nhạc mới

ANTD.VN - "Tuổi trẻ là những đam mê và những khó khăn để chúng ta vượt qua. Dám nghĩ dám làm và đối diện để khẳng định bản thân mình”, đó chính là thông điệp của nhóm The Wings trong MV ca nhạc vừa được nhóm ra mắt có tựa đề "Giấc mơ nào cho nhau".

"Giấc mơ nào cho nhau" tiếp tục là sản phẩm âm nhạc đánh dấu hành trình trưởng thành cũng như sức hút riêng tại thị trường âm nhạc Việt của các thành viên nhóm The Wings. Với giai điệu và thông điệp lan tỏa, MV là một màu sắc độc đáo, hứa hẹn là câu chuyện cảm hứng được lan tỏa trong khán giả.



Chia sẻ về MV này, đại diện nhóm The Wings cho biết, ca khúc chủ đề của MV "Giấc mơ nào cho nhau" chính là một sáng tác của Vũ Thịnh - thành viên trong nhóm. Ca khúc cũng đánh dấu sự kết hợp đầu tiên của The Wings hợp tác với nhà sản xuất âm nhạc đình đám Mew Amazing, người đã tạo nên thành công và những nét đặc trưng cho các ca sĩ nổi tiếng như Thu Minh, Trúc Nhân...

The Wings nổi tiếng thông qua các chương trình thực tế tại Việt Nam, từng giành giải Á quân "XFactor - Nhân tố bí ẩn 2016", Quán quân "Phiên bản hoàn hảo 2017"... Bên cạnh đó, các thành viên The Wings đã ghi dấu ấn rất lớn trong lòng người âm mộ khi Duy Ngọc là Guán quân của cuộc thi "Giai điệu chung đôi 2018", Vũ Thịnh lọt vào Top 5 "The Voice 2019" trong đội huấn luyện viên Hồ Hoài Anh...

"Giấc mơ nào cho nhau" là một cuộc thử nghiệm trong âm nhạc của The Wings để tiếp cận với những điều mới mẻ của thế giới. Câu chuyện về đam mê, sự thử thách, khó khăn trong cuộc sống luôn là đề tài và là tâm tư của tất cả mọi người, qua sản phẩm này The Wings đã kể lại câu chuyện của mình để đứng vững trên con đường âm nhạc ngày hôm nay.

Được biết, sau sản phẩm này The Wings sẽ tiếp tục hợp tác với Mew Amazing trong những sản phẩm trong năm 2020. Với sự đầu tư nghiêm túc, chuyên nghiệp, The Wings trở thành một trong những nhóm nhạc được yêu thích hiện nay, xứng đáng với sự tin yêu và kỳ vọng từ khán giả.