Nhiều lễ hội tạm dừng tổ chức do lo ngại virus Corona

ANTD.VN - Khác với những mùa lễ hội trước, lo ngại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đang có những diễn biến phức tạp nên mùa hội 2020 lượng du khách tới chùa Hương giảm sâu so với mọi năm. Nhiều lễ hội lớn diễn ra trong tháng Giêng như Lễ Khai ấn đền Trần (phường Lộc Vượng - Nam Định), Lễ khai hội Xuân Yên Tử, Lễ hội chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh), Lễ hội đền Trần (Hưng Hà - Thái Bình) hay Lễ khai hội chùa Tam Chúc (Hà Nam) đều đã tạm dừng.

Chùa Hương vắng khách giữa mùa hội

Trao đổi cùng phóng viên Báo An ninh Thủ đô, ông Nguyễn Bá Hiển (Phó Trưởng Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương; Trưởng Ban Quản lý di tích danh thắng Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, trong 2 ngày cuối tuần (ngày 1 và 2-2-2020) lượng du khách đến vãn cảnh, lễ Phật ở chùa Hương giảm sâu so với mọi năm và giảm 2/3 so với 2 ngày cuối tuần trước đó.

Ông Nguyễn Bá Hiển cho biết thêm, để phòng chống dịch bệnh cho du khách trong các ngày vừa qua, Ban Quản lý di tích danh thắng Hương Sơn đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đến với người dân, khuyến cáo đeo khẩu trang khi tham gia lễ hội, hạn chế tập trung đông người. Cán bộ của Ban Quản lý di tích cũng triển khai nhiều hoạt động dọn vệ sinh môi trường trên toàn tuyến di tích. Tuyên truyền vệ sinh cá nhân theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế Hà Nội. Các thông báo về bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, cùng các khuyến cáo phòng bệnh cũng đã được dán tại nhiều vị trí quan trọng để người tham gia đi hội có thể dễ nhớ, dễ quan sát. Các cán bộ của Ban Quản lý tại các điểm soát vé cũng đã nghiêm túc thực hiện quy định, đeo khẩu trang phòng dịch, nhắc nhở người dân…

Trong sáng qua 2-2, Sở Y tế Hà Nội cũng đã có cuộc kiểm tra tại Lễ hội, đồng thời Ban Quản lý di tích danh thắng Hương Sơn phối hợp với các cơ quan trên địa bàn tiến hành phát khẩu trang miễn phí cho du khách. So với thời điểm khi chưa công bố dịch, lượng du khách đổ về chùa Hương sụt giảm ước tính khoảng 2/3. Dự kiến, trong các ngày tiếp theo, lượng du khách đến chùa sẽ còn thấp hơn do lo ngại tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Trước đó, Lễ khai hội chùa Hương đã được tổ chức vào ngày 6 tháng Giêng âm lịch. Tuy nhiên, không chờ khai hội, ngay từ trưa mùng 1 Tết đã có hàng vạn lượt du khách đổ về thắng cảnh Hương Sơn chiêm bái và lễ Phật.

Lễ hội chùa Hương là một trong những lễ hội lớn nhất và dài nhất trong năm, kéo dài từ tháng Giêng cho tới hết tháng Ba âm lịch. Mỗi năm, khu di tích này thu hút cả triệu lượt khách.

Tính đến thời điểm ngày 2-2, lượng du khách đến chùa Hương đã giảm 2/3 so với vài ngày trước đó

Yên Tử, đền Trần dừng khai hội chờ qua dịch

Để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, nhiều địa phương trên toàn quốc đã ra quyết định tạm dừng tổ chức lễ hội truyền thống.

Trong ngày 31-1-2020, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản số 027/CV-HĐTS gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố tăng cường việc tuyên truyền đến các chùa, Tăng ni, Phật tử và nhân dân nhận thức về mức độ nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm, bùng phát của dịch bệnh virus Corona. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng yêu cầu các chùa tạm dừng tổ chức lễ hội, các khóa tu tập trung đông người đến từ nhiều vùng, nhiều địa phương khác nhau. Chỉ tổ chức các khóa lễ cầu nguyện quốc thái dân an thường nhật tại chùa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã quyết định không tổ chức Lễ khai mạc Lễ hội đền Trần - Thái Bình. Lễ hội đền Trần năm 2020 dự kiến sẽ diễn ra vào tối 6-2 (tức 13 tháng Giêng âm lịch) tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, thuộc xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà. Cũng với lý do trên, chùa Tam Chúc (Kim Bảng - Hà Nam) cũng quyết định tạm dừng tổ chức Lễ khai hội dự kiến diễn ra vào sáng 6-2-2020 (tức 12 tháng Giêng năm Canh Tý).

Các hoạt động khai hội Xuân trên địa bàn TP Uông Bí, Quảng Ninh cũng được tạm dừng bao gồm các lễ hội Ba Vàng, Yên Tử, đình Đền Công. Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona, UBND TP Uông Bí chỉ đạo các di tích có tổ chức lễ hội dừng việc tổ chức các lễ hội, không tổ chức chương trình nghệ thuật, phần hội tại lễ hội. Chỉ thực hiện nghi thức tâm linh do nội bộ nhà chùa và ban quản lý di tích thực hiện. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân và du khách về phòng chống dịch bệnh.

UBND TP Uông Bí và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định dừng tổ chức Lễ khai hội Xuân Yên Tử

Dừng tổ chức Hội Lim 2020

Ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm virus Corona, UBND thị trấn Lim (Bắc Ninh) cũng vừa có thông báo về việc dừng các hoạt động tổ chức Lễ hội Lim xuân 2020. Hội Lim là một lễ hội truyền thống lớn của tỉnh Bắc Ninh. Chính hội được tổ chức vào ngày 13 tháng Giêng hàng năm, trên địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Hội Lim được coi là nét kết tinh độc đáo của vùng văn hóa Kinh Bắc.

Trước đó, Cục Văn hóa cơ sở đã có Công văn yêu cầu tỉnh Phú Thọ dừng tổ chức Lễ hội Chọi trâu xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Hội Phết Hiền Quan, Phú Thọ cũng đã ra thông báo dừng công tác tổ chức lễ hội. Các cụ cao niên trong làng chỉ thực hiện nghi lễ dâng hương tại đền.

UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang ban hành công văn hỏa tốc dừng tổ chức hội chợ xuân (ngày 31-1-2020) và lễ hội Lồng Tông (mùng 8 tháng Giêng năm Canh Tý 2020).

Trong sáng 1-2, Sở VH- TT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có công văn gửi đến các địa phương yêu cầu Trung tâm Văn hóa và Thông tin tỉnh tạm dừng tổ chức lễ hội Đền Huyền Trân diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-2-2020 (mùng 8 và 9 tháng Giêng). Văn bản này đồng thời yêu cầu tạm dừng tổ chức lễ hội đua trải trên sông Vực (mùng 9 tháng Giêng), chương trình đêm thơ Nguyên Tiêu (ngày 14 tháng Giêng) tại thị xã Hương Thủy. Đề nghị UBND huyện Phú Vang tạm dừng tổ chức hội vật làng Sình diễn ra ngày 3-2-2020 tại đình làng Lại Ân và lễ hội Cầu ngư diễn ra ngày 5-2-2020 tại làng Thai Dương Hạ, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang.

Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã họp và quyết định dừng tổ chức Ngày thơ Việt Nam diễn ra hàng năm vào ngày Rằm tháng Giêng để tránh dịch bệnh.