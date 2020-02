Nhiều chương trình quy mô hủy diễn, nghệ sĩ hủy "chạy sô" vì virus Corona

ANTD.VN - Nhiều chương trình buộc phải tạm hoãn, rời lại ngày tổ chức, nhiều nghệ sĩ cũng quyết định nghỉ “chạy sô”, gác lại ý định thực hiện các sản phẩm âm nhạc trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Đầu năm với nhiều dịp lễ quan trọng nối nhau từ Tết “tây”, Tết “ta” đến dịp lễ Valentine 14-2, ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3…vẫn được xem là thời điểm “vàng” để các đơn vị, nghệ sĩ tổ chức các chương trình nghệ thuật và show diễn phục vụ khán giả. Cũng bởi vậy mà năm nay, nhiều chương trình quy mô đã rậm rạp được sản xuất, nghệ sĩ đã ráo riết tập luyện, vé đã được bán ra cho khán giả, chỉ chờ đến giờ G là diễn ra song cuối cùng đơn vị tổ chức buộc phải ra thông báo dừng lại, tạm hoãn sang thời điểm khác thích hợp hơn.

Lý do của sự thay đổi này chỉ vì sự xuất hiện của dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, đã được tổ chức Y tế thế giới WHO cảnh báo ở mức độ khẩn cấp trên phạm vi toàn cầu. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh này, tâm lý chung của mọi người là hạn chế đến những chỗ đông người, tránh tối đa nguy cơ có thể bị lây nhiễm, làm bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng. Chính vì lẽ đó, tất cả các hoạt động vui chơi, giải trí, thưởng thức nghệ thuật ở thời điểm hiện tại đều gần như bị “đóng băng”.

Show diễn của Modern Talking và Sandra tại Hà Nội phải hoãn lại do dịch bệnh Corona

Cách đây vài hôm, IB Group - đơn vị tổ sự kiện âm nhạc quy mô quốc tế “Modern Talking & Sandra Live Concert” chính thức thông tin về việc sẽ lùi việc tổ chức chương trình này lại để nhằm đảm bảo an toàn cho khán giả trước dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới gây ra. Thay vì diễn ra vào ngày 7-3 như dự kiến, liveshow âm nhạc quốc tế được cho là lớn nhất mở màn cho mùa lễ hội âm nhạc Việt năm 2020 sẽ phải lùi lại ngày tổ chức cho tới khi nào dịch bệnh Corona được kiểm soát. Chia sẻ về quyết định bất khả kháng này, đại diện IB Group không khỏi tiếc nuối vì đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng cho một đêm diễn hoàn hảo, song buộc phải tạm ngừng lại, chấp nhận tổn thất rất lớn để thể đảm bảo sự an toàn cho khán giả và cộng đồng. Cùng với đó, đơn vị này thông báo rộng rãi về việc sẽ hoàn trả lại 100% tiền vé cho những khán giả đã mua từ nay đến hết ngày 15-2-2020.

Một show diễn khác do IB Group phối hợp với Nhà hát Lớn Hà Nội tổ chức cũng buộc phải hoãn lại sang tháng 10-2020

Cùng thời điểm này, một show diễn lớn khác tại Hà Nội cũng do IB Group đứng ra tổ chức (phối hợp cùng Nhà hát Lớn Hà Nội) buộc phải tạm hoãn. Đó là live-concert “Chuyện tình 1” với sự tham gia của danh ca Khánh Ly, ca sĩ “Bống” Hồng Nhung và Quang Dũng. Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra vào tối 7 và 8-3 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội song đơn vị tổ chức đã quyết định lùi lịch diễn sang ngày 19 và 20-10-2020, đúng vào dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam.

Khẳng định đây là điều mà Ban tổ chức không hề mong muốn, thậm chí gây tổn thất lớn với những người sản xuất chương trình song đại diện IB Group cho biết, đó là việc cần phải làm vì trách nhiệm chung với xã hội, khi các hoạt động vui chơi ở nơi công cộng nói chung ở thời điểm này cần phải hạn chế.

Không chỉ các chương trình ca nhạc bán vé mà các sân khấu nghệ thuật truyền thống cũng lao đao trước dịch bệnh do virus Corona gây ra. Nhà hát Cải lương Việt Nam đã phải hủy các suất diễn, tạm thời cho các nghệ sĩ nghỉ; Nhà hát Tuồng Việt Nam cũng phải hủy khá nhiều hợp đồng biểu diễn, đồng thời cho tạm dừng các buổi biểu diễn định kỳ hàng tuần phục vụ khách du lịch tại cả rạp Hồng Hà (chiều thứ 2 và chiều thứ 5) và ở phố cổ Hà Nội (tối thứ 6 và tối thứ 7) cho tới khi nào dịch bệnh được kiểm soát; Nhà hát Tuổi trẻ cũng đã chuẩn bị phương án hủy lịch diễn của các vở dự kiến ra mắt vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3-2020 và tạm dừng lại ý định mở thêm suất diễn vào chiều Chủ nhật hàng tuần. Ở phía Nam, nhiều đơn vị nghệ thuật và các sân khấu xã hội cũng ra thông báo tạm thời đóng cửa, ngưng các suất diễn trong thời gian diễn ra dịch bệnh.

NSND Hồng Vân quyết định tạm thời đóng cửa các sân khấu để tránh đại dịch Corona

NSND Hồng Vân giãi bày, cô quyết định đóng cửa sân khấu kịch Phú Nhuận và Chợ Lớn vì lo ngại tình hình lây lan của virus Corona. Trong buổi diễn trước đó, đứng từ trên sân khấu nhìn xuống thấy hầu như khán giả ai cũng đều đeo khẩu trang ngồi xem, cô không kìm được nước mắt vì thương khán giả và xúc động trước tình cảm của mọi người. Nữ nghệ sĩ cũng nhắn nhủ mọi người cùng chung tay vượt qua đại dịch này, không quá hoang mang và lo nghĩ nhiều vì như thế có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe trong lúc cần tăng cường sức khỏe và sức đề kháng của bản thân.

Về phía các nghệ sĩ, dịch bệnh liên quan đến virus Corona cũng khiến cho hoạt động nghệ thuật bị xáo trộn đáng kể. Trên trang mạng xã hội, ca sĩ Minh Quân chia sẻ về việc anh phải hủy 5 “sô” diễn do phòng tránh dịch virus Corona. Diễn viên hài Thúy Nga cũng cho biết, cô nhận khá nhiều “sô” diễn sau Tết nhưng đến nay đều bị hủy hết vì dịch bệnh Corona nên giờ đang tận hủy hết tất cả 9 “sô” diễn và dự định sẽ được “nghỉ xả hơi cả tháng luôn”. Nam ca sĩ nói vui, anh đã nhắc nhẹ các bạn nhân viên của mình là tiêu pha bớt lại vì ở thời điểm dịch bệnh này chỉ còn mỗi lương cứng thôi, không còn tiền phụ diễn nữa.

Thông qua trang Fanpage, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng thông báo về việc phải tạm dừng buổi hát giao lưu với các cán bộ, quản giáo và hơn 2.000 phạm nhân của một trại giam ở Quảng Ninh. Anh và êkip đã chuẩn bị rất nhiều thứ, bao gồm cả 2.000 hộp cá hộp để tặng trại nhưng trước tình hình dịch bệnh, sự khuyến cáo của Chính Phủ cũng như các ban ngành y tế quốc gia, anh cùng êkip đành phải xin phép lùi lại chương trình sang một dịp khác.

Một số liveshow riêng dự kiến diễn ra trong thời gian này cũng được chủ nhân thông báo tạm hoãn lại, trong đó có liveshow “Do you wanna đu” của Bích Phương theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào ngày 22-2 tới. Nữ ca sĩ “Đi đu đưa đi” giãi bày, cô rất buồn khi phải đưa ra quyết định này song đó là việc làm cần thiết trong thời điểm mọi người đều cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh đến nơi đông người.

Tuy nhiên, Bích Phương cũng động viên người hâm mộ rằng, cô vẫn đang luyện tập rất chăm chỉ để luôn trong trạng thái săn sàng “đu đưa” cùng mọi người ngay khi dịch bệnh Corona được kiểm soát.

Trở lại với các chương trình nghệ thuật lớn đã phải hoãn lại tại Hà Nội trong thời điểm dịch bênh Corona, trong đó phải kể đến hai show diễn “Modern Talking & Sandra Live Concert” và “Chuyện tình 1” đều do IB Group đứng ra tổ chức, ông Nguyễn Thùy Dương – Chủ tịch IB Group chia sẻ, mặc dù trong tháng 2 và 3-2020 vẫn có một số chương trình diễn ra nhưng quan điểm của người đứng đầu đơn vị này là cần phải đặt vấn đề trách nhiệm với cộng đồng lên trên hết nên chấp nhận những thiệt hại về tiền bạc từ quyết định hoãn “sô”.

“Tôi suy nghĩ về vấn đề cộng đồng nhiều hơn, về khán giả của mình, nghệ sĩ, những nhân sự, đối tác làm việc với mình. Tất cả đều cần phải giữ gìn sức khỏe. Nếu như IB Group cố làm chương trình thì vẫn được, sẽ không thua thiệt về tài chính nhưng chúng tôi không muốn làm vậy. Tiền bạc chỉ là một phần thôi, nếu mất đi thì mai có thể làm ra. Quan trọng là hình ảnh, thương hiệu và đặc biệt là trách nhiệm của mình với cộng đồng xã hội. Đó là lý do chúng tôi đưa ra quyết định hoãn cả 2 sô diễn trên.” – người đứng đầu IB Group thẳng thắn cho biết.

Ông Nguyễn Thùy Dương - Chủ tịch IB Group (bên phải) và trưởng nhóm Modern Talking

Cũng theo ông Nguyễn Thùy Dương, khi quyết định hoãn “sô” diễn “Modern Talking & Sandra Live Concert 2020”, “fan ruột” của các nghệ sĩ đều cảm thấy rất hụt hẫng, nhiều người không lấy lại tiền mà bảo cứ để lại đấy, sau này khi nào chương trình được tổ chức lại thì sẽ đi xem. Về phía các nghệ sĩ thì ai cũng đều lấy làm tiếc và buồn nhưng đều thông cảm với quyết định bất khả kháng này, nhất là Sandra. Đây là lần thứ hai Sandra lỡ hẹn với khán giả Việt Nam.

Trước đó vào năm 2017, đêm nhạc “Bad Boys Blue & Sandra” cũng buộc phải hủy 1 tuần trước khi chương trình diễn ra do ca sĩ chính của nhóm Bad Boys Blue gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thời điểm đó, Sandra thậm chí chủ động đề nghị để cô diễn hết thời lượng cả chương trình mà không cần tăng cát-sê, tuy nhiên nhà sản xuất phía Việt Nam nhận thấy sự thiếu hụt của Bad Boys Blue sẽ khiến đêm nhạc giảm mất đi sự giao thoa cảm xúc giữa nghệ sĩ và khán giả, khó có được đêm nhạc thăng hoa trọn vẹn nên đành phải đưa ra quyết định hoãn chương trình.

Lần này cũng vậy, ông Nguyễn Thùy Dương chia sẻ, Sandra vô cùng háo hức vì được trở lại Việt Nam và vì thế mà rất hụt hẫng khi nhận được thông tin từ Ban tổ chức chương trình về việc hoãn show. Đại diện IB Group nói thêm, khi đơn vị này gửi thông tin sang cho các nghệ sĩ về khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới WHO và Chính phủ Việt Nam liên quan đến dịch bệnh do virus Corona gây ra, có lẽ vì quá buồn mà hơn 1 ngày sau Sandra mới gửi thư hồi âm. Cô bày tỏ tâm trạng rất buồn về sự cố này, song cũng rất sẵn sàng chia sẻ với nhà sản xuất về cả tinh thần lẫn vấn đề tài chính.

Khi được hỏi về vấn đề liệu có phải đền bù thiệt hại cho các nghệ sĩ quốc tế như ban nhạc Modern Talking hay Sandra khi đưa ra quyết định hoãn show, ông Nguyễn Thùy Dương chia sẻ, trong hợp đồng ký kết có ghi rõ điều khoản về việc trong trường hợp buổi biểu diễn không thể diễn ra do lý do bất khả kháng như thiên tai, dịch họa...thì đơn vị tổ chức vẫn phải mất một khoản phí đền bù cho nghệ sĩ. Vì thế đơn vị này vẫn phải đền bù một phần kinh phí cho các nghệ sĩ, chịu tổn hại về kinh tế là điều đương nhiên, tuy nhiên IB Group nhận được sự thông cảm sâu sắc từ họ.

“Mỗi show diễn đều có khó khăn riêng nhưng giống nhau đều là mất tiền. Thực ra chúng tôi cũng là một doanh nghiệp và âm nhạc cũng là sản phẩm, có lúc thành công, có lúc rủi ro và chúng tôi bình tĩnh chấp nhận điều đó.” – ông Nguyễn Thùy Dương tâm sự.